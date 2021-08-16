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Özel Güvenlik Görevlilerinin Aşılanma Oranı Yüzde 90’lara Ulaştı

GÜSOD: Aşılama ve uyacağımız basit tedbirlerle koronavirüs (COVID-19) salgını bitirilebilir Koronavirüs salgını (COVID-19) etkisini sürdürmeye devam ederken, salgına karşı alınması gereken en önemli tedbirin başında hastalığa karşı geliştirilen aşıları yaptırmak geliyor. Özel Güvenlik Sektörünün en köklü ve önde gelen Sivil Toplum Kuruluşlarından birisi olan Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği’nin (GÜSOD) Başkanı Murat KÖSEREİSOĞLU; “GÜSOD üyeleri, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin başından itibaren Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu’nun karar ve önerilerine göre tüm hijyen önlemlerini aldılar. Özel güvenlik görevlileri, aşılama süreci başladığında yaş grubu, hastalık, iş kolu gibi kriterler doğrultusunda, belirlenen öncelik sırasına göre ilk günden itibaren aşılarını yaptırmaya başladılar. Bugün özel güvenlik görevlileri arasında aşılanan kişilerin oranı yüzde 90’lara ulaştı. Aşılama ve uyacağımız basit tedbirlerle salgını bitirebiliriz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:15
Özel Güvenlik Görevlilerinin Aşılanma Oranı Yüzde 90’lara Ulaştı
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Ülkemizde sektör standartlarının gelişim sürecine katkı sağlamayı sürdüren Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği’nin (GÜSOD) bünyesindeki özel güvenlik şirketlerinde istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin aşılanma oranı yüzde 90’lara ulaştı.

GÜSOD Başkanı Murat KÖSEREİSOĞLU; “Koronavirüs salgının başlamasından itibaren özel güvenlik sektöründe faaliyet gösteren kurumlar hijyen ve hijyen malzemeleri kullanımı konusunda çalışanlarına yeterli hassasiyeti gösterdi. Pandemi sebebiyle hayatımıza giren ateş ölçümü, HES kodu sorgulama, sosyal mesafe kontrolü ve maske kullanımı gibi süreçlerde sorumluluğun özel güvenlik görevlilerine yüklenmesi sektörde ciddi bir zorluk olarak karşımıza çıktı. Bu dönemde özellikle AVM’lerde görev yapan özel güvenlik görevlileri yaşanan yoğunluk sebebiyle bazı sorunlar yaşadılar. Yapılan iş gereği görev noktalarında insanla yakın temasın kaçınılmaz olması da sıkıntılar yarattı” dedi.

KÖSEREİSOĞLU; “Özel güvenlik görevlileri, aşılama süreci başladığında; yaş grubu, hastalık, gibi kriterler doğrultusunda belirlenen öncelik sırasına göre aşılarını yaptırmaya başladılar. Üye şirketlerimiz, aşılanmanın başladığı ilk günden itibaren kurum içinde hazırladıkları duyuru metinleri ve aşı kampanyalarıyla aşılamayla ilgili güncel bilgileri çalışanlarıyla paylaşarak bu süreçte öncelik sırası gelen özel güvenlik görevlilerinin aşılanması için çeşitli çağrılarda bulundular. Aşı, bireysel sağlık için önemli olduğu gibi ekibin geri kalan üyeleri ve toplum sağlığı açısından da ciddi önem taşıyor. Aşılanmanın yanı sıra; maske kullanarak, sosyal mesafemize dikkat ederek ve hijyen kurallarına uyarak salgını bitirebiliriz” şeklinde sözlerine devam etti.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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