Özkurt : AKP Artık Algı İle Ülke Ve Belediyeleri Yönetiyor ...

Sayın Meclis Üyem AK PARTİ Belediyelerde ve Ülke de sağlıklı ve doğru bir yönetim anlayışı sergileyebiliyor mu sizce ?

Efendim AKP’nin gerek ilçe,gerek şehir gerekse de büyükşehir Belediyelerinde ve ülke yönetiminde halka anlatacağı bir hikayesi kalmadığını herkes artık görüyor. Bununla alakalı size sayısız örnek verebilirim.Örneğin Benimde meclis üyesi olduğum AKP li Başakşehir Belediye başkanı Yasin Kartoğlu daha geçen sene kurban bayramına kadar Kayaşehir Kurban satış ve kesim yeri ile alakalı Türkiye’nin en modern ve güzel satış ve kesim yeri derken bu kurban bayramında aynı yerin yönetimi asli sahibi İBB ye geçince tam tersi bir görüş değişikliği ile aynı yeri dünyanın en kötü kurban ve satış ve kesim yeri olarak ilan etti.

Bunun tek nedeni de İBB’de başkanlığı CHP adayı sayın Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasından başka bir şey değil.

İstanbul Times Haber Merkezi / Röportaj / Hüseyin Çetiner

İBB’nin kendi yerini Başakşehir Belediyesinin yönetiminden alıp kendi ekibi ile yönetmeye başlamasından dolayı Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ‘nun haksız,yersiz ve gerçeği yansıtmayan bir şekilde geçen sene övdüğü yeri bu sene yermesi ilçe halkı tarafından da tepki ile karşılandı.

Geçen seneden bu yana Kurban satış ve kesim yerinin yanında hiçbir bina yapılmadığı halde Başkan Kartoğlu’nun sadece İBB Başkanımızı zor durumda bırakıp halkın gözünde düşürmek için kutsal bir ibadet yapmak için İBB tarafından verilen hizmeti bahane ederek takındığı tavrı kabul etmek mümkün değil.

Başkana şunu sormak isterim geçen seneden bu yana kurban satış ve kesim yerinin yanı başında hiçbir yeni bina yapılmadığı halde hangi gerekçe ile halkın gözünün içine baka baka buranın ne kadar kötü ve halkı rahatsız ettiğini söyleyen videolar paylaşarak kendisi ile çelişen ifadeleri hangi gerekçelerle yaptığını biz biliyoruz. İşte bu ve benzeri eylemler AKP’nin halka antacağı yeni hikayaleri olmadığının en net kanıtı değilmir ?

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu Sizce İlçeyi Yönetebiliyor mu ?

Hayır kesinlikle yönetemiyor. Bakınız İBB Kreş yapmak için yer tahsisi istedi. TÜRGEV’e 750 bin m2 yer veren AKP’li belediye,kendi ilçesinde yaşayan çocukların kullanacağı kreş yeri için İstanbul’un en çok hazine arazisi olan ilçesinde 750 m2 yer vermedi.

Böyle bir anlayış ile ilçeyi yöneten başkana iyi yönetiyor demek mümkün mü ? Yine Başakşehir ilçe sınırları içinde İBB’ye ait olan bir çok yeri de İBB’deki AKP meclis çoğunluğu ile alıp ilçe belediyesine vermenin hangi tarafında adalet var sormak isterim.

Kısaca sorunuza cevap verecek olsam ne yazık ki Başakşehir Belediye başkanı Yasin Kartoğlu’nun ilçede sağlıklı ve adil bir yönetim tarzı sergileyemediğini açık yüreklilikle ifade etmek isterim.

Peki sayın meclis üyem yıllardır Güvercintepe, Şahitepe ve Altınşehir ‘de yaşayan bir çok vatandaş Okul,Sağlık ve yeşil alan konusunda eksikleri olduğunu söylüyor siz bu görüşe katılıyormusunuz ?

Evet bu üç mahallemizde ikamet eden halkımızın gündeme getirğdi bütün sıkıntıların daha fazlası var eksiği yok. AKP’li Başakşehir Belediye yönetimi ne yazık ki bu sorunları çözmek için yeterli arzu ve isteği gösteremiyor.

