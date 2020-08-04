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Pazaryeri Entegrasyonu ile Daha Fazla Kişiye Ulaşın!

Nesatilir.com sizlere en kusursuz pazaryeri entegrasyonu deneyimini sunuyor. Daha fazla müşteriye hitap etmek ve daha fazla karlılık sağlamak için nesatilir.com’un sunduğu entegrasyon hizmetinden faydalanabilirsiniz!

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ağustos 2020 Salı 08:33
Pazaryeri Entegrasyonu ile Daha Fazla Kişiye Ulaşın!
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Nesatilir.com sizlere en kusursuz pazaryeri entegrasyonu deneyimini sunuyor. Daha fazla müşteriye hitap etmek ve daha fazla karlılık sağlamak için nesatilir.com’un sunduğu entegrasyon hizmetinden faydalanabilirsiniz!

Pazaryeri entegrasyonu, e-ticaretin önem kazanması ile birlikte çok daha fazla önemli hale gelen bir kavramdır. E-ticarete olan ilgi ve talep günden güne artıyor. Bu nedenle pazaryeri entegrasyonun da artması ve bu sayede e-ticaret firmalarının daha fazla kar elde edebilmesi son derece olağandır. Pazaryeri, internet üzerinden alıcıların ve satıcıların bir araya gelmesini sağlayan ortamdır. Tıpkı alışveriş merkezleri ve mağazalar gibi internet üzerinden gerçekleştirilen satışlarda da aracı pazaryerleri vardır. Pazaryerleri sayesinde insanlar ihtiyaçları olan ürünün alternatiflerine çok daha kolay bir şekilde ulaşabilmektedir. Çünkü internet üzerinden bir firmanın çeşitli alanlarda hizmet ve ürünleri satılır. Pazaryeri entegrasyonu ise söz konusu firmaların faaliyet gösterdiği pazaryerleri arasında iletişim sağlayarak veri girişlerinin yapılması olarak tanımlanabilmektedir. Nesatilir.com sizlere sunduğu pazaryeri entegrasyonu hizmeti ile hem zamandan hem de emekten tasarruf etmenizi sağlıyor. Nesatilir.com avantajları ile N11, hepsiburada.com, trendyol, gittigidiyor ve Ali Express gibi pazaryerlerinde ürünlerinizin ve tüm verilerinizin entegre edilmesini sağlayabilirsiniz.

Pazaryeri Entegrasyonu Neden Önemli?

Pazaryerleri, bir miktar komisyon olarak ya da listeleme ücretleri talep ederek firmaların mağaza açmasını sağlayarak daha fazla hedef kitleye ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Bu noktada e-ticarette gelişmek ve ürün satışını artırmak isteyen e-ticaret firmalarının tümünün çeşitli Pazaryerlerinde bulunması gerekir. Çünkü firmalar kendi oluşturdukları e-ticaret siteleri ile çok daha küçük bir kitleye ulaşabilirler. Oysa ki Pazaryerleri çok daha geniş bir kitleye ulaşılması için son derece önemlidir. Çünkü söz konusu siteler çok daha güvenilirdir ve geniş ürün seçenekleri sunmaktadır. Pazaryeri entegrasyonunun ise sağladığı pek çok avantaj vardır. Gelin söz konusu avantajları hep birlikte inceleyelim.

  • Pazaryeri entegrasyonu sayesinde ürünleri kolayca yükleyebilirsiniz. Xml uzantılı excel dosyası ile farklı bir yerden yüklediğiniz ürünleri pazaryerlerine kolayca entegre edebilirsiniz.
  • Ürünlerin stokları, resimleri, açıklamaları ve barkodları da entegre edilmektedir. Bunun yanı sıra kargo bedava ve hızlı gönderim gibi seçeneklerin ürünlerinizde olması durumunda bunlarda entegre edilebilmektedir.
  • Nesatilir.com aracılığı ile ürünlerinizi entegre etmeniz durumunda satışlarınızı analiz edebilirsiniz. Ne kadar satış yaptığınız, hangi kategorilerden ve hangi ürünlerden daha fazla satın alındığı net bir şekilde gözlemlenebilmektedir.
  • Nesatilir.com aracılığı ile pazaryeri entegrasyonu gerçekleştirmeniz durumunda stok takibini ve yönetimini de kolayca yapabilirsiniz.

Nesatilir.com Ayrıcalıkları

Nesatilir.com ile pazaryeri entegrasyonu sağlayan firmalar; ücretsiz gelir gider analizi, ücretsiz satış analizi, ücretsiz ürün senkronizasyonu, ücretsiz pazaryeri ürün eşleştirme, ücretsiz sipariş yönetimi, otomatik fiyatlandırma, ücretsiz ve kargo ve fatura yönetimi gibi avantajlardan faydalanabilirsiniz. Nesatilir.com ayrıcalıklarını denemek için ücretsiz deneme yapabilirsiniz!

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