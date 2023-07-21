Pomeranian Boo Eğitmenin Eğlenceli Yolları

Pomeranian Boo cinsinin sevimli ve oyuncu doğası, onları harika evcil hayvanlar yapar. Ancak, küçük boyutlarına rağmen, doğru eğitim olmadan huysuz ve baskın bir hale gelebilirler. İyi bir eğitimle, Boo'nuzun sevimli ve uyumlu bir arkadaş olmasını sağlayabilirsiniz

pomeryan.com/kategori/egitim sitesinden ilham alarak yazdığımız bu yazımızda Pomeranian Boo köpeğinizi eğitirken keyifli ve etkili bir yol izleyerek, beraber geçireceğiniz zamanın tadını çıkarmanızı sağlayacak adımlar paylaşacağız.

1- Pozitif Tepki ve Ödüllendirme

Pomeranian Boo gibi küçük köpekler, pozitif eğitim teknikleriyle en iyi şekilde yanıt verirler. Yüksek sesle bağırmak ya da fiziksel cezalar, onları korkutabilir ve güvenlerini zedeleyebilir. Onun yerine, olumlu tepkilerle eğitime başlayın.

Eğitimde başarılı olması için köpeğinize ödül tabanlı eğitim uygulayabilirsiniz. Ona yapması istediğiniz davranışlar için ödül verin. Ödül olarak özel köpek maması, sevdiği oyuncak ya da sevgi dolu kelimeler kullanabilirsiniz. Pozitif bir ortam, Boo'nuzun eğitim sürecini daha eğlenceli hale getirecektir.

2- Temel Komutları Öğretme

Oturma Komutu:

Boo'ya oturma komutunu öğretmek, diğer temel komutların temelini oluşturacaktır. Yanına gelmesini sağlayın ve elinizdeki ödülü göstererek "otur" komutunu verin. Boo oturduğunda hemen ödüllendirin. Bu adımı tekrarlayarak, komutunun pekişmesini sağlayın.

Yerinde Durma Komutu:

Boo'yu yerinde durmayı öğretmek, onun güvenliği ve itaatini artıracaktır. Kısa bir tasma ile etrafını dolaşarak yanına gelmesini sağlayın ve "dur" komutunu verin. Ödüllendirin ve yanından ayrılmayın. Bu adımı tekrarlayarak, komutunun daha etkili hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

3-Tasma Eğitimi

Boo'yu dışarı çıkartırken tasma kullanmaya alıştırın. Öncelikle ev içinde tasma takarak dolaşmasını sağlayın, böylece ona alışmasını sağlayabilirsiniz. Daha sonra dışarı çıkarken de tasmayı takarak yavaş yavaş tasma eğitimine geçin. Eğlenceli yürüyüşlerle, tasma takma sürecini daha keyifli hale getirebilirsiniz.

4-Tuvalet Eğitimi

Tuvalet eğitimi, tüm köpek eğitimlerinin önemli bir parçasıdır. Sabırla ve ödüllendirme sistemini kullanarak, Boo'yu tuvalet alışkanlığı kazanmaya teşvik edin. Düzenli tuvalet molası vermek, kazaları önlemeye yardımcı olacaktır.

5-Sosyalleşme ve Oyuncaklarla Eğitim

Pomeranian Boo köpeğinizin sosyalleşmesine önem verin. Onu diğer köpeklerle ve insanlarla tanıştırın. Bu, sosyal becerilerini geliştirmesine ve daha mutlu bir köpek olmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, eğitim seanslarına oyuncaklar dahil ederek eğlenceli bir şekilde öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Köpeğinizin sevdiği oyuncağı eğitimde kullanarak dikkatini çekebilir ve daha istekli bir şekilde komutları uygulamasını sağlayabilirsiniz.

Unutmayın, eğitim sadece itaat etmesi için değil, onunla bağ kurmak ve eğlenmek içindir. Sabırlı olun ve onun hızına ayak uydurun. Her köpek benzersizdir ve her biri kendi hızında öğrenir. Birlikte harika anılar biriktirirken, onunla güçlü bir dostluk ve bağ kuracağınıza eminiz!

Boo'nun size vereceği sevgi ve mutlulukla dolu bir eğitim süreci geçirmenizi dileriz. Eğlenceli zamanlar geçirmeniz dileğiyle, köpeğinizle birlikte mutlu günler!