Öz Finans İş Sendikası Kırklareli’ne Çıkarma Yaptı

Öz Finans -İş Sendikası Genel Başkan Ahmet Eroğlu’na programa öncülük ettiği için teşekkürlerini ileten Evren, sendika olarak yaptıkları faaliyetlerle ilgili de bilgiler paylaştı.

Dr.Evren : Amacımız Kırklareli’ni Daha Çok Kişiye Tanıtmak

Tanışma ve bilgi paylaşımının hedeflendiği programda ilk olarak Öz Finans-İş Sendikası İstanbul Avrupa Bölge Başkanı Dr. Mümin Evren söz aldı.

Evren,bu programa ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük gurur ve mutluluk yaşadığını dile getirdi. ilimizde bir ilki gerçekleştirerek başkanlar kurulunu bir araya getirdiklerini vurgulayan Dr.Mümin Evren konuşmasında,aynı zamanda faaliyetleri hakkında da bilgiler paylaştı.

Dr. Mümin Evren, “Öz Finans-İş Sendikası ve Kırklareli’ndeki STK’larla bir aradayız. Özellikle Ziraat Bankası ve Halkbank ile yakından temasta olan sivil toplum kuruluşları ile bu akşam beraberiz.

Katılım sağlayan tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Hepimizin ortak bir amacı var. Hepimiz birer sivil toplum kuruluşunda yöneticilik ya da başkanlık yapıyoruz. İnsana fayda sağlamak için bu görevleri yürütüyoruz. Ancak birbirimizi çok yakından tanımıyoruz. O yüzden istiyoruz ki hem birbirimizi hem de kurumsal kimliklerimizi yakından tanıyalım. Bu düşünce ile Genel Başkanımdan farklı bir yerde farklı bir konseptle bu toplantının yapılmasını rica ettim.

“Hepimizin Sevdası Kırklareli”

Bugüne kadar hiçbir sendika başkanlar kurulunu Kırklareli’nde toplamamıştır. Muhtemelen hiçbir sivil toplum kuruluşu da yine Kırklareli’nde başkanlar kurulunu bir araya getirmemiştir. Genel Başkanımız da bu buluşmanın onayını verdi. Hepimizin amacı insan ise biz de Kırklareli’nde temas halinde olduğumuz sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelelim istedik.

Bu talebimize de kendisi tamam dedi. Hepimizin sevdası Kırklareli. O nedenle gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Sizlerle burada bir araya gelmek bizler için büyük bir gurur.

“45 Bine Yakın Üyemiz Mevcut”

Öz Finans-İş Sendikası 2013 yılında Genel Başkanımız Ahmet Eroğlu liderliğinde yola çıktı. Ziraat Bankası ve Halkbank ile örgütlendik. Buradaki arkadaşlarımızın sorunlarına çözüm üretme konusunda hep birlikte çalışıyoruz.

Genel Başkanımızla yollarımız kesiştiğinde İstanbul Avrupa Bölge Başkanlığına talip olduğumu kendisine ilettim. Bizim dışımızda 14 tane daha bölge başkanlığımız var.

Bankacılık ve sigortacılık iş kolunda sendikacılık yapıyoruz. 2013 yılından bu yana bu iş kolunda en büyük sendikayız.

Ziraat Bankası ve Halkbank ile çıktığımız yolda 45 bine yakın üyemiz mevcut. Amacımız üye arkadaşlarımızı çalışma ortamlarında bir adım daha ileriye götürmek. Ülkemizin ekonomik çarklarının dönmesinin ana unsuru belki de biziz. Türkiye’de yaşayan tüm vatandaşlarımız için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.

Bugün Kırklareli’nde birlikte ne yapabiliriz? Ne değer üretebiliriz? Birbirimizi tanıdıktan sonra hangi çalışmaları yapabiliriz? hususlarında istişarelerde bulunacağız. “ ifadelerini kullandı.

“Yaptığımız İşte İnsana Dokunuyoruz “

Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu konuşmasını gerçekleştirdi. Yaptıkları işte insana dokunmanın en önemli görevleri olduğunun altını çizen Genel Başkan Eroğlu “Ben tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum.

