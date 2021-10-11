Özcan Özkul'dan Dostlarına Teşekkür

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr Sedat ALTIN riyasetinde ekibine ve tüm sağlık personeline teşekkür ediyorum.Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Gögüs kliniği covid 19 servisinde Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı Prof.Dr. Nihat TOSUN ,SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç .Dr. Güven BEKTEMUR, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin KOCATÜRK, Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof.Dr. Ekrem Cengiz SEYHAN, Gögüs uzmanı Doç. Dr. Elif TANRIVERDİ, Üroloji Dr. Hakan ARISAN, Değerli hocalarıma hastalık süresince takip ve tedaviye katkıda bulundukları için ayrıca teşekkür ederim iyiki varsınız.

Teşekkür mesajım 04.10.2021 pazartesi günü Akşam saat 18.00'da taburcu oldum Zeytinburnu belediyesi Ambulans ile eve naklim sağlandı. 22 gün süren tedavi sonucunda sağlık durumunda kritik süreci atlattım Elhamdulillah. Artık hocalarımın kontrolünde evde tedaviye devam edeceğiz. Genel durumum iyiye doğru gidiyor. Covid 19 tedavi süresince bizleri yalnız bırakmayarak güzel dilekleri ve dualarıyla yanımızda bulunan sosyal medya, telefon, WhatsApp ve mesaj yolu ile geçmiş olsun dileklerini bildiren, Başta Manevi Büyüklerim, Siyasi Büyüklerimiz, Bürokratlarımız, Belediye Başkanlarımız, Stk Başkanları, gazeteci yazar, Spor Sanat Camiası, Ak Partisi, CHP partisi, MHP partisi, Gelecek Partisi, İyi Parti ve Saadet partisi,Büyük Birlik PartisininTüm kademeleri, parti yöneticileri, meclis üyesi arkadaşlarıma, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim KÖROĞLU, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Üyesi Tuna KOÇ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail ERGÜNEŞ, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah GÜLER, AK Parti İstanbul Milletvekilim Hasan TURAN, AK Parti İstanbul Milletvekilim Halis DALKILIÇ, Ak Parti Kocaeli Milletvekilim Sami ÇAKIR, AK Parti Gaziantep Milletvekilim Mehmet ERDOĞAN, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Akdeniz Bölge Koordinatörü Rasim ERDOĞMUŞ, Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları üyesi Hakeder yönetim Kurulu Başkanı Leman Yenigün AKSAY, Ak Parti Kadın Kolları Genel Merkez MKYK Üyesi DTHİB Bşk.Yrd. Dr. Reşide YÜKSEL, Ak Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Burçak UYGUN, Zeytinburnu Belediye Başkanım Ömer ARISOY, Beykoz Belediye Başkanım Murat AYDIN, Bahçelievler Belediye Başkanım Hakan BAHADIR, Giresun Espiye İlçe Belediye Başkanım Mustafa KARADERE, Zeytinburnu Eski Belediye Başkanım Uzm.Dr. Adil EMACAN, Bahçelievler Eski Belediye Başkanım Saffet BULUT, Konya Yunak Eski Belediye Başkanım Hasan ÜRÜN, Esenler Eski Belediye Başkanım Mehmet ÖCALAN, Ak Parti Zeytinburnu ilçe Selami DELİBALTA, Ak Parti Zeytinburnu ilçesi 3.4.5. Dönem İlçe Başkanım Bahattin ÜNVER, Ak Parti Zeytinburnu 1. 2. Dönem İlçe başkanım Giresun Vakfı ve Real Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet DOKUMACI, Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Göksel ERDEM, Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Ali ÇAKIROĞLU, Zeytinburnu Belediye Başkan yardımcısı Hurşit BEKAROĞLU, Zeytinburnu Belediye Başkan yardımcısı Saffet ÖZ, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Recep ÖZTÜRK, Sağlık Bakanlığı Bakan Müşaviri Fatma AKTAŞ, Sağlık Bakanlığı Müşaviri Orhan ÇETİNKAYA, AK Parti İstanbul il başkanlığı sağlık komisyon başkanım Muzaffer SARAÇ, AK Parti İstanbul il başkanlığı spor komisyonu başkanım M.Serhat KARADAĞ, Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı Prof. Dr Nihat TOSUN, SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç .Dr. Güven BEKTEMUR, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin KOCATÜRK, Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ekrem Cengiz SEYHAN, Üroloji Uzmanı Dr. Hakan ARISAN, Bursa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Muhammed Ikbal