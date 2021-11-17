Özdağ’dan İstanbul Bakanlığı önerisi

Kapalıçarşı’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma gününde, Atatürk’ün vefat saati olan 09.05’te saygı duruşu esnasında bir kişi yürümeye devam etmişti. Bu hareketi protesto ve provakasyon olarak algılayan esnaf şahısa tepki göstermişti. Kamuoyunda dikkat çeken bu olaya Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da kayıtsız kalmadı. Özdağ, İstanbul’daki üç günlük programına Kapalıçarşı esnafına teşekkür ederek başladı. Özdağ, olayın meydana gelmesinin ardından sosyal medya hesabından esnafa teşekkür etmiş ve ziyaret ederek tek tek ellerini sıkacağını ifade etmişti.

Özdağ’ın beraberinde; İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit, genel başkan yardımcıları, Genel İdare Kurulu Üyeleri ve İstanbul teşkilatının çeşitli kademe yöneticileri de ziyarette yer aldılar.

Zafer Partililer önce Kapalıçarşı Esnafları Derneği’ni ziyaret ettiler. Dernek yöneticileri ile çay içip sohbet eden Özdağ, Suriyelileri Suriye’ye göndermek adına TBMM’ye sunulması için başlattığı imza kampanyasına destek istedi. Dernek merkezinde ve yakınındaki pek çok esnaf imza desteği verdi.

Özdağ, daha sonra Kapalıçarşı Yönetimi’ni ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ile Özdağ oldukça samimi bir sohbet gerçekleştirdiler. Sığınmacılar ve ekonomi üzerine gerçekleşen sohbette Ümit Özdağ, İstanbul Bakanlığı kuracaklarından söz etti.

“GİDERLERSE TEMEL GIDA MADDELERİNİN FİYATLARI DÜŞECEK”

Özdağ Kapalıçarşı ziyaretinde Suriyeliler için; “Bu insanlar ülkelerine geri dönerse Türkiye’nin çekik durumda olan el frenini indirmiş olacağız. Bu insanlar giderlerse temel gıda maddelerinin fiyatları düşecek. Takriben bazı mallarda yüzde 10, bazı mallarda daha fazla düşüş olacak. İşte bu ekonomi.

Suriyelilerin ülkesine dönmesi için bir kampanya başlattık. Bu çerçevede ben 10 milyon imzayı meclis başkanlığına (TBMM) teslim edeceğim. Yurttaşlarımız, Suriyelilerin ülkelerine dönmelerini istiyorlar. Demokratik bir hak bu. Anayasal bir hak.” dedi.

Ülkeyi yönetmeye hak kazandıkları taktirde; Devlet Planlama Teşkilatını tekrar kurarak Türkiye’yi planlı bir ekonomik yapıya kavuşturacaklarını, ihale kanunun değiştirilerek yandaş bir sınıfın zengin edilmemesini sağlayacaklarını da belirttiği konuşmasında İstanbul’a yönelik açıklamalar yaptı.

“ŞEHİR YASALARI İLE YÖNETMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Özdağ; “ Bu arada bir şey daha paylaşayım. Çok fazla duyulmadı. İstanbul malumunuz bir şehir olmanın ötesinde bir devlet niteliğine sahip. İki tane Yunanistan var İstanbul’da. Üç tane Bulgaristan var. Burayı şehir yasaları ile yönetmek mümkün değil. Onun için biz bir ‘İstanbul Bakanlığı’ kurmak istiyoruz. İstanbul’un sorunlarını ancak devletin bütün kaynaklarını ve en saygın kadrolarını etkin şekilde kullanırsak çözebiliriz. Vali kadrosu olan bürokratlar İstanbul’da kaymakamlık yapmalı. Hizmet kalitesi açısından önemli. Polisin yetki ve salahiyetleri üzerine çalışıyoruz. İnsan kaynaklarını daha iyi değerlendirmek için sistem üzerinde çalışıyoruz.” dedi.

“HANGİ EVLERİN YIKILACAĞINI BİLİYORUZ”

En önemli sorunun deprem olduğunu belirten Özdağ “ Bir dakika sonrada olabilir. Hangi evlerin yıkılacağını biliyoruz. Bu evleri derhal tahliye edeceğiz. İnsanların iki yıl kiralarını ödeyeceğiz. Devlet daireleri kirada durmak yerine kendi binalarına taşıdığında bu kaynakları oluşturmak mümkün.” diye konuştu.

“NÜFUSU 10 MİLYON CİVARINDA BİR KENT OLMALI”

İstanbul’un iş gücü yapısından da bahseden Özdağ, “ İstanbul’un artık bir ağır sanayi merkezi olmaması gerekli. Tekstil sanayi merkezi olmaması gerekli. İstanbul artık bir teknoloji merkezi olmalı. Sanat ve kültür merkezi olmalı. Nüfusu da 10 milyon civarında bir kent olması gerekiyor. İnsanları hiç bir yere gitmeye zorlayamazsınız. Fakat sanayiyi teşvik eder İstanbul dışındaki yatırımları güçlendirirseniz nüfusta belirli bir süre içerisinde İstanbul’dan kendi çekilir.” dedi.

“ŞEHİR ŞİDDETE TESLİM OLMUŞ”

İstanbul’un güvenli bir şehir olmadığını ifade eden Özdağ, “Kentte uyuşturucu başta olmak üzere suçla kapsamlı bir mücadelenin başlatılması gerekiyor. Dün gördünüz bir oto galeride üç kişi katledildi. Şehir şiddete teslim olmuş durumda.” eleştirisinde bulundu.

Fatih Kurtulmuş “Ben sizi yakından tanıyorum, çalışmalarınızı beğeniyorum, başarılar da diliyorum. Türkiye’nin değişik soluklara ihtiyacı olduğuna yüzde yüz inanıyorum. Demokrasinin iyi çalışması, hukukun üstünlüğü, Türkiye’deki yatırımların yapılması ve ekonominin geleceğimizin sağlanması adına son derece önemli. Çok genç arkadaşlarımız var. Türkiye’ye çok güzel bir ufuk açacağınıza inanıyorum.” dedi.

Kurtulmuş, İstanbul Ticaret Odası ile birlikte hazırladıkları Kapalıçarşı’yı anlatan kitabı Ümit Özdağ’a hediye etti.