Özlem Altınsoy Kimdir?

Türk iş kadını ve girişimci Özlem Altınsoy, 1985 yılında Kastamonu’da doğmuştur.

Profesyonel manada iş hayatına 2005 yılında İstanbul’da başlayan Özlem Altınsoy, iş dünyasının çeşitli kademelerinde ve yurtdışı görevlerinde bulunmuştur. İlgi alanı olan müzik sanatı üzerine; alanının uzman eğitimcilerinden eğitimler alarak, müzik icra etmiştir.

İş dünyasındaki aktif çalışmalarını sürdürürken; sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Özlem Altınsoy, kurucu üye olarak yardım kuruluşlarında yer almıştır. Kuruluşların yardım kampanyalarında, gönüllülük esasıyla bizzat sahada faaliyetlerde bulunmuştur. Kastamonu’da da iş teşebbüslerini sürdürmüş; 2022 yılı itibarıyla girişimlerini Ankara merkezli yürütmeye ve yönetmeye devam etmiştir.

Kayak, tenis ve binicilik sporuyla da ilgilenen Özlem Altınsoy, "Yılın Girişimci İş Kadını" ödülüne layık bulunmuştur.

NOES Hizmetler Grubu isimli markanın kurucusu ve yöneticisi olarak iş dünyasında tanınmaktadır.