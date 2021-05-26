Pırlanta Yüzükte Diamond Modası

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Birbirinden özel tasarımlar ve daha önce hiçbir yerde görmediğiniz alternatifler ideal fiyatlarla buluşturuluyor. Takı setlerinden küpelere, kolyelerden bilekliklere, pırlanta severler için zengin alternatifler oluşturuluyor. Evlilik teklifleriniz sizin olmazsa olmazı tektaş pırlanta modellerinden baget ve sırataş yüzük alternatiflerine kadar birçok seçenek sizleri bekliyor.

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Ddiamond Pırlanta Küpe Alternatifleri İle Trend Oldu!

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Pek çok kişi için pırlanta denildiğinde akan sular durur. Yepyeni modeller, kalpli tasarımlar, klasik tarzda oluşturulmuş ürünler ve sıra dışı tasarımlar için bu adresten yararlanabilirsiniz. Hediyenizi seçebilir, hem sevdiklerinizin hem de kendinizi şımartmanın yolunu bulabilirsiniz. İdeal fiyatlardan başlayarak yüksek fiyatlara doğru ilerleyen pırlanta alternatifleri bu site üzerinde yer alıyor. 2000 TL’den başlayan pırlanta modelleri ile Ddiamond ailesini büyütüyor. Bir de renk seçeneği ve satış yelpazesiyle 277 satış noktası ve 4 konsept mağaza ile hizmet veriyor.

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Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)