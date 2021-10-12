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Öztürk Yılmaz canlı yayında uyardı: Eğer devlet yönetiyorsanız beni dinlemek zorundasınız! Çok ağır bedel ödetecekler!

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Serhat İbrahimoğlu’nun sunduğu tvnet. ekranlarında canlı yayınlanan NET BAKIŞ programına konuk oldu. Yılmaz, programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.tvnet. ekranlarında canlı yayınlanan Serhat İbrahimoğlu’nun sunduğu NET BAKIŞ programına katılan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Türkiye’nin gündeminde bulunan sıcak konular hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2021 Salı 08:38
Öztürk Yılmaz canlı yayında uyardı: Eğer devlet yönetiyorsanız beni dinlemek zorundasınız! Çok ağır bedel ödetecekler!
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SURİYE’DE BÖLGELERİ BİRLEŞTİRMEMİZ LAZIM!

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, programda Suriye konusunda yaptığı açıklamada, “Suriye ile ilgili ben 1,5-2 yıldır TBMM’de en az 10 defa basın toplantısı yaptım. Suriye’de elimizde bulunan bölgeleri birleştirelim çağrısında bulundum. Bu bölgeleri tek bölge ve tek idare yapalım dedim çünkü yarın Suriye’nin toprak bütünlüğü olursa bize yakın bir bölge olmuş olacağını belirttim. Bölüneceklerse de bu böğeler kendi kaderlerini kendi belirler ve gerekirse bize bağlanırlar dedim. Siyasette bir ego var; benim dediğim olacak. Ama böyle bir şey yok. Dış politikada akılla gitmek zorundayız. Milletin kaderiyle ilgili konuştuğunuzda bile iç siyasette trollük yapıyorlar. Ülkenin kabetme riskine rağmen bile bazı kişiler kendi egolarının üstün gelmesini istiyor.” dedi.

ÇOK AĞIR BEDEL ÖDETECEKLER!

“Ben bu bölgeleri bilen bir insanım.” diyen Yılmaz, “Türkiye’nin bu bölgelerle ilgili stratejisinde b seçeneği yoktur. Eğer siz burayı bölge yapmazsanız bu defa sizin elinizde bulunan bölgelerden yukarı doğru iterek sizin bölgelerden çıkmanızı sağlayacaklar. Sizin bölgelerden çıkmanızı İran, Esad, Rusya istiyor. Benim parti bu politikayı programına yazdı. Biz bu söylediklerimizi afaki olarak söylemiyoruz. Öngörülerimizi yazdık ve tek tek de söylediklerimiz çıkıyor. Bu bölgeleri birleştirmezseniz buralardan saldırı başlayacağını söyledik, şuanda bölgelerde saldırılar ortaya çıkmaya başladı. Eğer bu bölgeleri birleştirmezseniz açıkça söylüyorum bizi çıkaracaklar. Türkiye’yi u bölgelerde gurursuzlaştıracaklar ve ağır bedel ödeterek dışarı atacaklar. Burada Türkiye’ye karşı 3 tane düşman var. ABD, Rusya ve Esad Türkiye’ye karşı PKK’yı kullanarak bize bu bölgede zorluk yaşatmak istiyor. Ben sebepleri konuşmak istemiyorum size doğrudan çözümü açıklıyorum. Bu bölgeleri birleştirme kararını açıklayıp kendimizi güvene almamız lazım.” dedi.

TÜRKİYE’NİN 100 BİN SURİYELİYİ SİLAH ALTINA ALIP EĞİTMESİ LAZIM

Öte yandan Öztürk Yılmaz, Suriye’de 100 bin Suriyeliyi Türkiye’nin eğiterek silahaltına almak zorunda olduğu bildirerek, “Suriye’de o bölgeleri korumaları için askerlerin acilen eğitilerek silah altına alınması gerekiyor. Türkiye’de bulunan Suriyelerin de içlerinde olacağı 100 bin kişi eğitilerek orada kendi vatanlarını savunacak. Net, bunun şakası yok. Ben bunu yapacağım ve hükümetim de yaparsa ben çıkıp alkışlayacağım, ilk desteği ben vereceğim.” Şeklinde konuştu.

SURİYE’YE NÜFUS KAYDIRILMASI GEREKİYOR

Suriye’de elimizde bölgeleri tutmak için Suriyelilerin o bölgeleri gönderilmesi gerektiğini dile getiren Yılmaz’ın açıklamaları şöyle:

Türkiye şuanda elinde tuttuğu bölgelere Türkiye’de bulunan Suriyelileri yerleştirmesi lazım ve orada hakimiyet kurması gerekiyor. Türkiye bunları yaptığı takdirde o bölgede söz sahibi olabilir yoksa Türkiye’yi bölgeden dışarı çıkarmak isteyenler hedeflerine ulaşırlar.

Ayrıca Türkiye’nin çok cephede aynı savaş stratejisini uygulaması lazım. Eğer devlet yönetiyorsanız beni dinlemek zorundasınız. Burası sadece senin ülken değil hepimizin ülkesi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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