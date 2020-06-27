Parkı Temizleyen Babasına Yardım Eden İsmail’e İBB’den Bisiklet

Eyüp Barış Manço Parkı’nda sabahın erken saatlerinde temizlik yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personeli Sefer Yeldan ve oğlu İsmail’in görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. 10 yaşındaki İsmail’in, babasına yardım etmek amacıyla, parkta çöp topladığı görüntülere kayıtsız kalmayan İBB, çocuğun bisikleti ve kitap hayallerini gerçekleştirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



“BAŞKANDAN MİNİK TEMSİLCİSİNE KARNE HEDİYESİ”



Hediyeleri çocuklara kendi elleriyle teslim eden İBB Halkla İlişkiler Müdürü Fulya Solmaz,

kendilerine bu talep ulaştığında mutlu olduğunu belirterek, “Sefer bey ve oğlu, önemli bir farkındalık oluşturdular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın aydınlık geleceği için birbirinden önemli projelere imza atan Başkanımızın minik temsilcisine karne hediyeleri var. İstanbul’un temizliğine kendi elleriyle ve emeğiyle katkı sağlayan, adeta bir İBB gönüllüsü olan evladımıza bisiklet ve kitap getirdik. Bundan sonra İstanbul’un güzelliğini bisikletle keşfetmesini diliyoruz. İsmail’e aydınlık ve başarılı bir gelecek için keyifli sürüşler ve iyi okumalar diliyorum” dedi.

İsmail’in bisiklet istediğini nasıl öğrendiklerini de anlatan Solmaz, “Minik evladımız bir gün babasına ‘Keşke bisikletim olsa’ demiş. Babası da ‘Bir gün alacağım’ diye söz vermiş. Ertesi gün biz ulaştık kendilerine. Bizim için mutluluk verici bir olay yaşadık. İsmail bisiklet haberini duyunca gece boyunca uyuyamamış. Tabi bütün bu güzellikler İBB’nin çocuklara verdiği değeri ve sevgi bağını gösteriyor. Bu nedenle çok mutluyuz” diye konuştu.

SEFER YELDAN: “BİSİKLET HABERİNİ DUYUNCA GECE BOYUNCA UYUYAMADI”



İsmail’in babası Sefer Yeldan ise İBB’ye teşekkür ederek memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: “Okullar tatil olduktan sonra çocuklar doğayı tanısınlar, büyüklerine karşı saygılı ve temiz olsunlar diye onları buraya getiriyorum. Bana burada destek olmaları hoşuma gidiyor. Burada hem oynuyor hem de bana yardım ediyorlar. İBB’den aradılar, bisiklet hediye edelim, dediler. Çok mutlu olduk. Hediyeden çok memnunuz. Büyükşehir Belediyesi’nden Allah razı olsun.”



İSMAİL: “HERKES SÜRÜYORDU BEN SÜREMİYORDUM”



Babasına yardım ederken sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla herkesin sevgisini kazanan 3. Sınıf öğrencisi İsmail Yeldan, Başkan İmamoğlu’nun kendisine hediye ettiği bisikletle hayaline kavuştu.

Babasına yardım etmekten büyük memnuniyet duyduğunu anlatan İsmail, “Yerleri süpürüyorum, çöpleri topluyorum ve eğleniyorum. Buraya gelince koşu yapıyorum. Evde durunca kötü oluyorum. Bisikleti görünce heyecanlandım. Çünkü bisiklet benim hayalimdi. Çok istedim.

Herkes sürüyordu ben süremiyordum” dedi. Büyüdüğünde polis ya da asker olmak istediğini söyleyen İsmail, bundan sonra da babasına yardım etmeye devam edeceğini belirtti. İsmail’in 8. sınıfa giden 15 yaşındaki ağabeyi Enes Yeldan da hediyelerden duyduğu mutluluğu dile getirerek, bisikleti kardeşiyle birlikte kullanacaklarını, ona bisiklet kullanmayı öğreteceğini söyledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)