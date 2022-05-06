‘Palmali, 3 bin Şehidin ismini denizlerde yaşatacak.’

Araştırmacı yazar Hüseyin Demir,’Palmali Holding’in filosundaki yüzden fazla gemiye şehitlerin adını vererek adlarını yaşatma seferberliği, tüm şirketlerin örnek alması gereken onurlu bir duruş ve vefalı bir adım olarak Türk ve Azerbaycan milletinin gönlünde yer tutacağını belirtti.’

Karabağ’ın 30 yılın ardından tekrar hak ettiği özgürlüğe kavuştuğu 44 günlük mücadele esnasında 3 binden fazla kardeş Azerbaycan askeri şehit oldu. Allah mekanlarını cennet eylesin. Şehitleri rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Palmali Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Gurbanoğlu tarafından başlatılan dev seferberlikte, Karabağ’ın özgürlüğüne kavuşması mücadelesinde şehit olan 3 bin kardeşimizin isimlerini, Palmali bünyesinde bulunan gemilere verilmesi ile yaşatma projesi başlattı.

Palmali ,100’den fazla gemiye şehitlerin adı verilecek.

Araştırmacı yazar Hüseyin Demir,‘Palmali Holding Yönetim Kurulu Başkanı Azerbaycan kökenli Türk iş adamı Mübariz Gurbanoğlu’nun, Karabağ’ın özgürlüğüne kavuşması mücadelesinde şehitlik mertebesine ulaşan İman ve Behram Mammadzadeh kardeşlerin isimlerinin gemilere verilmesi törenindeki şu ifadeler,’ Gurbanoğlu; her bir gemimize şehitlerimizin ismini vereceğiz ve tüm şehitlerimizin adını yaşatmak için filomuzu 3 bine hızlı bir şekilde çıkararak tüm şehitlerimizin isimlerini yaşatmak için seferberlik ilan ettik’ sözlerine karşılık törene katılan baba ve anne Mammadzadeh yaptıkları konuşmada,’ Çocuklarım kaptan olmak istiyordu ve vatan için şehit oldular. Bugün onların hayalini Palmali gerçekleştirdi.’ sözleri Gurbanoğlu’nun ne denli önemli ve gurur verici bir projeye başlattığını göstermektedir.’ dedi.

Gemi sayısı 3 bine çıkarılarak, Tüm Şehitlerin isimleri yaşatılacak.

Dünyanın 7’inci ve Türkiye'nin en önemli denizcilik şirketlerinden biri olan Palmali Holding’in filosundaki yüzden fazla gemiye şehitlerin adını vererek başlattığı ve bünyesindeki gemi sayısını 3 bine hızlı bir şekilde çıkarma suretiyle 3 bin şehidin isminin yaşatılması seferberliğini başlatmış olmasının takdire şayan bir duruş olduğunu belirten Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti;

Şehitlerin isimlerinin yaşatılmasını amaçlayan böylesi vefalı ve onurlandırıcı projelerin hayata geçmesi, ahde vefayı gösteren en güzel örneklerden biri olması bakımından projeyi çok kıymetli ve örnek alınacak proje arasına koymaktadır. Karabağ şehitlerinin isimlerinin yaşatılması projesinin, Türk firmaları tarafından örnek alınması gereken bir projedir. Şehitlerimize olan ahde vefa borcumuz, ebetteki hiçbir proje ve hiçbir suretle ödeyemeyiz ama isimlerinin sadece kamu kurum ve kuruluşlarında değil, özel sektör temsilcilerin desteği ile tüm şehitlerimizin isimleri yaşatılmasına katkı sunulabilir.’dedi.

Palmali Holding’in Filosunu 3 bin gemiye çıkarması, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

Araştırmacı yazar Hüseyin Demir,’Palmali Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Gurbanoğlu tarafından başlatılan 3 bin şehidin adını yaşatma adına bünyesinde bulunan gemi filosunu 3 bine çıkarma seferberliğinin, şehitlerimizin ruhlarını şad etme ve isimlerini yaşatama bakımından çok kıymetli ve takdire şayan proje yapmaktadır. Ayrıca projenin manevi kıymetinin yanında ülke ekonomisine getireceği maddi katkı da düşünüldüğünde, projenin şehitlerimizin adlarını yaşatmanın yanında ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağı gözükmektedir. Böylesine vefalı, manevi kıymeti muazzam ve ülke ekonomisine de büyük bir katkı getirecek projenin hayata geçmesini sağlayan Palmali Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Azerbaycan kökenli Türk iş adamı Mübariz Gurbanoğlu’nu tebrik ediyor başarılarının devamını diliyor ve bu kıymetli projenin Türk iş insanlarına, şehitlerimizi yaşatma adına ilham kaynağı olmasını temenni ediyorum.’ dedi.