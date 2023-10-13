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Purına #Sendepatile Kampanyası İle Sokak Hayvanları İçin Mama Bağışladı

Her yıl Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, #SenDePatile kampanyasıyla sokak hayvanlarına destek olan Purina, bu yıl da hayvanseverlerin katkılarıyla binlerce patili dostunun yaşamına dokundu. Yüzlerce sosyal medya kullanıcısının destek verdiği sosyal sorumluluk çalışması #SenDePatile kapsamında, bu özel günde sokak hayvanları için 10 ton mama bağışlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2023 Cuma 12:03
Purına #Sendepatile Kampanyası İle Sokak Hayvanları İçin Mama Bağışladı
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Yardıma ihtiyaç duyan patili dostların yanında olmayı amaçlayan #SenDePatile sosyal sorumluk kampanyası kapsamında Nestlé Purina PetCare, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Instagram’da filtre oluşturdu. Purina Türkiye’nin resmi Instagram hesabında yer alan filtreyi kullanarak oynadıkları oyunla mama toplayan hayvanseverler, yaptıkları paylaşımlarla mama bağışına katkı sağladı. Hayvanseverlerin #SenDePatile filtresini 9 bin kez kullanarak, destek verdiği kampanya ile barınaklarda yaşayan patili dostlar için 10 ton mama bağışı yapıldı.

“Patili Dostlarımızın Her An Yanındayız”

Purina’nın sadece uzmanlık alanı olan beslenme konusunda değil, evcil hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve mutluluğu için de sorumluluk aldığını ifade eden Nestlé Purina PetCare Türkiye Genel Müdürü Ayça Erkol, “Purina’da biz, patili dostlarımızın iyiliğini her bir çalışmamızın odağında tutuyoruz. Hayata geçirdiğimiz her projede daha fazla patili dostumuza ulaşmayı ve fayda sağlamayı hedefliyoruz. Patili dostlarımızın yaşam koşulların iyileştirilmesi ve sorunların çözümü için farkındalık yaratmaya gayret ediyoruz. #SenDePatile kampanyamız, bu alandaki en uzun soluklu farkındalık çalışmalarından biri. 2015 yılından bu yana devam eden kampanyamız kapsamında on binlerce patili dostumuza ulaştık. 2023 yılı boyunca toplam 70 ton mama bağışında bulunduğumuz patili dostlarımızın bir an bile yalnız kalmaması için desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Veteriner Hekimler ve Nestlé Çalışanları ile Yaratılan Etki Büyüdü

Nestlé Purina PetCare Türkiye, #SenDePatile kampanyasının yanı sıra Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında, çalışanların ve 10’dan fazla veteriner hekimin eşlik ettiği bir origami atölyesi düzenledi. Veteriner hekimlerin uzmanlığında can dostların birbirinden sevimli origamilerinin yapıldığı özel etkinlik gerçekleştirildi. Aynı zamanda, Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) çalışanlara evcil hayvan sahiplendirilmesi konusunda bilgi verdi. Gün boyu düzenlenen eğlenceli oyunlarla, Nestlé çalışanları patili dostlar için bağışlar yaptı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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