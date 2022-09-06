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Pera Palace Hotel Nasıl Bir Yer?

Netflix’te yayınlanan ve başrolünde Hazal Kaya’nın yer aldığı dizinin konusunu oluşturan Pera Palace Hotel; bir anda gündeme oturdu. İnsanlar; bu otel hakkında bilgi edinebilmek adına araştırmalar yapmaya başladılar. Pera Palace Hotel; Türkiye’deki klasik otellere kıyasla farklı özellikler taşıyor. Yazımız sayesinde bu eşsiz otel hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Eylül 2022 Salı 17:42
Pera Palace Hotel Nasıl Bir Yer?
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Pera Palace Hotel Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey!

Bu otel; 120 yılı aşkın süredir İstanbul’un en güzel yerinde bulunur. Eşsiz bir tarihin en önemli göstergelerinden birisidir. İstanbul’un simge yapıları arasında yer alır. Pera Palace Hotel’in duyan herkesi çok şaşırtacak türden bir hikayesi bulunuyor. 1888 yılında Paris’ten İstanbul’a doğru yola çıkan trenin yolcuları oldukça önemli insanlardır. Bu insanların konaklaması adına onların niteliklerine uygun bir otel gereklidir. Pera Palace Hotel; tam olarak bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak inşa edilmiştir.

Pera Palace Hotel; Türkiye tarihi adına önemli bir yapıdır. Türkiye’nin Avrupa standartlarındaki ilk oteli oluşuyla fark yaratır. Ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk’ü defalarca ağırlamış bir oteldir. Yalnızca bu özelliği dahi bu oteli farklı kılar. Hatta, Mustafa Kemal Atatürk’ün bu otelde kaldığı 101 numaralı oda; bir müze haline getirilmiştir. Pera Palace Hotel; birçok ilke imza atmıştır. İlk resim sergisi, ilk yılbaşı balosu ve daha birçok etkinlik; bu otelde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, otelin mutfağında da bazı yemeklerin ilk kez denendiğini söylemek gerekir.

Pera Palace Hotel; dünyanın en ünlü polisiye yazarı Agatha Christie’nin bir dönem kaldığı bir oteldir. Hatta, bu konuyla ilgili olarak gerçekliği halen daha tartışılan bir hikaye mevcuttur. Bunun yanı sıra, bu otelin yıllar içerisinde üst düzey bürokratları ve iş adamlarını da ağırladığını söylemek gerekir. Hatta, ünlü konuklarına dair anılar sebebiyle müze otel statüsü de kazanmıştır.

Pera Palace Hotel’in Dikkat Çeken Özellikleri Nelerdir?

Bu otel; tahmin edebileceğiniz gibi oldukça lükstür. Hatta, İstanbul’un en lüks otellerinin başında gelir. Konumu ile de fark yaratır. Bilhassa başta Dolmabahçe Sarayı olmak üzere İstanbul’un gezilip görülmesi gereken yerlerine yakın oluşu ciddi bir avantajdır. İstanbul’u gezip görmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin kalabileceği en iyi otellerin başında gelir.

Pera Palace Hotel; tarihi ve klasik otel kategorisinde yer alır. Beş yıldızlı İstanbul otellerinin başında gelir. Balayı süiti, süitler, aile odaları ve sigara içilmeyen odalar olmak üzere farklı oda seçeneklerine sahiptir. Bunun yanı sıra, oda servisi hizmeti oldukça gelişmiştir. Odaların her birisinde klima, buzdolabı, özel balkon, kasa, mini bar ve düz ekran televizyon vardır. Ayrıca, VIP oda olanakları ile müşterilere tam da hayal ettikleri gibi bir hizmet sunulur.

  1. Palace Hotel; havuz, bar/oturma salonu, bahçe, ücretsiz internet ve daha birçok hizmetiyle fark yaratır.

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