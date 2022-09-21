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Oyuncularımın Her Biri Lider Olsun İstiyorum

Spor Söyleşileri’nin özel konuğu Eski Ampute Milli Takım Kaptanı ve teknik direktör Osman Çakmak, gençlere başarılı olmanın yolunun çalışmak ve inanmaktan geçtiğini, liderler yetiştirmek için çalıştığını söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Eylül 2022 Çarşamba 10:01
Oyuncularımın Her Biri Lider Olsun İstiyorum
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Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün 19 Eylül Gaziler Günü’ne özel hazırladığı ‘Spor Söyleşileri’ programının konuğu, kariyeri başarılarla dolu Eski Ampute Milli Takım Kaptanı ve teknik direktörü Osman Çakmak oldu. Esenlerli gençler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanan Osman Çakmak, milli takım kariyeri, Avrupa Şampiyonlukları ve bu yıl ev sahipliği yapacağımız Dünya Şampiyonasıyla ilgili bilgiler verdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
 


BAŞARILI OLMAK İÇİN ÇALIŞMAK VE İNANMAK ŞART

Sporcu gençlere ve velilerine seslenen Osman Çakmak, “11 yaşında Tokat’tan İstanbul’a futbolcu olmak için geldim. Vatani görevimi yaptığım sırada terörle mücadele ederken mayına basarak tek ayağımı kaybettim ama yine de vazgeçmeyip hayallerinin peşinde koşmaya devam ettim. Ampute milli takımında çalışmalarıma devam ettim ve birçok başarıya imza attım. Bunları size şu sebeple anlatıyorum. Başarılı olmak için öncelikle çalışmak ve inanmak gerekiyor. Ben öyle yaptım ve şu an burada sizlerin karşısındayım. Bu konuda ailelerinize de çok büyük iş düşüyor. Onlardan isteğim, sizleri her zaman desteklesinler” ifadelerini kullandı.

Milli takımda mücadele eden oyuncularından, sürekli araştırma yapmalarını istediğini söyleyen Çakmak, “Ben sorumluluk almalarını, araştırma yapmalarını, oynadığımız maçları tekrar tekrar izlemelerini ve her gün, üstüne biraz daha katmalarını istiyorum. Hepsi birer lider olmalı. Ben bunun için çalışıyorum” dedi.

Çakmak, program sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı ve gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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