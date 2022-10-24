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Pilot Eğitimlerinde 4’üncü Dönem…

Zeytinburnu Gençlik Merkezi’nin gençlere ücretsiz olarak verdiği İha-1 Pilot 4’üncü dönem eğitimleri başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ekim 2022 Pazartesi 14:20
Pilot Eğitimlerinde 4’üncü Dönem…
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Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM), gençlere yaygın olarak drone ehliyeti olarak bilinen İnsansız Hava Aracı (İha-1) Pilot sertifikası eğitimleri vermeye devam ediyor.
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
4’üncü dönem İha-1 Pilot eğitimlerinin başladığı ZEYGEM’de ticari amaçlarla insansız hava aracı kullanmak isteyen gençlere gerekli bilgi ve beceriler kazandırılıyor.
Bu sayede sivil havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli İHA pilotlarının yetiştirilmesine de katkı sağlanmış olunuyor.
Zeytinburnu’nda ikamet eden 15-25 yaş arası gençlere ücretsiz olarak verilen eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, eğitim sonunda; İHA hakkında genel bilgi sahibi olurken, İHA sahibi ve pilotunun sivil havacılık kuralları kapsamındaki yasal sorumluluklarını kavrıyor, hava aracının uçuş dinamiği ve prensiplerini öğrenerek, kumanda edilebilir sistemleri ve İHA ile ilgili teorik ve pratik eğitimler ile temel havacılık prensiplerine sahip oluyorlar.
Yaygın olarak drone ehliyeti diye anılan SHGM Onaylı Ticari İHA-1 ehliyeti ile ağırlığı 25 kilograma kadar olan cihazlar kullanılabiliyor. ZEYGEM eğitimleri, SHGM tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliği ile gerçekleşiyor.


Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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