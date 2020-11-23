ÖZKURT:Bize Hayatı Öğreten Öğretmenlerimizin Gününü Kutlarım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başakşehir ve İBB Meclis üyesi işadamı Murat Özkurt 24 Kasım öğretmenler günü nedeni ile Hazreti Ali ‘nin ”Bana Bir Harf Öğretenin Kölesi Olurum” sözünü her gün hak eden öğretmenler gününü anlamlı bir söz ile kutlayarak ister benden büyük olsun ister ise küçük bütün öğretmenlerimizin ellerinden öperim dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Merve Saraç

CHP İBB Meclis Üyesi Murat Özkurt Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin Çetiner’e Şunları Söyledi:

“Öğretmenlerimiz anne ve babamızdan sonra bizlere hayata dair her şeyi öğreten çok değerli varlıklarımızdır. Bir çok meslek sahibi evinden çıkıp rızkını temin ettiği yere giderken işe gidiyorum dediği halde öğretmen okula gittiği zaman işe gidiyorum demed. Çünkü onun yaptığı çalışma sıradan bir iş değil yaratılmaşıların en efendisi olan biz insanoğluna yaşama dair bildiklerini öğretendir.

Bir çok büyük İnsanın ve din bilginlerinin öğretmenler ile alakalı söyeldikleri güzel ve özlü sözleri hepinizin bildiğini varsaydığımdan dolayı hepsi hakkında fikir beyan etmeyeceğim.

Ancak 4 Büyük halifeden birisi olan Hazreti Ali efendimizin bana bir harf öğretenin 40 kölesi olurm sözünü düşündüğümüz zaman bize herşeyi öğreten öğretmenlerimizin değeri ölçülemez.

Benim yaşam felsefemde öğretmenlerimiz sadece 24 Kasım da değil her gün değerli. Ancak Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır.

Bu 1981 yılında başlamış bir uygulamadır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

Baş Öğretmenimiz olan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vefat eden,emekli olan ve halen görevinin başında,ve yakında öğretmenlik mesleğine adım atacak olan bütün öğretmenleriğmizin 24 Kasım Öğremenler gününü kutlarım” şeklinde konuşan Murat Özkurt halkın kendisine verdiği meclis üyeliği vazifesini layıkı ile yapmaya çalışmaktadır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)