ÖZ Finans İş Sendikası İstanbul Avrupa Yakası Bölge Başkanı Dr.Evren’den Gazetemize Ziyaret

DR.MÜMİN EVREN KIRKLARELİ BENİM HER ŞEYİM DEDİ

Dr. Mümin Evren ,İstanbul Times Gazetesi ve İstanbul Times Tv. merkez ofisinde genel yayın yönetmenimiz Hüseyin Çetiner’i ziyaret eden Dr.Evren şunları söyledi. ” İstanbul Times yayın grubu olarak Youtube, Instagram, Face Boook, TikTok ve diğer soysa medya mecralarında sık sık sokak röportajlarınız ile karşılaşıyorum.

Son olarak Düzce de yaptığınız sokak röportajında bir çok seçmen benimde yakından tanıdığım değerli arkadaşım Abdulkerim Kaval‘ı TBMM’de görmek istediklerine dair sokak röportajınızı isledikten sonra sizinle tanışmak istedim.

Sağ olun sizde görüşme isteğimi kabul ettiğiniz için şu an sizinle sohbet etmekten dolayı çok memnun ve mutluyum. Samimi ve içten misafirperverliğiniz için size çok teşekkür ederim.

Uygun bulmanız halinde sizleri 13 Aralık 2022 tarihinde Kırklareli’nde yapacağımız toplantımıza sizleri ve ekibinizi davet etmek isterim diyen Dr. Mümin Evren Çetiner nezdinde basın emekçilerine teşekkür etti.

HÜSEYİN ÇETİNER DR.MÜMİN EVREN POZİTİF BİR İNSAN ÇEVRESİNE ENERJİ VERİYOR DEDİ

Gazetemizin kurucusu Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner ise ziyaret nedeni ile şunları söyledi “Dr. Mümin Evren ile yeni tanıştık,ancak ikimizin de çok sevip saydığı kıymeti ortak arkadaşlarımız olduğundan dolayı sanki kendisi ile yıllardır bir dostluğumuz varmış gibi enerjimiz oluştu.

Gerek sayın Evren’in sendikal faaliyetlerinde,gerek ise siyasal çalışmalarında İstanbul Times Medya Grubu olarak her zaman yanında olacağımızı burada beyan etmek isterim.

Nasip olur ise 13 Aralık 2022’de Kırklareli’nde yapılacak olan Sendikal çalışma için ekip olarak oraya gidip haber desteği konusunda destek vereceğiz diyen Çetiner nazik ziyareti için Dr.Mümin Evren’e tepşekkür ederim “dedi .

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)