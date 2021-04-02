Pendik - Kaynarca Metrosu İçin Trafik Akışı Yeniden Düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şubat 2020’de yapımını yeniden başlattığı Pendik Merkez – Kaynarca – Fevzi Çakmak Metrosu’nda 8 ayrı noktada kazı ve istasyon çalışmalarını sürdürüyor.



Söz konusu proje kapsamında, 12 Nisan’da Pendik Merkez İstasyonu inşaatına başlanacak. İnşaat çalışması süresince uygulanacak olan geçici trafik sirkülasyon düzenlemesi, kademeli olarak uygulanmaya başlandı. Bölgede trafik akışı, alternatif güzergâhlar üzerinden sağlanıyor.

Geçici trafik sirkülasyon projesinin son kademesinin uygulanması ile birlikte;

• 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak çalışmakta olan Abdülhalik Renda Caddesi, 1 şerit gidiş, 1 şerit geliş olarak çalışacak.

• Abdülhalik Renda Caddesi’ni Hat Boyu ve Lokman Hekim caddelerine bağlayan alt geçit araç trafiğine kapatılacak.

• Abdülhalik Renda Caddesi’ni İbni Sina Caddesi’ne bağlayan yol araç trafiğine kapatılacaktır. Söz konusu yol yayalar tarafından kullanılabilecek.

• İnşaat alanında bulunan İETT durakları, Marmaray İstasyonu’nun batısında Abdülhalik Renda Caddesi üzerine yerleştirilecek.

Yeni trafik düzenlemesi, Pendik Merkez İstasyonu tamamlanana kadar devam edecek. Tavşantepe – Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı’nın devamı niteliğinde olan 4,1 km ve 2 adet istasyonlu Pendik Merkez – Kaynarca Metrosu, Nisan 2023’te hizmete alınacak.