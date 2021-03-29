Özsüt, Ramazan’a Özel Kaymaklı Güllaçla Hem Göze Hem de Damağa Hitap Ediyor

Misafirlerine daima en leziz tatları ulaştırma misyonuyla hareket eden Özsüt, Ramazan ayına özel olarak sunduğu kaymaklı güllacıyla eşsiz bir lezzete imza atıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Bol sütle ıslatılmış yaprakların arasında kendi üretimi olan taze kaymakla tarifsiz bir lezzet sunan Özsüt, ayrıca yaprakların arasında badem, fındık ve cevize yer veriyor. Üzerini de antepfıstığı ile süsleyerek hem göze hem de damağa hitap ediyor.

Birbirinden güzel ve özel lezzetleriyle küçük büyük herkesin gönlünde taht kuran Özsüt, Ramazan ayını en özel ve farklı lezzeti “kaymaklı güllaç”la karşılıyor. 83 yıllık geçmişine dayanan mirasını ürününe yansıtan Özsüt, klasikleşen ve iftar sofralarının vazgeçilmezi haline gelen kaymaklı güllacıyla eşsiz bir lezzete imza atıyor. Ramazan’ın sembolü kaymaklı güllaç, Özsüt’ün deneyimli ve maharetli şefleri tarafından ustalık ve değişmeyen reçeteyle iftar sofralarını tatlandırmak üzere ilk günkü gibi özenle hazırlanıyor. Özsüt’ün taze ve bol sütüyle ıslatılan yaprakların arası kaymak, badem, fındık ve ceviz ile tatlandırılarak, Ramazan sofralarının bolluk ve bereketi katlanıyor. Üzeri antepfıstığı ile süslenen kaymaklı güllaç damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)