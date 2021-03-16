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Öz Geçmişinizi Okutmak İçin 6 Saniyeniz Var

ETKİLİ BİR ÖZ GEÇMİŞ HAZIRLAMANIN YOLLARI...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mart 2021 Salı 11:04
Öz Geçmişinizi Okutmak İçin 6 Saniyeniz Var
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İŞ ARARKEN NASIL FARK YARATIRIM

Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya kanalı Küçükçekmecem TV’ye konuk olan İstanbul Aydın Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Süleyman Sözer Kırca, “İş Ararken Nasıl Fark Yaratırım” konulu söyleşide CV hazırlama tekniklerini anlattı. Kırca, bir insan kaynakları yetkilisinin öz geçmişe yalnızca 6 saniye ayırdığını ifade ederek, tipik CV hatalarına dikkat çekti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kırca: Öz geçmiş yarım saatlik bir iş değildir

Öz geçmişin yarım saatlik bir iş gibi görüldüğünü ve öneminin anlaşılmadığını belirten Süleyman Sözer Kırca, “ CV hazırlamak ciddi bir iş ve emek ile odaklanma gerektiriyor. Öncelikle CV, kişinin estetik duygularını tatmin etmek için değil, insan kaynakları yetkilisinin hızlıca beğeneceği bir formatta oluşturulmalıdır. Yetkili ilk baktığında genel düzeni görür. Görmek istediği eğitim bilgisi, iş tecrübesine bakar ve yetkinliklerine göz atar. İnsan kaynakları yetkilisini 6 saniye içerisinde etkileyen öz geçmişler daha fazla incelenir. Daha fazlasını daha düzgün bir şekilde ifade etmiş olmak gerekir” diye konuştu.

Tipik CV hatalarına dikkat!

Tipik CV hatalarına da değinen Kırca, “ Öz geçmiş; A4 kağıda maksimum 2 sayfa, uzun paragraflardan kaçınarak, düz bir metin halinde, italik ve bolt kullanmadan, aynı yazı karakteriyle, yazım hatalarına dikkat ederek oluşturulmalıdır. Fotoğraflı öz geçmişlerin daha fazla incelendiği kanıtlanmıştır. Bu sebeple klasik giyimli fotoğraflara yer verilmelidir. İletişim adresleri güncel ve mail adresi ciddiyetten uzak olmamalıdır” dedi.

Kanalları iyi kullanmalısınız

Kırca, iş ararken fark yaratmak için tavsiyelerde bulunarak, “Bütün kariyer portallarında öz geçmişiniz olmalı. Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) , ilçe ve büyükşehirlerin belediyelerinin istihdam ofislerine, özel istihdam ve danışmanlık bürolarının CV bırakmalısınız. Gazete ilanları, meslek odaları, sınıf arkadaşlarınız, iş aramak için kullanabileceğiniz kanallardır” dedi.

Sizinle ilgili güzel bir görüş tavsiye mektubudur

Mülakat sırasında iletişimi güçlü bir kişi profili çizilmesi gerektiğini söyleyen Kırca, “Heyecan normaldir ancak bu heyecan sizin kendinizi ifade etmenizin önüne geçmemelidir. Görüşmeye gitmeden önce mülakatı yapacağınız kişiyi araştırın. Sigara içmeyin, kokusu hoş bir etki bırakmıyor. Bekleme salonundaki davranışlarınız içerdeki insan kaynakları mülakatçısına ulaştırılabilir. Davranışlarınıza, telefon konuşmalarınıza dikkat edin. Unutmayın ki sizinle ilgili güzel bir görüş, sessiz bir tavsiye mektubudur” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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