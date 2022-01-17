Prof. Dr. Sefa Saygılı: Ateizm depresyona intihara sürüklüyor!

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara, maalesef girdiği bunalım sonucu intihar ederek hayatına son verdi. Bu trajik hadise, ailesi başta olmak üzere vicdan sahibi hemen herkesi derinden üzdü. Bu tür vakaların aşinası olan bir ruh hekimi olarak ben de derinden sarsıldım.

Sosyal medyada, yazılı ve görsel medyada bu konu farklı tarz ve yaklaşımlarla ele alınarak bir takım çıkarsamalarda bulunuluyor. Bilhassa sol ve ateist tandansı ile öne çıkan gazetelerde gerek haber olarak gerekse onlarca yazar tarafında bu konunun çarpıtmalarla ve din, cemaat, İslam düşmanlığı ile işlendi.

Bu yazılarda bir intihar olayından yola çıkarak neredeyse 28 Şubat’ın o acılı günlerinden daha sert ve şiddetli önlemler tavsiye ediliyor, adeta dindarlar üzerine acımasızca gidiliyor.

Hâlbuki biz biliyoruz ki dindar ve inançlı olanlar arasında intihar olayları oldukça düşüktür.

Avrupa’da en düşük intihar oranı Türkiye’de

Avrupa İstatistik Kurumu’nun (Eurostat) 2016 yılı verilerine göre Avrupa’da en düşük intihar oranı Türkiye’de. 100 bin kişiye düşen intihar sayılarına bakıldığında Türkiye 34 ülke içinde 2,6 ile son sırada yer alıyor. Türkiye’nin hemen üstünde 3,9 ile Kıbrıs ve 4,3 ile Yunanistan bulunuyor. Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkenin ortalaması ise 10,3.

Avrupa’da en yüksek intihar oranı ise 28,3 ile Litvanya’da. Bu ülkeyi Letonya (18,6) ve Slovenya (18,1) takip ediyor. 100 bin kişiye düşen intihar sayısı Macaristan’da 17,1; Fransa’da 13,2; Almanya’da 11,3 ve İngiltere’de 7,2.

Gençlerde intihar neden?

İntihar eylemine depresif (çökkün) ruh hali eşlik eder:

*Hayattan zevk almama

*Yaşamı anlamsız görme

*Motivasyon kaybı

*Kendini, çevresini ve geleceği olumsuz görme

*Çaresizlik, çözümsüzlük hissi

*Kendine özen göstermeme, öz bakımını ihmal etme

*Derbederlik, yoğun ümitsizlik

*Olumsuz risklere girme.

*İnanç ve ibadetinde gevşeme, boş verme olması.

Enes Kara’nın durumu: Enes’te maalesef bu saydığımız belirtilerinin birçoğunun olduğu görülmektedir. Zaten babası da gazetemiz Yeni Akit’e verdiği demeçte, “Çocuğumun iman zayıflığını fark ediyordum ama ateist olduğunu çektiği video ile öğrendim. Evladım Enes’i manevi boşluğa sürükleyen cemaat değil, ateist arkadaşları oldu” diyerek bu gerçeği vurgulamıştır.

Burada ateist yazar Staks Rosch’un “İntihar ateizmin problemidir” yazısından parçalar almak istiyorum: Ateizmin Bir İntihar Sorunu Var

“Depresyon, ateist topluluk içinde daha ciddi bir sorundur ve depresyon çok sık olarak intihara yol açmıştır. Bu, birçok ateist arkadaşımın genellikle kabul etmekten hoşlanmadığı bir şey ama bu doğru. Kendim dâhil birçok ateistin, ateistlerin inançlı insanlardan birçok yönden daha mutlu insanlar olduğuna inanmak isteyeceğini biliyorum ve birçok yönden de öyleyiz. Ama aynı zamanda bazı çok önemli yönlerden olmadığımız gerçeğini de kabul etmeliyiz.”

“Ateistlerin bazen inançlılardan daha fazla intihara meyilli olmalarının elbette birçok geçerli nedeni vardır. Tanrı’nın hayali olduğunun farkına yeni varan genç bir insan olduğunuzu hayal edin. Dini geleneğinizin ve anne babanızın size öğrettiği her şeyin uydurma olduğunu yeni fark ettiniz. Tüm dünyanız altüst oldu ve hayatınızda ilk kez, artık hayatın büyük varoluşsal sorularıyla kendi başınıza ve herhangi bir destek ağı olmadan boğuşmak zorundasınız. Doğaüstü bir tanrı olmadan anlamlı bir hayat yaşamak ne demektir? Yaşamak için bir ahiret olmadan, yaşamın amacı nedir?”

“Daha önce ateizmin intihar sorunu hakkında yazmıştım ve çeşitli tepkiler almıştım. Bazı ateistler, istatistiklerin gerçekten bir problemin var olduğunu gösterip göstermediğini sorguladılar.

Kayıtlara geçsin, öyle. Size anekdot olarak da söyleyebilirim ki öyle. Bir önceki makalede söylediğim gibi, ölen ya da büyük ihtimalle intihar eden arkadaşlarım oldu. O yazıdan beri, canına kıyan daha fazla ateist tanıyorum.”

“Bu konudaki bir önceki makaleme hem özel hem de aleni olarak cevap veren Hristiyanlar oldu. Genellikle parmaklarını işaret edip, “Bakın, ateizm intihara neden olur” veya “Belki de ateistlerin intihar oranları daha yüksektir çünkü Tanrı olmadan hayatlarının hiçbir anlamı olmadığını bilirler, ama içten içe suçlu olduklarını bilseler de ondan af dilemeyecek kadar kibirlidirler, günahlarıyla birlikte sonsuza dek ölmeyi seçerler.” Evet, bunlar gerçek dindarların gerçek yorumlarıydı.”

“Ateistler, muhalif olmakla ve her zaman katılmayan insanlar olmakla ünlüdür. Bir odada üç ateist bir araya geliyorsa ve onları bölen küçük bir sorun çıkması çok uzun sürmeyecektir. South Park bunu ünlü bir şekilde hicvetti ve son birkaç yılda bunu yerel ve ulusal toplantılarımızda ve etkinliklerimizde gördük. Ama gerçek şu ki, din doğru şey yaptıysa, bu insanların bir araya gelip mücadelelerini paylaşmaları için gerçek topluluklar oluşturmak olmuştur.”

Kaynak: Staks Rosch, Atheism Has a Suicide Problem, 2017, https://www.huffpost.com/ entry/ atheism-has-a-suicide-problem_ b_5a2a902ee4b022ec613b812b Çeviri: Beyza Barutçu