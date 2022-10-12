Personellere, Doğru Ve Etkili İletişimin Metotları Anlatıldı.

Esenyurt Belediyesi tarafından, hizmet içi eğitimler kapsamında Arama ve Kurtarma Ekibi (ESAK)’a ve belediye personellerine ‘Psikolojik İlk Yardım’, ‘Stresle Başa Çıkma’,

‘Doğru İletişim Yöntemleri’ konulu eğitim semineri verildi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Sürekli Eğitim Merkezi’nde yapılan seminerde, uzman psikolog tarafından personellerin iletişim becerilerini geliştirmeleri konusunda eğitim verildi. Seminerde ayrıca,

psikolojik ilk yardımın nasıl yapılması gerektiği ve etkili iletişim metotlarından bahsedilerek, personellere kendi aralarında ve vatandaşlarla doğru iletişim kurmanın yolları anlatıldı.