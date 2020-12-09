PSG - Başakşehir maçı artçıları: Irkçılığa hayır!

Erdal Alkış, PSG - Başakşehir maçının 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun Okan Buruk'un yardımcısı Pierre Webo için 'siyah adam' ifadesiyle ırkçı saldırıda bulunması sonrası şu açıklamayı yaptı:

8.12.2020 UEFA Şampiyonlar ligi tarihinde unutulmayacak kara bir gün olacaktır.

Paris’te Paris Sen Germen & Başakşehir arasında oynan Şampiyonlar ligi maçında 4. Hakem Sebastian Colţescu tarafından Yardımcı Antrenör P. Webo’ya karşı söylenen “IRKÇI İFADELER” Şampiyonlar ligi tarihine kara bir leke olacaktır.

Gece yaşanan olaylar tüm ayrıntıları ile bütün dünya tarafından izlenmiştir. Konunun kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur ve bu çok nettir. Bu olaya şahit olan başta Neymar ve M’Bappe başta olmak üzere tüm Paris Saint-Germain takım futbolcularını yürekten alkışlıyoruz.

Bu hassas konuda konuya duyarlılık kazandıran ve bütün dünyaya bu Irkçılığı haykıran Demba Ba günün kahramanıdır.

Çünkü bu konuda hem takımını yüreklendirmiş hem UEFA ya gözdağı vermiş hem de dünyaya bu haksızlığı haykırmıştır. Takımın maça çıkmamasında en büyük katkıyı sağlayarak bütün dünyanın dikkatini çekmiştir. Çünkü her şey bir futbol maçından ve galip gelmek/mağlup olmaktan ibaret değildi.

Ancak,

Dün gece bir kere daha anladık ki, Türk Futbolunu yönetenler yayıncı kuruluşa teker teker bağlanarak bu adice yapılan IRKÇILIĞI örtbas ederek futbolcuların maça çıkması gerektiğini, bunu kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ’a da söylediklerini açıkça söylemişlerdir.

Bir sorumluluk taşıyan vatandaş olarak bu söylemler karşısında aklımız, vicdanımız, izanımızla dalga geçilmiş ve insanlığımızdan utanır duruma düşmüşüzdür. Bu basiretsiz yönetim ve söylem Türkiye Cumhuriyetine asla yakışmamıştır ve şiddetle protesto ediyoruz.

Çünkü bu yönetim yakın geçmiş dönemlerde Türkiye liglerinde de zaman zaman ortaya çıkan bu insanlık suçu IRKÇI SÖYLEMLERE karşı maalesef kişisel davranmış ve göz ardı etmiştir.

TFF Yönetimini bu açıklamalardan dolayı futbol kamuoyundan ve tüm futbol camiasından özür dilemesini bekliyorum. Aksi takdirde bu suça ortak olacaklarını hatırlatıyorum. Senegal’li Demba Ba kadar Futbola ve kendi takımına sahip çıkmayan TFF yönetimi maalesef hiçbir yere yakışmamaktadır.

Başakşehir Futbol Kulübünü bütün bu baskılara rağmen maça çıkmayarak dik duruşundan dolayı da yürekten alkışlıyorum.

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Erdal Alkış