Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına Aday Olacak Mı? Cevap  Vereceği Tarihi Açıkladı

Türkiye'de 2023 seçimlerine hız kesmeden hazırlanan Yenilik Partisi’nin seçimler ve adaylar hakkında izleyeceği güzergahı açıklayan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, katıldığı çok sayıda canlı yayın programında kendisine yöneltilen cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna bu sefer tarih vererek açıklama yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner







ÖZTÜRK YILMAZ CANLI YAYINDA AÇIKLADI



Hulki Cevizoğlu’nun Öztürk Yılmaz’ı cumhurbaşkanı adayı olarak gördüğünü ve şansının olduğunu dile getirmesinin ardından canlı yayın program sunucusu Serhat İbrahimoğlu'nun aynı noktaya dikkat çekerek Öztürk Yılmaz'a cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusu yöneltmesinin ardından cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında Öztürk Yılmaz dikkat çekici bir şekilde yöneltilen sorulara cevap verdi.



ÖZTÜRK YILMAZ CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI SORUSUNA KURULTAYDA CEVAP VERECEK!



“13 Kasım 2022 tarihinde kurultaya gidiyoruz” diyen Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında kurultayımızda gerekli açıklamayı yapacağım. Herkesin kurultayımızı yakından takip etmesini istiyorum çünkü Yenilik Partisi kurultayı ile Türkiye’de yeni bir dönem başlayacak.” dedi.



13 KASIM PAZAR GÜNÜ KURULTAYIMIZ VAR!



“Yenilik Partisi olarak biz başından beri ittifaklara mesafeliyiz ve bugün benim partim 55 tane il ile kurultaya gidiyor. Şu anda bunlar konuşulmuyor sadece işte Kılıçdaroğlu ne yapacak, kimi aday gösterecek gibi önemsiz konular konuşuluyor ve bu beni açıkçası hiç ilgilendirmiyor. Şimdi biz 13 Kasım 2022 tarihinde kurultaya gidiyoruz. Bütün buradaki arkadaşlarımızı davet ediyorum ve kurultayımızı görmelerini istiyorum. Açıkçası bir parti kamuoyunda nasıl teşkilatlanmış, nasıl kuvay-i milliye ruhuyla teşkilatlanmış herkesin görmesini istiyorum.” İfadelerini kullandı.



KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN KAZANSIN DİYE ADAY OLABİLİR!



Ayrıca Kılıçdaroğlu’nu adaylığı ile ilgili olarak Yılmaz, “Ben onun aday olacağını düşünmüyorum. Aday olmasını Sayın Erdoğan istiyor çünkü eğer aday olursa Sayın Erdoğan'ı kazandıracağına eminim. Anket şirketleri, özellikle hükümete yakın anket şirketleri, Kılıçdaroğlu'nu öne çıkarıyor. Mesela geçen yapılan bir manipülasyonda sanki çok oy alacakmış gibi gösterildi. Bu yapılan manipülasyonlarla sırf Kılıçdaroğlu cesaret bulsun, aday olsun ve aday olsun ki Sayın Erdoğan kazansın diye yapıldığı açıkça ortadadır.” şeklinde konuştu.



6’LI MASA BİR HİKAYE!



Öte yandan 6’lı masa hakkında da konuşan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, “Ben açıkçası bu altılı masanın başından beri bir hikaye olduğunu Sayın Erdoğan'ın kuklası Kılıçdaroğlu üzerinden kontrol edildiğini ve Erdoğan'ın önünü açmak için yapıldığını görüyorum. Türkiye'de bir kayıkçı kavgası var, almış başını gidiyor. Yani insanlar gerçeği konuşmuyor, düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu muhalefette hiç aklı başında adam yok mu? Mesela kafası çalışan bir adam çıkıp da, “10 seçim kaybetmiş adam nasıl çıkıp da cumhurbaşkanı adayı olmaya çalışır?” demiyor mu? Kılıçdaroğlu’nu da Sayın Erdoğan yönetiyor.” dedi.



BÖYLE BİR TÜRKİYE İSTEMİYORUZ



Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ın açıklamalarının devamı şöyle:



Şimdi Türkiye'nin sıkıntısı nedir? Enerji sıkıntısı var, güvenlik sıkıntısı var, adalar sorunu var, mülteciler var. Hiçbir tanesi tartışılıyor mu? Kılıçdaroğlu kimi aday gösterecek gitmiş, Meral Akşener ne diyecekmiş? Sayın Erdoğan muhalefeti karıştırmaya çalışıyor. Ben ve partim Yenilik Partisi, açıkçası böyle bir Türkiye istemiyoruz. Biz Türkiye'de gerçek konuların tartışılmasını ve böyle bir tartışma olduğu zaman topluma fayda sağlanabileceğini düşünüyoruz.



YENİLİK PARTİSİ OLARAK MEYDANLARA İNECEĞİZ



Türkiye olarak bazı şeyleri gözden kaçırmamamız lazım. Birincisi Cumhurbaşkanı seçiyoruz, çoban seçmiyoruz kardeşim. Mahalle muhtarı veya belediye başkanı değil Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanını seçmek için seçime gidiyoruz. Bu Cumhurbaşkanı nasıl olacak? Nasıl özellikleri olacak? Dünya ile nasıl bir ilişki tutturacak, önceliği ne olacak? Türkiye'yle ilgili kriterler ne olacak veya ne yapmak isteyecek? Bunlar tartışılmıyor. Dolayısıyla biz Yenilik Partisi olarak artık bundan sonra meydanlara ineceğiz. Ben şahsen böyle bir ülkede siyasetin kilitlenmesini ve alternatifsiz bir ülke haline dönüşmesini istemiyorum. Ben açıkçası değişim istiyorum. Ben bir yenilik istiyorum. Ülkemde de 70 yaşına gelmiş, 75 yaşına gelmiş, 30 yıl, 40 yıldır siyasette yer almış ve hâlâ doymayan insanların çekilmesi için çalışacağız. Türkiye'nin yepyeni bir başlangıca ihtiyacı vardır. Cumhurbaşkanlığı böyle tartışılması gerekir. Benim için cumhurbaşkanlığının tartışılması gereken nokta budur.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )





