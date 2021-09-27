Öztürk Yılmaz Diyarbakır Annelerini ziyaret etti

PKK terör örgütünden evlatlarını geri almak için HDP Diyarbakır İL Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri'ni Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ziyaret etti.



DİYARBAKIR ANNELERİ ÖZTÜRK YILMAZ'A DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ



Öztürk Yılmaz'ın ziyaretinden memnun olan Diyarbakır anneleri, "Yüreğimize su serptin. Bizim sıkıntımızı sen dile getiriyorsun. Allah senden razı olsun. Biz evlatlarımızı bu alçak PKK terör örgütünden alabilmek için burada nöbet tutuyoruz. Bize destek verdiğiniz için teşekkür ederim." dedi.



SİZLERİ EN İYİ BEN ANLIYORUM



Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ise, "Biliyorsunuz ben de 101 gün tutsak kaldım. Annem, babam ve eşim benim tutsak kaldığım süre zarfından perişan oldu. Sizi çok iyi anlıyorum. İnşallah sizler de en yakın zamanda evlatlarınıza kavuşursunuz. " ifadelerini kullandı.



TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNE LANET OLSUN



Öte yandan Genel Başkan Yılmaz, "Diyarbakır annelerini ziyarete geldik. Terörün her türlüsüne lanet olsun. Yüreği acılı ailelerimizi sahipsiz bırakmayalım." şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)