BAKIRCI, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sedat ALTIN, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Hastane Bölümü Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İdris KURTULUŞ, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma hastanesi Başhekim Doç. Dr. Mehmet ERTÜRK, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekim yardımcısı Uzm. Dr. Mehmet Akif SEYLAN, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakultesi Dekanı, İç Hastalıkları Anabilim Dalı acil dahiliye öğretim üyesi, TİHUD yönetim kurulu üyesi, Prof. Dr. Tufan TÜKEK, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekim yardımcısı Doç. Dr. İbrahim AKKOÇ, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı ve Hekim Hakları Derneği Başkanı Prof.Dr. Adem AKÇAKAYA, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Orhan ÖZTURAN, Memorial Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatri ve Pediatrik Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Mahmut ÇİVİLİBAL, Kızılay Marmara Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi Müdürü Abdurrahman YILDIRIM, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim yardımcısı Doç.Dr Mehmet TOPTAŞ, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık ve bakım hizmetleri müdürü Nazmiye ARSLAN, İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cafer ZORKUN, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz KÖKSAL, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Kardiyoloji ve Aritmi Uzmanı Prof. Dr. Celal AKDENİZ, Bursa Teknik Üniversitesi- (GETAT Fitoterapi) Dr. Belkıs YAŞA, Davranış Bilimleri Uzmanı Aile Danışmanı Eğitimci Yazar Mehmet Sebah YİĞİT Azerbaycan Bakuden Dr. Fariz FARAJOV, Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Orhan SEVİMOĞLU, Avrasya Hospital'in Genel Koordinatörü Opr. Dr. Hüseyin URLU, TÜİB- Türkiye ve Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler İçtimai Birliği Başkanı Hüseyin BÜYÜKFIRAT, Ortadoğu Turizm Teşkilatı Koordinatörü,TUSAD başkanı Hasan BAYRAM, Uluslararası Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Konseyi (UESKON) Başkanı İbrahim DANACILAR, Türkiye Güreş Federasyonu Koordinatörü Ata KARATAŞ, Türkiye Güreş Federasyonu Eğitim Kurulu milli grekoromen güreşçi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü başkan yardımcısı Doc.Dr. Mehmet ÖZAL, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Akdeniz Ülkeleri Güreş Birliği Yönetim Kurulu üyesi Güreş'te Olimpiyat Şampiyonu Mehmet Akif PİRİM, Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Müşaviri Zülgaip AKKUŞ, Maltepe Üniversite Rektör sağlık Danışmanı Behlül ÜNVER, Ankara Adalet Bakanlığı yargıtay üyesi Mikail ÖZDEMİR, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Müşavirliği ve Bakanlık Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ali murat DUMAN, Eski müsabık judocu Siyah Kemer 4. Dan, 3.Kademe judo Antrenörü ve judo milli hakemi İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Yener YÜKSEL Merkez Valileri İstanbul Grubu Başkanı Süleyman KAHRAMAN, Emekli Hakim Av.Üzeyir TERMELİ, Eski Bayrampaşa Cezaevi Savcısı emekli Av.Necati ÖZDEMİR, Yazar Tv Hukukçu Yorumcu Av.Kurtuluş AYBİRDİ, Av.Barış KİŞO, Türkiye Yeşilay Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Tuzla Şube Başkanı Tülin Çakır SAYIN,Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, İsmail TERZİ, Kızılay Zeytinburnu Şube Başkanı Ayhan BALCI, AK Parti Istanbul eski dönem Sosyal işler komisyonu üyesi Emine KARACA, Zeytinburnu Emekli Müftüsü Yusuf İzzettin KONUK, Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yunus TORPİL, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürüm Emin ÇIKRIKÇI, Ulusal Stratejiler ve Politikalar Üretme Merkezi Genel Başkanı M.Taha GERGERLİOĞLU,Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Danışmanı Dr. Ata ŞENLİKÇİ, İst Ticaret Gazetesi Akgündem sitesi doğuş haber Esnaf Bülteni Anahtar Dergisi Tokat manşet te yazar MAVİ KARADENİZ tv de proğram yapımcısı ve Eminönü’nde Tarihi bir camide imam hatib hocamız Hacı ARICI, Önceki dönem AK Parti İstanbul İl Özürlüler