AKP’nin çevre ve doğaya bakışı ne yazık ki beton ve demir’e teslim etmek yönünde.

Dünyanın en güzel yerlerinden birisi olan Bahçeşehir Gölet için önceki dönem AKP’li Belediye başkanının imar vererek ne hale getirdiğini görünce içim sızlıyor.

Siz de GÖLET’in imara’a açılacağı 2015 yılındaki meclis toplantısında vardınız.CHP’li meclis üyelerinin canlarını ortaya koyma pahasına imar verilmesin isyanına rağmen AKP’li meclis üyelerinin onayı ile o güzelim Gölet’imara açılarak bügünkü beton şekline döndürüldü.

Orta bölge olarak anılan Güvercintepe,Şahintepe ve Altınşehir’de sınıflar Pandemiden önce 60 kişilikti,eğer bu sene okullar açılırsa sınıfların nasıl olacağını hiç kimse bilmiyor. Zaten sorun vardı bu sene özellikle orta bölgelerde durumun daha kötü olacağını düşünüyorum.

Başakşehir’in diğer önemli bir sorunu da hiç kuşku yok ki trafiktir. Özellikle Güvercintepe Mahallesi Fatih caddesinde sabah ve akşamları ciddi bir trafik sıkışması oluyor.Başakşehir belediyesi zaman ve ekonomik kayba neden olan bu sorunun çözümü için çaba sarf etmiyor.

Siz bu dönem aynı zamanda İBB’de de meclis üyesi seçildiniz İBB’meclisinde neler oluyor ?

Özetle kısa net bir şekilde söyleyecek olursam, AKP ve MHP Li İBB meclis üyeleri çoğunluklarına güvenerek İstanbul Halkının en temel ihtiyaçları için bile İBB Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu’nın başarısız olması adına ellerinden geleni yapıyolar. Ama Başkanımız mazeretlerin arkasına saklanmadan halkımıza verdiği vaadlerini bir bir yapmaya devam ediyor. AKP’nin İBB Meclis çoğunluğuna güvenerek İstanbul Halkının en temel ihtiyaçları için ne kadar engelme yaparsa yapsın bizler CHP ve İyi Parti İBB meclis üyeleri olarak Ekrem başkanımızın başarısı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

Ya Kanal Ya istanbul …

Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu defalarca Uzman kişilerle yaptığı çalışmalarda ’un Kanal’a değil aşa,işe ve üretime ihtiyacı var dedi diyor ve diyecek bizde bu görüş ve düşünceye katılıyoruz.

Ailelerin,şehirlerin ve üklelerin öncelikleri vardır. İstanbul’umuzun şu an önceliği kesinlikle kanal İstanbul değil. Kanal İstanbul projesi başlarsa binlerce yıllık tarihi yerlerimiz ,içme sularımız ve daha bir çok değerimiz ne yazık ki yok olacak ve zarar görecek. Biz istiyoruz ki telafasi güç sorunlar yaşanmadan hükümetin bu projeden vazgeçmesidir. Uzmanlar sürekli yaşanacak bir İstanbul depreminde milyonlarca vatandaşımızın hayatını kaybedeceğini ve yine bir o kadarınının da enkaz altında kalacağına dair görüş ve fikir beyan ederken ne yazık ki hükümetin kanal İstanbul İçin ortaya koyduğu kararlılığı Kentsel dönüşüm için ortaya koyamamamız beni üzüyor.

Efendim sizler sürekli seçildiğiniz Başakşehir halkı ile iç içesiniz son olarak bizlere neler söyleyeceksiniz ?

Bizi seçen halkımıza sırtımızı dönersek yanlış yapmış oluruz. Biz sürekli halkımızın arzu ve talepleri doğrultusunda meclis üyesi olarak vazfiemizi yapmak istiyoruz.

Hem Başakşehir hem de İstanbul halkına karşı kendimi sorumlu gördüğüm için sürekli dilimin döndüğü ve imkanlarımın elverdiği ölçüde medya kanalları ile halkmızın sorunlarını dile getirdim ve getireceğim.

Başakşehir ve İstanbul halkına saygılarımı sunarım.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)