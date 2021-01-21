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Plan Çalıştayında Ulaşımın Geleceği Konuşuldu

İstanbul Ulaşım Ana Planı Koordinasyon Çalıştayı, İBB Bürokratları ile uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İstanbulluların en büyük beklentilerinin ulaşımın iyileştirilmesi olduğunu belirterek, bu amaçla metroların ve deniz ulaşımının geliştirilmesine çok önem verdiklerini söyledi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir de planlamada arazi kullanımının, çevre ve pandemi etkisinin önemine dikkat çekti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ocak 2021 Perşembe 15:27
Plan Çalıştayında Ulaşımın Geleceği Konuşuldu
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İstanbul Ulaşım Ana Planı Koordinasyon Çalıştayı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın başkanlığında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda İBB Ulaşım ve Çevreden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, METRO İSTANBUL AŞ Genel Müdürü Özgür Soy, ŞEHİR HATLARI AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, İSBAK Genel Müdürü Esat Teminhan, BİMTAŞ Genel Müdürü Özcan Biçer de yer aldı. İBB Ulaşım Platformu Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Gerçek ve Doç. Dr. Eda Beyazıt ile Doç. Dr. Hüseyin Onur Tezcan da toplantıya online olarak katıldı.

ÇAĞLAR: “ERİŞİLEBİLR BİR İSTANBUL OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İstanbul denince akla ilk önce ulaşımın geldiğini ve vatandaşların en büyük talep ve şikayetlerinin bu alanda geldiğini belirterek, “Yılda 7,5 günümüz yollarda geçiyor. Ulaşım trafik ve zaman kaybı oluşturmasının yanı sıra çevreyi de etkiliyor. Çalıştayın çok verimli geçmesini ve en hızlı şekilde sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Bu ekipten üstün bir gayret bekliyoruz” dedi.

İstanbul’da lastik tekerlekli araçların ön planda olmasına rağmen, yönetim olarak raylı sistemlere ve deniz ulaşımının geliştirilmesine çok önem verdiklerini ifade eden Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun ifade ettiği gibi erişilebilir bir İstanbul oluşturmamız çok önemli. İnsanımızın her yere rahatlıkla ulaşmasının yanı sıra, çocuklu annelerimizin ve dezevantajlı guruplarımızın engelsiz ulaşım imkanlarının sağlanabilmesi için çalışıyoruz. Bu kapsamda metroların geliştirilmesi için çok önemli raylı sistem yatırımlarımız devam ediyor. 400 kilometrelik sahil bandımız dikkate alındığında yüzde 3’lerdeki deniz ulaşımını çok ihmal edildiğini belirtmek isterim. Bu çalıştay denizin ulaşımda daha çok kullanılması açısından da çok önemli. Ana Plan çalışmamızın İstanbul’un gelecek 10 yılını şekillendirecek büyük bir hizmet olacağına inanıyorum.”

DEMİR: “PANDEMİ VE ÇEVRE ETKİSİ ÇOK ÖNEMLİ”

Ulaşım ve Çevreden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir de planın uzun soluklu bir çalışma olduğunu belirterek, ulaşımın unsurlarını belirleyen en önemli konunun arazinin kullanımının olduğunu söyledi. Planı yaparken 20 sene sonraki İstanbul’un nasıl bir şekil alacağını öngörerek ulaşım altyapısının buna göre şekillendirmek gerektiğini aktaran Demir, şöyle konuştu:

“Biz pandemi sürecine kadar İstanbullunun ulaşımda nasıl davrandığını biliyorduk. Yolculukların aksını, maliyetlerini, özel araç veya toplu taşıma seçimlerini analiz edebiliyorduk. Ne yazık ki salgınla birlikte bu alışkanlıkların hepsi değişti. Başka bir zorlukta iklim değişikliğine bağlı kuraklık. Bu nedenle yakıt türleri değişecek, otonom araçlar gelişecek. Daha önceden hiç konuşmadığımız şeyleri konuşacağız. Bunun için gerçekten işimiz çok zor. Çok dikkatli çalışmak, verilerimizi bilimsel çalışmalara dayandırmak zorundayız. Ancak, bu birikimli ekiple bu işin üstesinden kolaylıkla geleceğimizi düşünüyorum.”

GERÇEK: “PLANIMIZ GELECEĞE HİTAP ETMELİ”

İBB Ulaşım Platformu Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Gerçek ise şehirlerin hızla ve plansız gelişmesi nedeniyle ülkemizde ulaşım master planlarının tutturulmasının çok zor olduğuna dikkat çekerek, bunun yerine sürdürülebilir kentsel hareketlilik planının daha çok nem kazandığını söyledi. “Gelecekte birçok şey bizim planladığımız gibi olmayacak. Peki bizim modellerimiz geleceğe nasıl yansıyacak” diye soran Gerçek, modellerin çevresel etki değişikliğinin de dikkate alması gerektiğini, eskiden oluşturulan planların bu gerçeklere göre yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Akıllı şehir uygulamasının kentte yaşayanların hayatını kolaylaştıran, yaşam kalitesini artıran uygulamalar olması gerektiğini ifade ederek, şehri akıllı şehir teknolojisine uydurmaya çalışmanın doğru olmadığını kaydetti.

Toplantıda İBB Ulaşım Planlama Müdür Yardımcısı Melda Horoz tarafından Ulaşım Ana Master Planı sunumu yapıldı. İki birleşimden oluşan çalıştayda, “Ulaşım Ana Planına İlişkin Beklentiler” ve “İleriye Dönük Adımların Belirlenmesi” konuları ele alındı.

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