Özel Gereksinimli Çocuklara Özel Eğitim

İBB, özel gereksinimli çocukların eğitimine Otizm Farkındalık Günü’nde de devam etti. İBB’nin spor tesislerinde programlara katılan çocuklara, eğitimlerini aksatmadıkları ve farkındalık günü anısına çeşitli hediyeler verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), özel gereksinimli çocukların sportif ve yaşamsal becerilerinin gelişmesi amacıyla spor tesislerinde özel programlar uyguluyor. Yılda 2 bin özel çocuk ve 50 bin seans kapasite ile hizmet verilen İBB tesislerinde yüzme, hareket ve egzersiz eğitimleri, fitness ve buz pateni en fazla tercih edilen branşlar arasında yer alıyor.

İstanbul Tİmes Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Spor tesislerinde kişiye özel ve bire bir programlara katılan çocuklar, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde de eğitimlerine devam etti. İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk de özel gereksinimli çocukların İBB Haldun Alagaş Spor Tesisi’ndeki eğitimlerine katıldı. Çocuklarla sohbet eden Öztürk, ailelerden de eğitimlerle ilgili görüş aldı. Günün sonunda ise İBB spor tesislerine gelen tüm özel çocuklara spora düzenli olarak devam ettikleri için hem madalya hem de çeşitli sportif hediyeler verildi.

HAYATLARININ VE GELECEKLERİNİN BİR PARÇASI SPOR

Özel gereksinimli çocukların spor eğitimleri İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile SPOR İSTANBUL iş birliğinde yapılıyor. Pandemi nedeniyle spor hizmetlerinin kademeli ve kontrollü olarak devam ettiği, sadece lisanslı ve profesyonel sporcuların spor yapabildiği İBB tesisleri, aynı zamanda özel çocuklara da hizmet veriyor.

gereksinimli çocuklar, İBB spor tesislerinde ilk olarak uzman eğitmenler tarafından çeşitli testlerden geçiriliyor. Eğitim ve gelişim karnesinin oluşturulduğu test sonrasında, çocuklarda oluşmakta ve eksik olan motor becerilerine göre çalışmalar yapılıyor. Ardından verilecek spor eğitiminin planlaması yapılıyor. Motor becerilerin gelişme göstermesi ile birlikte çocukların spor ile ilgili gelecek hedefleri de planlanıyor. Eğitim aldıkları branşlardan birinde yetenekli olduklarının tespit edilmesi durumunda ailelere bilgi veriliyor ve çocukların spor yaşamları ile ilgili çalışmalarının yol haritası çiziliyor.



FİZİKİ VE MENTAL GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLANIYOR

İBB spor tesislerinde özel gereksinimli çocukların en fazla katıldıkları branşlar yüzme, hareket eğitimleri ve çeşitli egzersiz programları, fitness ve buz pateni olarak öne çıkıyor. Sportif ve yaşamsal becerilerinin gelişmesine katkı sağlanması amacıyla uygulanan spor eğitimleri çocukların öz bakımlarını geliştirmelerini sağlayan ince motor hareketlerinden yürüme, koşma, zıplama, vurma gibi eylemleri yapabilecekleri kaba motor hareketlerine, el göz koordinasyonundan odaklanma becerisi, denge, öz bakım ve yaşam beceri hedefleri üzerinde yoğunlaşıyor. Kişiye özel ve eğitmenle bire bir olarak uygulanan programları çocukların fiziksel gelişimlerinin yanında bilişsel, duyusal ve psikomotor gelişimlerine de yüksek oranda katkı sağlıyor.

YILDA 2 BİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA 50 BİN SEANS SPOR HİZMETİ

Yılda 2 bin özel gereksinimli çocuk ve 50 bin seanslık kapasite ile hizmet verilirken, spor eğitimleri son bir yıldır pandemi nedeniyle 13 ilçede 16 spor tesisinde, 350 Özel Çocuğun katılımı ile devam ediyor. 45'er dakikadan oluşan eğitimler tesis yoğunluğuna bağlı olarak haftada bir ya da iki seans olarak gerçekleştiriliyor. 3 ve 20 yaş aralığındaki çocukların kabul edildiği programlar hafta içi 10.00 ve 17.00 saatleri arasında yapılıyor. Tesislerdeki spor eğitimleri, bu alanda özel eğitim almış 150 Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu spor eğitmeni tarafından gerçekleştiriliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)