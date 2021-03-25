Pazarcı Esnafı Yeniden Selahattin Sert Dedi

ZEYTİNBURNU HALKINA UCUZ,TAZE,KALİTELİ ÜRÜNLERİ ULALŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞAN PAZARCILAR DEREĞİ 13.KONGRESİNİ YAPTI…

Pazarcı esnafının dayanışma ve birliğini sağlamak üzere 1995 yılında Zeytinburnu Pazarcılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni kurdu. Aradan geçen 26 yıl içerisinde her genel kurul sonrasında atılan emin adımlarla günümüze kadar gelindi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Mehmet Alpay

2021 yılı ve 13'üncü genel kurul için mevcut başkan Selahattin Sert ve pazar kahyası Hayati Ay başkan adayı olarak seçime girdiler.

22 Mart Pazartesi günü dernek lokalinde saat 11.00'da başlayan genel kurula 470 üyeden 368 kişi katılım yaparak hazirun listesini imzaladı.

Yoklama ve saygı duruşu ardından her iki aday da divan için liste sundu. Yapılan oylamada başkan Selahattin Sert için verilen listede Divan Başkanı Turan Gençoğlu, yardımcısı Selçuk Güler, katip üyeler olarak Şükrü Özay ve Suat Sarıkaya listesi onaylandı.

Genel kurul başkan Selahattin Sert’in konuşması açıldı. Açılış konuşmasında " 13. genel kurulumuza hepiniz hoş geldiniz. Derneğimize hizmet için bu seçime iki aday olarak giriyoruz.

Geçen seçimde dernek için bir araç ve bir idari merkez ve lokali satın alınması için söz vermiştim. Aracımızı aldık. Bugünkü genel kurulda yeniden seçilirsem, bankada bulunan paramıza katkı sağlayıp inşallah idari merkez ve lokali derneğimize kazandıracağız " dedi ve diğer aday olan Hayati Ay'a da başarılar temenni etti.

Gündem raporlarında faaliyet ve bütçe raporu Selçuk Güler, denetleme ve tahmini bütçe de Şükrü Özay tarafından okundu.

Raporlar hakkında görüş bildiren olmadı ve raporlar ayrı ayrı olarak oy birliği ile kabul edildi.

Seçimler maddesi öncesinde her iki adaya da söz verildi. Hayati Ay " Derneğimize hizmet yarışında bulunmak için ben de aday oldum. Hepimizin amacı dernek hizmetlerimiz daha da ilerilere taşımaktır.

Bu genel kurulda şahsıma oy verecek ve de vermeyecek olan her arkadaşımıza teşekkür ederim.

Bu genel kurul derneğimiz adına hayırlara vesile olsun " dedi.

Mevcut Dernek Başkanı Selahattin Sert " Benim görevi devraldığım ve bir süre hakkın rahmetine kavuşan başkanlarımız Mustafa Başaran, Osman Pala ve vefat eden diğer üyelerimize Allah ( c.c. ) rahmet eylesin. Geçen seçimde iki söz vermiştim. Biri derneğe araç almak ve diğeri de sahibi olacağımız bir dernek ve idari merkez almak idi. Buraya yaklaşık olarak kira ve diğer giderlerle 6000 liraya yakın aylık harcama yapıyoruz. Bu külfeti yok etmek için sahibi olacağımız yer gerek.

Bankada bulunan mevcut paramıza el birliği ile katkı yaparak inşallah önemli olan bu sorunumuzu da halledeceğiz. Her zaman yanımızda olan mülki idare amirlerimize de ayrıca teşekkür ederim.

Bizler her zaman birlik ve kardeşlik içerisindeyiz. Diğer aday olan kardeşimiz Hayati Ay'a da başarılar temenni ederim " dedi.

Seçimler saat 11.45'de başladı ve saat 16.00'da sona erdirilerek oy sayımına geçildi. 470 üyesi bulunan dernekte ikinci toplantıda 368 imza ile katılım sağlandı. Oy sayım sonrasında mevcut başkan Selahattin Sert 308, Hayati AY ise 57 oy aldı.

3 oy ise geçersiz sayıldı. Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan ve yeniden başkan seçilen Selahattin Sert " Nezih bir ortamda yapılan bu genel kurul için desteklerinizden dolayı herkese teşekkür ederim. Diğer adayımız olan Hayati Ay da benim akrabamdır. Dostluk ve kardeşlik ortamında yine el ele olacağız. Bundan sonraki çalışmalarında kendisine başarılar temenni ederim " dedi. Seçim sona erdikten sonra günün anısı olarak fotoğraf çekimleri yapıldı.

Kongreye AK Parti Zeytinburnu İlçe Bşk. A. Selami DELİBALTA, CHP Zeytinburnu İlçe Bşk. Metin DOĞAN, İst. Pazarcılar Odası Mesut ŞENGÜL, Zeytinburnu Pazarcılar Derneği Yönetim Kurulu, Genç Kardeşler Eşref ÇETİN, Gençoğlu Plastik Ertuğrul GENÇOĞLU, Özdemir Kardeşler Şükrü ÖZDEMİR, , AY Kardeşler Hayati AY, Selahattin LİVANELİ, Gençoğlu Kardeşler Turan GENÇOĞLU, Sert Kardeşler Selahattin SERT, çiçek göndererek kutlamada bulundular.

ASİL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Selahattin SERT, Şükrü ÖZDEMİR, Hakan GENÇ, Mehmet ALPAY, Cemalettin KARABULUT, Ali YÜKSEL ve Hayri ŞEN

YEDEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Hüseyin GÖKÇE, Besim YALAP, Faruk GENÇ, Recep BENEK, Remzi SEVİL, Fuat ÖZDEMİR ve Muharrem Cengiz ACAR

DENETLEME KURULU ASİL

Fikret GENÇOĞLU, Şenol KARABULUT ve Hasan KİLİTÇİ.....

YEDEK DENETLEME KURULU

Recep SERT, Muhammet KAYA ve Kazım BEKİK, MEHMET ALPAY

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)