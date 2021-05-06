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Portakal kabuğu reçeli faydalı mı
Portakal kabuğu reçeli faydalı mı
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Portakal kabuğu reçeli faydalı mı

Gerek vitamin değerleriyle gerekse eşsiz tadı ve kokusuyla sofralara güzellik katan portakal reçeli, Diğer reçel çeşitleri tatlarına kıyasla doğru bir seçenektir

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Mayıs 2021 Perşembe 08:29
Portakal kabuğu reçeli faydalı mı
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Gerek vitamin değerleriyle gerekse eşsiz tadı ve kokusuyla sofralara güzellik katan portakal reçeli, Diğer reçel çeşitleri tatlarına kıyasla doğru bir seçenektir. Meyve haliyle C vitamin deposu olan portakal, reçel haliyle de bir o kadar faydalıdır. Portakal reçeli, sofraların vazgeçilmez tatlarının başında gelir.

Akdeniz ve Ege illerinde bol miktarda yetişen portakal, ülkenin birçok bölgesine gönderilir. Portakal, evlerde binbir çeşitte kullanılır. Kimi meyve suyu olarak kimi ise reçel kimi ise çay olarak kullanmayı tercih eder. Portakal kabuğunun kendine has birbirinden farklı faydası bulunur.

Portakal kabuğunun faydalı olması, portakal reçelinin de faydalarının olduğunu gösterir. Cilt sağlığını korumak konusunda son derece etkili olan portakal kabuğunda bol miktarda antioksidan bulunur. Antioksidanlar sayesinde ciltteki siyah noktayı engelleme, yağlanmayı temizleme ve sivilceleri kurutma etkisi bulunur. Dişleri beyazlatmak konusunda etkili olan portakal kabuğu, dişlere peeling yapılarak uygulanır.

Bu sayede diş lekelerinin önüne geçilir. Hücre yenilemesi konusunda da etkili olan portakal kabuğu, cildin daha parlak ve canlı gözükmesinde etkilidir. İyileştirme özelliği yüksek olan bu besin, reçel haliyle de bir o kadar etkili olup özellikle rengi ve kokusuyla herkesi etkilemeyi başarır. Metabolizmayı düzenleme özelliğine sahip olan bu besin, kahvaltıda tüketildiği gibi kekler için de eşsiz bir tatlandırıcıdır. Alışılmışın dışında kokusuyla dikkat çeken bu reçel, maviyemiş reçeli gibi kolesterolü düşürmek konusunda da oldukça etkilidir. Mikropları ve bakteride temizleyen bu besin, marketlerden satın alınacağı gibi evlerde kişilerin de yapabileceği bir besindir.

Özellikle portakalın yoğun olarak yetiştiği bölgelerde yapılan portakal reçeli, eşsiz lezzetiyle her bölgede adından söz ettirir. Portakalın her halinin faydaları say say bitmez şekildedir. Suyu, posası, kabuğu çeşitli şekillerde tüketilerek kullanılır.

Özellikle kış aylarının gelmesiyle evlerin olmazsa olmaz besin kaynağı olan portakal, lezzetli olmasının yanı sıra hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Meyvelerin kendisi kadar kabuklarının da bir o kadar faydalı olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Portakal kabuğundan hazırlanan reçel de bir o kadar faydalı olup, lezzetle tüketilebilir. Kahvaltıların ve bazı tatlıların olmazsa olmazlarından olan portakal reçeli, eşsiz kokusu ve tadıyla beğenilen lezzetlerin başında gelir.

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