Koordinasyon Merkezi (ÖKM) Başkanı Mustafa BÜGELEK, Gazeteci - yazar Aslan BALCI, Aktüel Medya Group Aktüel gazete Aktüel dergisi Aktüel tv. Osman İSLAM, İstanbul Times Yayın Grubu İmtiyaz Sahibi ve Geleceğim Zeytinburnu Platformu Kurucu Başkanı Hüseyin ÇETİNER, Zeytinburnu Haber gazetesinden Taylan DEMİRELLİ, Murat ERGÜN, Mehmet ALPAY, Tv Yapımcısı Yüksel AMAN, Haber Vakti Koordinatörü, Akit Tv Milli Diriliş, ve Derin Gerçekler, Kürsü, Tv programı yapımcı ve sunucusu Bülent DENİZ, Semerkand Tv proğramı araştırmacı yazar Adem TOPAL, Yeniçağ Gazetesi yazarı Arslan BULUT, Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (UYGAD) Başkanı Mevlüt YÜKSEL, Gazeteci Yazar Vehbi KORKUTATA, Eğitimci, Radyo TV Programcısı Lokman YILDIZ, Tümsiad Genel Baskan Yardımcısı İTO Meclis Üyesi Seycan Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp TOPAL, Haber Hak-Sen Genel Başkanı Yılmaz KAYA, Sarot Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin YERDELEN Beşir Derneği hukuk müşavirliği ve yüksek istişare kurulu Av. Abdurrahman KARADAĞ, Zihmender Zeytinburnu İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Mustafa KARACA, Pendik Eski Bel.Bşk.Yrd. Pendef Genel Başkanı Av.Ramazan ÖZTÜRK, Tümosan A.Ş yönetim kurulu üyesi Kahraman GÜVENDİ, Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (ZEYDEF) Başkanı Mehmet Çakır, Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Berivan ALGIN, AzerTürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi TEKİN, Cevher Lojistik ve Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Ercan ELVEREN, Akkent Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı Bayram ALTAŞ, Önay Grup Yapı ve Dış.Tic. A.Ş Başkan yardımcısı Bulut Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer BULUT, Dönmezler İnşaat Orhan ŞENGÖZ, Metin ŞENGÖZ , Hasan KAHRAMAN,Sahara Group Eğitim ve Danışmanlık A.Ş yönetim kurulu Başkanı Dr. Lami KAYA, Damaoğlu İnşaat Abdurrahman DAMAOĞLU, Hayrettin DAMAOĞLU, Salvatini Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sirac ELVEREN, İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi, Zeytinburnu İş Adamları Derneği Başkanı, Bozkurt Perdeciler Çarşısı Derneği Başkanı,TETSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan ÖZSOY, Mays şirketler grubu yönetim kurulu başkanı Muhammed Ali YILMAZ , Türkiye Kantinciler Fedarasyonu ve İstanbul Kantinciler Esnaf odası Başkanı Vahap OSMANOĞLU, Milli takım Judo Antrenörü Bünyamin ER, Eski Judo Federasyonu Başkanı Hacı Yusuf YILDIRIM, Şanlıurfa Judo İl Temsilcimiz Mücahid DELİOĞLU, Tüm İstanbul muhtar dernekleri federasyonu başkan Vekili. 1453 Fatih muhtarlar dernek başkanı Murat HAKVERDİ, Zeytinburnu Beştelsiz Mahalle Muhtarı Bekir YAVUZ, TÜMFED K.K Başkanı Zeytinburnu Yeşiltepe Muhtarı Nadiye POLAT, zeytinburnu Çırpıcı Mahalesi Muhtarı Mustafa ÇALIŞKAN, Zeytinburnu Nuripaşa Mahalle Muhtarı Yılmaz KAYA, Trabzon Maçka Merkez Mahalle Muhtarı Yüksel MURATOĞLU, Başakşehir Mahallesi Muhtarı Fatih Mehmet YILDIRIM ,Ensar Vakfı Zeytinburnu Şube Başkanı Ali Faik BİÇER, Hoca Ahmed Yesevi İlim ve İrfan Vakfı Başkanı eski Zeytinburnu belediye başkan yardımcısı İlyas SAKA, Zeytinburnu belediyesi eski Başkan yardımcıları Zafer ALSAÇ ,Aydın ÇIĞRIKÇI, Gökan KASAP zeytinburnu eski millieğitim müdürü Mehmet KARACA, Zeytinburnu Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Şenol YURTSEVEN,TFF Teknik direktör Erol Servet BAĞLAR, Z.burnu Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Nurşen ÖRNEK, Dost, Cumhurbaşkanlığı Ulaştırma Daire Başkanlığı Uzm. Muhammed YasinÖRÜCÜ,Akraba,Komşularıma ilgilerinden dolayı kalb-i şükranlarımı sunarım. İsimleri tek tek yazamadığım için özrümü kabul edin. Oksijen seviyesi düştüğü için telefonla konuşamıyorum. WhatsApp'tan ve sosyal medyada yazan dostlara gecikmelide olsa yazılı dönüş yapmaya çalışıyorum. Allah (c.c) hepinizden razı olsun. Rabbim bütün hastalarımıza Şafi ismi celiliyle acil şifalar lütfeylesin, Sıhhat, afiyet, huzur ve mutluluk içinde hayırlı uzun ömürler nasip etsin Amin.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)