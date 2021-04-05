banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 9
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1443
ALTIN
451.812
DOLAR
8.1217
STERLİN
11.3032
EURO
9.5809
İBB Bilimsel Danışma Kurulunda Acil Tedbir Önerileri
Son Dakika
İBB Bilimsel Danışma Kurulunda Acil...
Genç ve Başarılı İş İnsanı Sancak Engin’den İnşaat Sektörüne Dair Önemli Açıklamalar …
Son Dakika
Genç ve Başarılı İş İnsanı...
Said Halim Paşa, Vefatının 100’üncü Yılında ZKSM’de Anılıyor
Son Dakika
Said Halim Paşa, Vefatının 100’üncü...
İmamoğlu’ndan Ahmet Arif Şiiriyle Dayanışma Mesajı:
İmamoğlu’ndan Ahmet Arif Şiiriyle Dayanışma...

Özel Gereksinimli Çocuklara Özel Eğitim

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Nisan 2021 Pazartesi 11:31
Özel Gereksinimli Çocuklara Özel Eğitim
banner171

İBB, özel gereksinimli çocukların eğitimine Otizm Farkındalık Günü’nde de devam etti. İBB’nin spor tesislerinde programlara katılan çocuklara, eğitimlerini aksatmadıkları ve farkındalık günü anısına çeşitli hediyeler verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), özel gereksinimli çocukların sportif ve yaşamsal becerilerinin gelişmesi amacıyla spor tesislerinde özel programlar uyguluyor. Yılda 2 bin özel çocuk ve 50 bin seans kapasite ile hizmet verilen İBB tesislerinde yüzme, hareket ve egzersiz eğitimleri, fitness ve buz pateni en fazla tercih edilen branşlar arasında yer alıyor.

İstanbul Tİmes Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Spor tesislerinde kişiye özel ve bire bir programlara katılan çocuklar, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde de eğitimlerine devam etti. İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk de özel gereksinimli çocukların İBB Haldun Alagaş Spor Tesisi’ndeki eğitimlerine katıldı. Çocuklarla sohbet eden Öztürk, ailelerden de eğitimlerle ilgili görüş aldı. Günün sonunda ise İBB spor tesislerine gelen tüm özel çocuklara spora düzenli olarak devam ettikleri için hem madalya hem de çeşitli sportif hediyeler verildi.

HAYATLARININ VE GELECEKLERİNİN BİR PARÇASI SPOR

Özel gereksinimli çocukların spor eğitimleri İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile SPOR İSTANBUL iş birliğinde yapılıyor. Pandemi nedeniyle spor hizmetlerinin kademeli ve kontrollü olarak devam ettiği, sadece lisanslı ve profesyonel sporcuların spor yapabildiği İBB tesisleri, aynı zamanda özel çocuklara da hizmet veriyor.

  1. gereksinimli çocuklar, İBB spor tesislerinde ilk olarak uzman eğitmenler tarafından çeşitli testlerden geçiriliyor. Eğitim ve gelişim karnesinin oluşturulduğu test sonrasında, çocuklarda oluşmakta ve eksik olan motor becerilerine göre çalışmalar yapılıyor. Ardından verilecek spor eğitiminin planlaması yapılıyor. Motor becerilerin gelişme göstermesi ile birlikte çocukların spor ile ilgili gelecek hedefleri de planlanıyor. Eğitim aldıkları branşlardan birinde yetenekli olduklarının tespit edilmesi durumunda ailelere bilgi veriliyor ve çocukların spor yaşamları ile ilgili çalışmalarının yol haritası çiziliyor.

    FİZİKİ VE MENTAL GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLANIYOR

İBB spor tesislerinde özel gereksinimli çocukların en fazla katıldıkları branşlar yüzme, hareket eğitimleri ve çeşitli egzersiz programları, fitness ve buz pateni olarak öne çıkıyor. Sportif ve yaşamsal becerilerinin gelişmesine katkı sağlanması amacıyla uygulanan spor eğitimleri çocukların öz bakımlarını geliştirmelerini sağlayan ince motor hareketlerinden yürüme, koşma, zıplama, vurma gibi eylemleri yapabilecekleri kaba motor hareketlerine, el göz koordinasyonundan odaklanma becerisi, denge, öz bakım ve yaşam beceri hedefleri üzerinde yoğunlaşıyor. Kişiye özel ve eğitmenle bire bir olarak uygulanan programları çocukların fiziksel gelişimlerinin yanında bilişsel, duyusal ve psikomotor gelişimlerine de yüksek oranda katkı sağlıyor.

YILDA 2 BİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA 50 BİN SEANS SPOR HİZMETİ

Yılda 2 bin özel gereksinimli çocuk ve 50 bin seanslık kapasite ile hizmet verilirken, spor eğitimleri son bir yıldır pandemi nedeniyle 13 ilçede 16 spor tesisinde, 350 Özel Çocuğun katılımı ile devam ediyor. 45'er dakikadan oluşan eğitimler tesis yoğunluğuna bağlı olarak haftada bir ya da iki seans olarak gerçekleştiriliyor. 3 ve 20 yaş aralığındaki çocukların kabul edildiği programlar hafta içi 10.00 ve 17.00 saatleri arasında yapılıyor. Tesislerdeki spor eğitimleri, bu alanda özel eğitim almış 150 Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu spor eğitmeni tarafından gerçekleştiriliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB 2020’DE 148 Bin Sokak Canlısı Muayene ve Tedavi Etti
İBB 2020’DE 148 Bin Sokak Canlısı Muayene ve Tedavi Etti
Vatandaşların Huzuru TCDD Onayını Bekliyor
Vatandaşların Huzuru TCDD Onayını Bekliyor
İBB Bilimsel Danışma Kurulunda Acil Tedbir Önerileri
İBB Bilimsel Danışma Kurulunda Acil Tedbir Önerileri
Genç ve Başarılı İş İnsanı Sancak Engin’den İnşaat Sektörüne Dair Önemli Açıklamalar …
Genç ve Başarılı İş İnsanı Sancak Engin’den İnşaat Sektörüne Dair Önemli Açıklamalar …
İmamoğlu’ndan Ahmet Arif Şiiriyle Dayanışma Mesajı:
İmamoğlu’ndan Ahmet Arif Şiiriyle Dayanışma Mesajı:

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169