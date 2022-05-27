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Polo Yaka Tişört ve Polo Yaka Tişört Modelleri

Günlük, şık veya sportif bir görünüm için çeşitli şekillerde giyebileceğiniz polo yaka tişörtlerle gardırobunuza trend ve çok yönlü bir temel ekleyin.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Mayıs 2022 Cuma 08:59
Polo Yaka Tişört ve Polo Yaka Tişört Modelleri
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İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Polo yaka tişört koleksiyonunuz için çeşitli stil, boyut, desen ve kesimlerdeki tişörtleri U.S. Polo Assn.’da bulabilirsiniz. Klasik kesim, kısa kollu, yakalı polo tişörtten tam polo tişörtlere kadar her şeye

ulaşabilirsiniz. Koşu ve yürüyüşlerde size serin tutmak için pamuk karışımlı, çabuk kuruyan kumaştan bir polo yaka tişört seçin veya çizgili bir polo tişörtü kot pantolon ve ceketlerle kombinleyerek günlük şık bir görünüm kazanın.

Polo yaka tişörtler gün boyu şık ve sofistike görünmenizi sağlayan ve sizi gündüzden geceye taşıyan kombininizin mükemmel tamamlayıcısıdır. Son derece rahat ve zahmetsizce şık olan erkekler için polo tişörtlerle ister gündelik bir hava, ister gösterişli bir ofis görünümü arıyor olun, çok yönlü tasarımı ve her kombine uyum sağlamasıyla polo tişörtler vazgeçilmeziniz olacaktır. U.S. Polo Assn ürünlerimiz yüksek kaliteleriyle öne çıkmaktadır. Kullanılan malzemeler, kesim, desenler ve bitiş, tişörtlerimize büyük bir zarafet kazandırmak için özellikle incelenmiştir.


Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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