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Pasaport Ve Vize Konularında Vatandaşlarımızın Mağduriyetleri Katlanıyor

CHP’li Özdemir, yaz dönemiyle birlikte vize ve pasaport konusunda artan ciddi mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarına çağrıda bulunarak “Mütekabiliyet ilkesine dayalı tutarlı bir vize politikası ortaya koyun, Schengen vize başvuru ücretlerinin düşürülmesi, randevuların daha erkene verilmesi, çok girişli ve daha uzun süreli Schengen vizesi verilmesi için gerekli girişimlerde bulunun, Schengen bölgesi ülkelerin vize ret gerekçelerini sorgulayın ve Meclis açılır açılmaz vize muafiyeti hakkı için eksik kalan 6 kriteri tamamlayın” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ağustos 2022 Perşembe 09:33
Pasaport Ve Vize Konularında Vatandaşlarımızın Mağduriyetleri Katlanıyor
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Üyesi Sibel Özdemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Norveç ve Bulgaristan vatandaşlarına Türkiye’ye girişlerinde pasaport ve vize muafiyeti hakkı verilirken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına herhangi bir kolaylık sağlanmamasını eleştirerek, “Ekonomimiz kötüleştikçe siyasi iktidarın, mütekabiliyet veya karşılıklılık esasıyla çelişen tavizlerde bulunduğuna şahit oluyoruz. Verilen her taviz ülkemizin uluslararası itibarına gölge düşürmektedir. Yabancı ülke vatandaşlarına imtiyazlar tanınırken kendi yurttaşlarımızın hakları ve itibarı ikinci plana itilmektedir” dedi.

AYLAR GEÇMESİNE RAĞMEN PASAPORTLAR VERİLEMİYOR

Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aylar öncesinden İçişleri Bakanlığı’na pasaport başvurusu yapan vatandaşlarımızın pasaportları adreslerine teslim edilmemektedir. En fazla bir hafta içinde posta yoluyla adreslere ulaşması gereken pasaportlar aylar geçmesine rağmen gönderilmiyor. ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezini arayarak, sosyal medyada paylaşımlar yaparak, CİMER’e şikâyet ederek veya bizleri arayarak bizlere ulaşan vatandaşlarımız aciliyet durumlarını iletiyorlar. Yurt dışından akademisyenler, yüksek lisans, doktora, staj için kabul alan üniversite öğrencileri, iş kabulü alıp bu fırsatlarını kaçıracak olan gençlerimiz, aile ziyaretleri yapmak, yakınlarının düğününe katılmak ve tatilini geçirmek isteyen yurttaşlarımız ciddi mağduriyetler yaşayabilmektedir. Pasaport başvurularında yaşanan bu gecikmelerin gerekçesinin ne olduğu kamuoyu ile paylaşılmalı ve en kısa sürede çözülmelidir.”

SCHENGEN VİZE RET SAYISININ HIZLA ARTMASININ NEDENİ EKONOMİDE KÖTÜYE GİDİŞ Mİ?

“Vatandaşlarımız Schengen vizesi için kendilerinden istenen ilgili ilgisiz çok sayıda belge ve evrak hazırlamak durumunda kalırken aylar sonrasına randevu alabilmektedirler. 2015 yılında yüzde 4 olan Schengen vize ret kararı bugün yüzde 20’ye ulaştı. Bu konu Çoğunlukla tek girişli ve kısa süreli vize damgası basılması da asla kabul edilemez. Daha da vahim olan ise Schengen vize başvuru ret sayısının hızla artmasının en önemli sebebinin vatandaşlarımızın geri dönmediği veya dönmeyebileceği yönünde başvuru yapılan ülkelerin bir yargıya sahip olunduğunun ifade edilmesidir. Bu iddiaya gerekçe olarak ise ülkemizdeki ekonominin, işsizliğin, geçim koşullarının kötüye gitmesi ve Avrupa ülkelerine giriş yapan vatandaşlarımızın geri dönmeyeceklerine dair oluşan kanılardır.”

