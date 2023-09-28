Puffy’den sonbahar aylarında uyku kalitesini artırmak isteyenlere 4 dekorasyon önerisi

Gün içinde uzun saatler boyunca çalışanların ya da yatağa girerken günün yorgunluğundan kaynaklı iyi bir uyku çekmek isteyen herkesin temel sorunlarının başında uyku kalitesini artırmak geliyor.

Sabaha dinlenmiş uyanmak ve güne enerjik başlamak isteyenler buraya… Yataktan bazaya, yastıktan yorgana, nevresimden pikeye tüm iyi uyku ihtiyaçlarını tek bir noktada müşterileriyle buluşturan ve uykuda yeniliğin öncüsü olan Puffy sonbahar aylarında uyku kalitesini artırmak isteyenlerin iyi bir uykuya ulaşmaları için 4 farklı yatak odası dekorasyonu önerisinde bulunuyor.

Yorgun geçen bir günde ne kadar uyursanız uyuyun güne başlarken iyi bir uyku alarak uyanmak hepimizin en çok ihtiyacı olan unsurdur. Puffy, yatak, baza ve başlık seçiminden tekstil renklerine kadar birçok konuda kullanıcılarını iyi uykuyla buluşturmak için yatak odası dekorasyon önerilerini sıralıyor.

İyi bir uyku sayesinde daha enerjik ve kaliteli bir gün geçirmeniz mümkün. “İyi bir uyku için her yolu denesem de bir türlü iyi uykuya ulaşamıyorum” diyenler için Puffy’nin yatak odası dekorasyon önerileri nasıl olmalı birlikte bakalım.

İyi uyku doğru tekstil seçiminden geçiyor

İyi uykuya ulaşmak için tercih edeceğiniz nevresim ve tekstil takımları yatak odanızı dilediğiniz gibi dekore etmenize yardımcı olmasının yanı sıra, ihtiyacınız olan iyi uykuyu da size sunabilir. Nevresim ve tekstil seçiminde desen gibi unsurlara dikkat etmek önem taşısa da asıl önemli olan burada kullanılan ürünlerin kalitesi ve kumaş tipinden geçiyor. Kısacası kumaşın tipi, dokuma sıklığı ve ipek kalitesi iyi uykuya ulaşmanızda kilit bir rol oynayabilir.

Buna ek olarak iyi uykuya ulaşma ve uyurken doğru omurga desteği alabilmek için yastık seçimine de dikkat etmeniz gerekiyor. En az yatak seçimi kadar önemli olan yastık seçimi uyurken vücudumuzun aldığı şekle göre doğru omurga desteği sağlayarak sabah dinç uyanmamıza yardımcı oluyor. Örneğin uyurken yan pozisyonda yatan kişiler omurgalarının şeklini düzleştirebilmek için daha yumuşak bir yatağa ihtiyaç duyarken sırtüstü yatan kişiler vücut ağırlığını eşit oranda dengeleyen bir yastıkla iyi uykuya ulaşabiliyor.

Tam bu noktada Puffy, ‘Renkli Tekstil Koleksiyonu’ ile her türlü vücut tipine özel yastık, nevresim ve tekstil takımları sayesinde kullanıcılarını iyi uykuyla buluşturuyor.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Yataklarınız için en doğru konumu belirleyin!

Daha iyi bir uykuya ulaşmak ve güne enerjik başlamak istiyorsanız öncelikli olarak yapacağınız şeylerin başında yatak baza ve başlığınızın konumunu doğru belirlemeniz gerekiyor. İyi uykuya ulaştıracak en doğru konum yatağınızı pencere ve odanın kapısından olabildiğince uzak tutmaktan geçiyor.

Buna ek olarak, yatağınızın kenarlarını da duvara yaslamaktan kaçınmanız gerekiyor. Yatağı konumlandırırken başlığın duvara yaslı şekilde ve diğer alanların açıkta olmasını göz önünde bulundurmanız büyük önem taşıyor. Müşterilerinin iyi bir uykuya ulaşması ve farklı yatak boyutlarıyla bunu gerçekleştirebilmeleri için en uygun tasarımları müşterileriyle buluşturan Puffy yatakları, her ihtiyaca uygun çözümleriyle sizleri iyi uykuya ulaştırıyor.

Yatak odanızda çok fazla eşya bulundurmaktan kaçının!

Yatak odalarında gereğinden fazla eşya bulundurmak kişide sıkışmışlık ve daralma hisleri yaratabilir. Bu sebeple kendinizi konforlu ve rahat hissetmeniz için yatak odalarınızı eşya yoğunluğundan arındırarak ferahlık hissini yakalayabilirsiniz. Bu sebeple yatak odalarınızı depolama alanları olarak kullanmaktan kaçınarak iyi ve ferahlık hissini uykuda yakalayın.

Odanızı aşırı ışıktan arındırın!

Yorucu geçen bir günün ardından yatağa girdiğinizde gözlerinizi kapatmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bu vücudunuzdaki melatonin eksikliğine de işaret ediyor olabilir. Aynı zamanda gece yatarken melatonin salgılamak için karanlık bir odaya ihtiyaç duymamız vücudumuzun melatonin eksikliğine işaret ediyor olabilir. Işık tonlarının yüksek olduğu bir yatak odasında uyuyor ve odanıza çok fazla dışardan ışık giriyorsa öncelikle ışık miktarını azaltmayı deneyebilirsiniz. İyi ve deliksiz bir uyku için perdenizin tonlarını koyu seçerek odaya dışardan giren ışık miktarını azaltabilirsiniz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)