Özgür Karabat: "Bunun adı sosyal konut değil, rant projesi!" (HALK NE DEDİ VİDEO)

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Sosyal Konut" projesinin birçok yanılsamaya sahip olduğunu belirtti. Gizlenen detayların olduğuna vurgu yapan Karabat, ortaya yine servet transferi ve rant projesi çıktığını aktardı.

Karabat'ın açıklamaları şöyle:

“1) Türkiye’yi tarihinde ilk kez barınma ve beslenme krizine sokan AKP, şimdi sözüm ona sosyal konut hamlesi ile sorunları çözeceğini iddia ediyor. Konutlar, %10 peşinat ve 240 ay vadeli satılacak. Ama halktan gizlenen detaylar var.

2) Yılda 2 kez memur maaş zamları oranında taksitlere zam yapılacak. Yani enflasyon artışı kadar. Oysaki proje, vatandaşlara sanki banka kredisi gibi sabit ödeme şeklinde anlatılıyor. Taksitler ilk etapta 2.280 TL ile 3.187 TL arasından başlıyor.

3) Her yıl ortalama %20-25 enflasyon olsa dönem sonunda evin bedeli 5-6 milyon TL’yi aşıyor. AKP, projenin duyurusunda %40 indirimli fiyat duyuruyor ama 240 ay sonunda vatandaşa büyük fatura çıkartıyor. Bu nasıl sosyal konut projesi?

4) Projedeki 2+1 konutların başlangıç fiyatı 608 bin TL, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 binTL olacak. Bakın, burada da yanıltmaca var. “Başlangıç” denilerek binaların en ucuz bodrum ve alt kat fiyatları veriliyor. Üst kata çıkınca fiyatlar artacak. Yine halkı kandırıyorlar.

5) Projede temeller 2023’ün başında atılacak. İyi ihtimalle daireler 2025’te teslim edilecek deniliyor. Dar gelirli vatandaş bu dönemde hem kirasını ödeyip hem de yüksek taksit bedellerini nasıl ödeyecek? Hükümet utanmadan çıkıp “Yakınlarından borç alsınlar” diyor.

6) Şunu aklınızdan çıkarmayın. AKP, rantını yemeyeceği işe girişmez. Halkı asla düşünmez. Tersi bir durum olsaydı çocukların okullarda açlık çekmesinden rahatsız duyardı. Ama AKP ne yapıyor? Sosyal konut diyerek Kanal İstanbul çevresine 30 bin konut yapacağını duyuruyor.

7) Her dairede 4 kişi yaşasa 120 bin nüfuslu yeni bir şehir yaratmış olursunuz. Bu insanlar işlerine nasıl gidecek, çocukların okulları ne olacak, şehir merkezine ulaşım çok zor... Bu sorunlar hiç yaşanmayacak gibi proje duyuruluyor. Çünkü insandan önce rant düşünülüyor.

8) Kanal İstanbul bir balon proje, hayata geçmeyecek. Orada arsa toplattıkları yandaşların ellerindeki arsalara bu konutları yapacaklar. Bölgenin altyapısı, insanların sosyal hayatı ve deprem kuşağı olup olmadığı önemli değil. Oradaki arsa sahiplerine servet transferi yapılacak.”

NOT : İSTANBUL TIMES TV ÖZEL YOUTUBE KANALI SOKAKTA VATANDAŞA SORDU SOSYAL KONUTLARI ALT GELİR GRUBU ALABİLİR Mİ DİYE BAKIN NELER NELER SÖYLEDİLER ?