banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Olay Yerine İlk O Geldi
Son Dakika
Olay Yerine İlk O Geldi
CHP Başakşehir İlçe Başkanı Bakır ;Kaftancıoğlu Yalnız Değildir !
Son Dakika
CHP Başakşehir İlçe Başkanı Bakır...
Parkı Temizleyen Babasına Yardım Eden İsmail’e İBB’den Bisiklet
Son Dakika
Parkı Temizleyen Babasına Yardım Eden...
UKOME 6 Bin Yeni Taksiyi Alt Komisyona Havale Etti
Son Dakika
UKOME 6 Bin Yeni Taksiyi...

Parkı Temizleyen Babasına Yardım Eden İsmail’e İBB’den Bisiklet

​​​​​​​Eyüp’teki Barış Manço Parkı’nda temizlik yapan babası Sefer Yeldan’a yardım eden İsmail’in bisiklet hayalini İBB gerçeğe dönüştürdü. Babasının işini kolaylaştırmak için, parkta çöp toplayan İsmail’in görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü de İsmail’e ulaşarak Başkan İmamoğlu adına bisiklet hediye etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Haziran 2020 Cumartesi 16:43
Parkı Temizleyen Babasına Yardım Eden İsmail’e İBB’den Bisiklet
banner171

Eyüp Barış Manço Parkı’nda sabahın erken saatlerinde temizlik yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personeli Sefer Yeldan ve oğlu İsmail’in görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. 10 yaşındaki İsmail’in, babasına yardım etmek amacıyla, parkta çöp topladığı görüntülere kayıtsız kalmayan İBB, çocuğun bisikleti ve kitap hayallerini gerçekleştirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner


“BAŞKANDAN MİNİK TEMSİLCİSİNE KARNE HEDİYESİ”


Hediyeleri çocuklara kendi elleriyle teslim eden İBB Halkla İlişkiler Müdürü Fulya Solmaz,

kendilerine bu talep ulaştığında mutlu olduğunu belirterek, “Sefer bey ve oğlu, önemli bir farkındalık oluşturdular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın aydınlık geleceği için birbirinden önemli projelere imza atan Başkanımızın minik temsilcisine karne hediyeleri var. İstanbul’un temizliğine kendi elleriyle ve emeğiyle katkı sağlayan, adeta bir İBB gönüllüsü olan evladımıza bisiklet ve kitap getirdik. Bundan sonra İstanbul’un güzelliğini bisikletle keşfetmesini diliyoruz. İsmail’e aydınlık ve başarılı bir gelecek için keyifli sürüşler ve iyi okumalar diliyorum” dedi.

İsmail’in bisiklet istediğini nasıl öğrendiklerini de anlatan Solmaz, “Minik evladımız bir gün babasına ‘Keşke bisikletim olsa’ demiş. Babası da ‘Bir gün alacağım’ diye söz vermiş. Ertesi gün biz ulaştık kendilerine. Bizim için mutluluk verici bir olay yaşadık. İsmail bisiklet haberini duyunca gece boyunca uyuyamamış. Tabi bütün bu güzellikler İBB’nin çocuklara verdiği değeri ve sevgi bağını gösteriyor. Bu nedenle çok mutluyuz” diye konuştu.

SEFER YELDAN: “BİSİKLET HABERİNİ DUYUNCA GECE BOYUNCA UYUYAMADI
 

İsmail’in babası Sefer Yeldan ise İBB’ye teşekkür ederek memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: “Okullar tatil olduktan sonra çocuklar doğayı tanısınlar, büyüklerine karşı saygılı ve temiz olsunlar diye onları buraya getiriyorum. Bana burada destek olmaları hoşuma gidiyor. Burada hem oynuyor hem de bana yardım ediyorlar. İBB’den aradılar, bisiklet hediye edelim, dediler. Çok mutlu olduk. Hediyeden çok memnunuz. Büyükşehir Belediyesi’nden Allah razı olsun.”

İSMAİL: “HERKES SÜRÜYORDU BEN SÜREMİYORDUM”
 

Babasına yardım ederken sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla herkesin sevgisini kazanan 3. Sınıf öğrencisi İsmail Yeldan, Başkan İmamoğlu’nun kendisine hediye ettiği bisikletle hayaline kavuştu.

Babasına yardım etmekten büyük memnuniyet duyduğunu anlatan İsmail, “Yerleri süpürüyorum, çöpleri topluyorum ve eğleniyorum. Buraya gelince koşu yapıyorum. Evde durunca kötü oluyorum. Bisikleti görünce heyecanlandım. Çünkü bisiklet benim hayalimdi. Çok istedim.

Herkes sürüyordu ben süremiyordum” dedi. Büyüdüğünde polis ya da asker olmak istediğini söyleyen İsmail, bundan sonra da babasına yardım etmeye devam edeceğini belirtti. İsmail’in 8. sınıfa giden 15 yaşındaki ağabeyi Enes Yeldan da hediyelerden duyduğu mutluluğu dile getirerek, bisikleti kardeşiyle birlikte kullanacaklarını, ona bisiklet kullanmayı öğreteceğini söyledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UKOME 6 Bin Yeni Taksiyi Alt Komisyona Havale Etti
UKOME 6 Bin Yeni Taksiyi Alt Komisyona Havale Etti
Geçen Yıla Göre, Konutların Satışı Azaldı, Fiyatı Artı
Geçen Yıla Göre, Konutların Satışı Azaldı, Fiyatı Artı
İmamoğlu Ne Yaptı Diyenlere Cevabımdır…
İmamoğlu Ne Yaptı Diyenlere Cevabımdır…
SP’İl Başkanı Sevim’den İstanbul İçin 8 Maddelik Öneri Paketi
SP’İl Başkanı Sevim’den İstanbul İçin 8 Maddelik Öneri Paketi
Huzur Evini Ziyaret Ettikten Sonra Huzurum Kaçıyor
Huzur Evini Ziyaret Ettikten Sonra Huzurum Kaçıyor

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169