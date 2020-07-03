Perinçek: Sosyal Medyaya Cumhuriyet Kanunları Uygulansın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiğine yönelik mesajları Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu “Nedir Ne Değildir?” programında tartışıldı. Programın konukları Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek, 24. Dönem Milletvekili Sinan Oğan, gazeteciler Abdurrahman Dilipak ve Cem Küçük’tü.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Doğu Perinçek, sosyal medyanın sosyalleşme ve özgürlük alanı olarak sunulmasına karşı önemli tespitler yaptı: “Sosyal medya, halk medyası eski deyişle cemiyetin medyası gibi anlaşılıyor. Burada bir aldatmaca var. Sanki bu medya sosyal ve orada özgür bireyler, özgür topluluklar ve kurumlar konuşur. Kontrol dışında, toplumun sesini yansıtan bir medya varmış gibi yansıtılıyor. Orası aslında hakim ABD sisteminin kontrolü altında olan bir haberleşme ağı.”

EMPERYALİST SİSTEMİN İDEOLOJİK HAKİMİYETİ

“Hakim sistem buradaki denetimini iki yoldan sağlıyor. Birincisi, ideolojik hegemonya kuruyor. Sistem bunu çok çeşitli araçlarla sağlıyor. Bu mecralarda verilen mesajlar, reklamlar, filmler, diziler vs. Hepsi neoliberal kültürün hakimiyeti için üretiliyor. Maalesef insanlarımız da emperyalist ve kapitalist sistemin ideolojik hegemonyası altında zehirlenmiş olarak buralara giriyor.”

ABD - CIA’NIN YASAKLARI SOSYAL MEDYADA GEÇERLİ

“İkincisi, sosyal medyanın Twitter, YouTube, Facebook gibi kurumlarına yukarıdan idari müdahaleler var. CIA’nın, ABD’nin diğer haberleşme ve ideolojik kurumlarının belirlediği kuralların dışına çıkıldığında müdahale ve yasak geliyor. Twitter, ‘Ben TGB’nin hesaplarını kapatıyorum. Perinçek’in Trump’a attığı tiviti sansürlüyorum’ diyor. Sistemin sansürü çok güçlü şekilde var.”

KURALSIZLIĞIN ÜRETTİĞİ YABANCILAŞMA

Perinçek, hakim sistemin kurallarına karşın sosyal medya kullanıcılarının arasındaki kuralsızlığa dikkat çekti: “Sosyal medyayı pankreas minderine benzetiyorum. Pankreas güreşinde ısırmak, kolunu kırmak serbest. Sosyal medyada da sövmek, aşağılamak, hakaret etmek serbest! Girerken bize sövmek, hakaret etmek, aşağılamak dayatılıyor. Çok beğendiğim terbiyeli insanları bile oraya girince tanıyamıyorum. Sosyal medya bir anlamda insanın kimliğini değiştiren insanı bozan, yozlaştıran, yırtıcılaştıran çirkinleştiren bir rol oynuyor. Seni kendi kültüründen, milli geleneklerinden, terbiyenden ve karakterinden koparıyor.”

ÖNCELİK: İDEOLOJİK MÜCADELE

Sosyal medyadaki sınırlamaların nasıl yapılması gerektiğine de değinen Perinçek önceliğin ideolojik mücadele olduğu belirtti: “İdeolojik mücadele vermek şart. Aydınlık’ta anlattıklarımla, sosyal medyada ideolojik mücadele yürütüyorum. Vatan Partisi ve vatansever kuruluşları olarak sosyal medyada etkiniz. Amerikan emperyalizminin ideolojik dayatmalarına meydan okuyoruz. Amerikan piyonu FETÖ, PKK’nın, ABD işbirlikçisi liberal ve ortaçağı temsil eden çevrelerin sosyal medyadaki faaliyetlerinin karşısına dikiliyoruz. Bunların karşına Türkiye’mizin halk kültürü, Milli Demokratik Devrim kültürü, Cumhuriyet ideolojisi ve terbiyesi ile çıkmak çok önemli.”

SOSYAL MEDYADAKİ SAHTE ÖZGÜRLÜKLERLE MÜCADELE

Perinçek, sosyal medya sınırlamalarına özgürlük adına karşı çıkanlara yanıt verdi: “Sosyal medyada neyin özgürlüğü var? Terbiyesizliğin, ahlaksızlığın, iftiranın, hakaretin, aşağılamanın, kadına saygısızlığın özgürlüğü(!) Böyle özgürlükleri kabul etmiyoruz. Daha da önemlisi, vatana ihanet etmek, terörü desteklemek gibi bir özgürlük tanımıyoruz. Amerika’nın uşağı, piyonu olmak gibi özgürlükleri de kesinlikle kabul etmiyoruz. Güvenliğin olmadığı yerde özgürlük olmaz. Sosyal medyada bu tür sözde özgürlüklere karşı Cumhuriyet ideolojisine, vatansever, halkçı emekten yana bir ideolojiye uygun kanunlar çıkartılabilir. Bütün sosyal medya mecraları, Türkiye Cumhuriyeti’nin yasalarına tabi olmalı. Kanunlara aykırı bütün eylemler orada da suç sayılmalıdır.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)