Kırklareli’ndeki sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, başkanları. Bankalarımızın kıymetli müdürleri burada hep birlikteyiz.

Bizler sayısal olarak bankacılık finans iş kolundaki en büyük sendikayız. Bizler temsil ettiğimiz iş kolunda hizmet etmek, insanlara ve bulunduğumuz topluma faydalı olmak istiyoruz.

Bu nedenle bizim adımız sivil toplum örgütü. Bizler bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyor, yaptığımız işte insana dokunuyoruz. Bu vesile ile bu programı düzenleyen Öz Finans-İş Sendikası İstanbul Avrupa Bölge Başkanı Dr. Mümin Evren’e bir kez daha teşekkürlerimi iletiyor, bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. “ dedi.

Programa ev sahibi Öz Finans-İş Sendikası İstanbul Avrupa Bölge Başkanı Dr. Mümin Evren ile birlikte Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, Genel Başkan Vekili Ali Kılıç, 14 bölge başkanı, Kırklareli’ndeki sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yöneticileri ile banka müdürleri katılım sağladı.

Programa Kimler Katıldı ı ?

Programa Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, Genel Başkan Yardımcıları ile Bölge Başkanları, Kırklareli Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakkı Özsan, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altınel, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Oral, Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Rahmi Bilgiç, Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Berahattin Balcı, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Ahmet Atlı, HAK-İŞ Kırklareli İl Başkanı İbrahim Arı, Öz Orman İş Sendikası İstanbul Bölge Başkanı Muhammet Küçük, Memur-Sen Kırklareli İl Başkanı Selahattin Karanfiller, Toç Bir-Sen Kırklareli Şube Başkanı İbrahim Yasak, Ziraat Bankası Kırklareli Şube Müdürü Kürşat Düzen, Halkbank Kırklareli Şube Müdürü Kadir Bozkurt katıldı.

Ultra Kapitalist Bir Sistem Var

İşçinin, emekcinin hakkının Gini katsayıları ile sömürüldüğünü ifade eden Eroğlu, "Öyle bir kapitalist sistemi var ki ultra bir kapitalist sistem, ultra bir işçinin emeğinin sömürüldüğü bir düzen var. 1980'li yılların başından bu yana kurulan sistem ile Gini katsayısı ile gelir dağılımı adaletsizliğini ölçüyorlar.

Gelir dağılımı adaletsizliği sürekli artıyor. Dünya'da 3 tane ülkenin aldığı pay nerede ise 7 Milyar insanın aldığı paya eşit.

Bu dünyada gözü doymayan hala bir grup var bunlarda emekçinin 3 kuruşuna göz dikiyor. Günlük geliri 2 doların altında olan 3,5 Milyar insan var. Gini katsayısı maalesef ülkemizde de var. Gini katsayısı bir tek kıta Avrupa’sında iyileşmeye doğru gidiyor. Onun dışında ülkemizde de diğer kıtalarda da hep bir bozulma var."

Asgari Ücret İnsanca Yaşayacak Seviyede Olmalı

Çalışanların sendikalı olması üzerine duran Eroğlu, Asgari ücretin ise insanca yaşanılacak bir seviyede olması gerektiği üzerine durarak sözlerini şöyle sürdürdü; "Ülkemizde 13 Milyon çalışan ve Sendikalı olabilecek işçimiz var bunun sadece 2 Milyon'a yakını Sendikalı, örgütlü.

Örgütlü olmayanların durumun ise haberlerde seyrediyoruz. 'Asgari Ücreti Ne Yapalım?' Asgari ücreti ne yapacaksınız, İnsanca yaşayacağı bir ücreti çalışana

vereceksiniz. İşveren diyor ki ücret artarsa bu beni çok zorlar. Devlet olarak, işveren olarak biraz zorlanıp o insanların derdini görmek gerekiyor. Biz sendikacıların yapması gereken dokunmak. Dokunurken de merhametle dokunacağız, iyilik yaparcasına dokunacağız. İyi işler yaparsak, iyilik yaparsak iyi insanlar oluruz."

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)