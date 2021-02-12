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Pandeminin Getirdiği 5 Yeni Alışkanlık

Tüm dünyayı etkisine almayı sürdüren pandeminin hayatımıza birçok yeni alışkanlık getirdiği de aşikar. Pandemi öncesinde nadiren yapılan ya da çok tercih edilmeyen birçok davranış her ülkede artış gösteriyor. Bu yeni alışkanlıklara insanların bir bölümü kısa sürede uyum sağlarken bazıları da uyum sağlamada zorluklar çekiyor. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Generali Sigorta, pandeminin hayatımıza getirdiği bu alışkanlıklardan beşini paylaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Şubat 2021 Cuma 10:05
Pandeminin Getirdiği 5 Yeni Alışkanlık
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Online misafirlik

Pandeminin getirdiği ve en zor alışılan yeni iletişim biçimlerinden biri online misafirlikler oldu. Aile ziyaretleri, komşu ziyaretleri, altın günleri gibi sık yapan bir ülkenin, sağlıklarını korumak amacıyla konulan sokağa çıkma yasaklarına alışması uzun zaman aldı. Eve kapanan insanlar, özlemlerini, aile ve komşu ziyaretlerini tamamen online kamera bağlantılarıyla ya da sosyal medya platformları aracılığıyla gerçekleştirdi.

Daha fazla podcast ve sesli kitap dinlemek

Pandeminin online alana getirdiği yeniliklerden olmasa da, podcast ve sesli kitap dinleme oranları pandemiyle birlikte Türkiye'de artış gösterdi. Tüm dünyada da artış gösteren podcast ve sesli kitap dinleme oranlarında Türkiye üst sıralarda yer aldı.

Maske takmak

Günümüzde pandeminin etkileri dolayısıyla iş yerlerinde, marketlerde, pazarlarda ve dışarıdaki kamusal tüm alanlarda maske takmak  bir zorunluluk. Herkes başta maske takmakta zorlansa da, sağlığı korumak için önemi fark edildikten sonra maske kullanımı alışkanlık haline geldi.

Daha fazla egzersiz

Pandemin ilk etkileri; daha az hareket edilmesi gibi nedenler dolayısıyla insanların büyük bölümünün fiziksel sağlık sorunları yaşaması şeklinde kendini gösterdi. Sağlıklarını korumak, dinç olmak ve kendini daha rahat hissetmek için daha fazla egzersiz yapma ihtiyacı, beraberinde egzersiz yapma yüzdelerinin artmasını sağladı.

Daha fazla kitap okumak

Pandeminin belki de en pozitif etkinlerinden biri kitap okuma oranında yaşanan önemli artış oldu. Bu artışın 1 yıl içinde yüzde 25 civarında olduğu tahmin ediliyor. Daha yüksek oranlarda rakamlar sunan araştırmalar da söz konusu.

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