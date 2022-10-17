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Öztürk Yılmaz: Yunanistan propaganda yapıyor, Türkiye seyrediyor

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Yunanistan’ın Türkiye karşıtı propagandası karşısında Ankara’nın çaresiz olduğunu söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ekim 2022 Pazartesi 14:23
Öztürk Yılmaz: Yunanistan propaganda yapıyor, Türkiye seyrediyor
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Yunanistanlı yetkililerin, plastik botlarla Meriç Nehri'ni geçen 92 mültecinin çıplak halde bulunduğunu ve söz konusu mültecilerin Türkiye tarafından geri itildiğini iddia ettiğini belirten Yılmaz, söz konusu bu iddianın tüm Avrupa ABD basınında geniş bir şekilde yansıtıldığına dikkati çekti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Avrupa Sınır Koruma Ajansı (Frontex) ile Yunanistan polisinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, mültecilerin lastik botlarla Türkiye'den Yunanistan'a girdiği yönünde 'kanıtlar bulunduğu' nun iddia edildiğini kaydeden Öztürk Yılmaz,İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı’ın,Yunan tarafına sosyal medya hesabından "Biraz medeni olun" cevabı verdiğine işaret ederek sayın Çataklı bu iş sadece bir tweet atmakla olacak iş değil açıklamasında bulundu.

Yılmaz,şimdi soruyorum TRT,AA,Basın Yayın Genel Müdürlüğü ne iş yapar? Bu iş sadece İçişleri Bakanlığının işi değil.Devletin içini böyle boşaltılar.Kimse konusuna hakim değil.TRT Genel Müdürü bana ambargo uygulamakla meşgul.Zavallılar.’’ dedi.

Öztürk Yılmaz özetle şunları söyledi:

‘’Siyasetin,bürokrasinin içi tamamen boşaltılmış durumda.Liyakat diye bir şey yok.Dünyadan bir haber olan insanlar önemli kurumların başına getirilmiş.Sizlerin,Irak Suriye’den ne farkınız var? Uluslararası alanda haklı olmak değil,haklı çıkmak önemlidir.Size karşı yapılan propagandaya karşı mücadele etme yöntemleri vardır.Bunları bileceksiniz.Siz TRT’nin başına AKP memuru atarsanız,böylece herşeyi seyredersiniz.Yunanistan’ın yalan propagandası karşısında İçişleri Bakanlığı Sözcüsünün yaptığı gibi kamuoyuna biz yapmadık diye mesaj vermekten öteye gidemezsiniz.Yenilik Partisi olarak siyasi,bürokratik,medya,sivil topum örgütü düzeninin tamamen değişmesi gerektiğini boşuna söylemiyoruz.’’

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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