DAHA ÇOK TURİST DAHA FAZLA DÖVİZ İÇİN VİZE MUAFİYETİ ÜLKE İTİBARINA ZARAR VERİYOR

“Ekonomimizde yaşanan kötüye gidiş özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ardından tam anlamıyla bir ekonomik buhrana dönüşmüş durumdadır. Ekonomimiz kötüleştikçe de siyasi iktidarın, mütekabiliyet veya karşılıklılık esasıyla çelişen tavizlerde bulunulduğuna şahit oluyoruz. Verilen her taviz ülkemizin uluslararası itibarına gölge düşürmektedir. Yabancı ülke vatandaşlarına imtiyazlar tanınırken kendi yurttaşlarımızın hakları, alım gücünün düşmesi ve refahı ikinci plana itilmektedir. Ülkemizde konut fiyatlarını astronomik seviyelere yükseltmek pahasına yabancılara konut satışına karşılık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı dağıtılmasına devam ediliyor. Ülkemize daha çok turist, daha fazla döviz girişi için pasaport ve vize muafiyet kararları alınıyor. Bu tavizlerin son örnekleri Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile Norveç Dışişleri Bakanı arasında imzalanan bir anlaşmayla Norveç vatandaşlarının ve Cumhurbaşkanı kararı ile Bulgaristan vatandaşlarının ülkemize sadece kimlik kartlarını göstererek giriş yapabilmelerinin önünün açılması olmuştur. Kendi vatandaşlarımızın Norveç’e veya Bulgaristan’a girebilmesi için uygulanan pasaport ve vize zorunluluğu uygulamaları konusunda ise herhangi bir karar alınmamıştır. Her iki ülke vatandaşlarının eşit haklara sahip olduğu kısa süreli vize anlaşmaları elbette yapılabilir. Fakat yabancı ülke vatandaşları ellerini kollarını sağlayarak ülkemize giriş yapabilirken kendi vatandaşlarımız pasaport ve vize kuyruklarında eziyet çekmeye devam edecektir.”

6 KRİTERİ TAMAMLANMADIĞI İÇİN ‘VİZESİZ AVRUPA’ HAYAL OLDU

“Hatırlanacağı üzere 2011 ortaya çıkan Suriye kriziyle Geri Kabul Anlaşmasını tekrar gündeme gelmiştir. Ancak bu anlaşmayı imzalamamıza rağmen vize muafiyeti hakkı elde edilememiştir. 2016 yılına gelindiğinde ise düzensiz göç dalgası ve Suriyeli göçmenlerin durumu söz konusu olduğunda AB’ye karşı çok daha önemli bir fırsat yakalamıştık. Göç akınını durdurmak isteyen AB bizimle masaya oturdu. Önümüze konulan 72 kriteri yerine getirmemiz durumunda vize muafiyeti hakkı başta olmak üzere birçok taahhütte bulunulmuştu. Türkiye olarak Suriyelilerin ağır ekonomik ve sosyal maliyetlerini üstlenerek göç akınını durdurma noktasına getirdik. Ancak eksik kalan 6 kriteri tamamlayamadığımız için vize muafiyeti süreci de kesintiye uğrayarak hayal oldu. Bugün kendi vatandaşlarımız için vize muafiyeti hakkı söz konusu olduğunda AB kurumları ve muhataplarımız tarafından bizlere ‘önce eksik kalan kriterleri tamamlayın’ denilmektedir. Bugün aslında vizesiz Avrupa vaadi, vize serbestisi bir kenara, vatandaşlarımız AB ülkelerine giriş yapmak için vize dahi alamamaktadır. Bu durum, dış politikadaki başarısızlıkların somut bir yansımasıdır.”

“Yaşanan bu olumsuz örneklerle birlikte dış politikada ve özellikle de Türkiye-AB ilişkilerinde, tüm uyarılarımıza rağmen kısa vadeli, öngörüsüz, hatalı ve şahsi çıkarları öncelleyen politikaların ülkemize ve yurttaşlarımıza olan maliyeti de derinleşiyor.”

8 MADDELİK ÇAĞRI

“Düzenlemiş olduğum basın toplantısı yoluyla bir kez daha siyasi iktidara ve özellikle de Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarına şu çağrılarda bulunuyorum:

·Pasaport başvurularında yaşanan gecikmeler bir an önce çözülmeli.

·Tutarlı ve mütekabiliyet ilkesine uygun bir vize politikası ortaya konulmalı.

·Vize başvuru sürecinde yurttaşlarımızdan gereksiz belge ve evrak talep edilmesinin önüne geçilmeli.

·Vize başvuru ücretlerinin düşürülmesi için inisiyatif alınmalı.

·Vize randevuların daha erkene verilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmalı.

·Schengen vize başvurularına çok girişli ve daha uzun süreli vize verilmesi sağlanmalı.

·Schengen bölgesi ülkelerin vize ret gerekçeleri sorgulanmalı ve gerekçeler ortadan kaldırılmalı.

·Vize muafiyeti hakkı için eksik kalan 6 kriter bir an önce tamamlanmalı

        Kaynak: İstanbul Tines Haber Ajansı/ İTHA

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