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Outdoor Meraklılarına Özel Yeni Yıl Armağanları

Yeni bir yıla ümitle adım atarken, dış alan sporlarına ve etkinliklerine meraklı sevdikleriniz için hediyeler alanlardansanız outdoor tutkunlarına özel önerilerimizi değerlendirebilirsiniz.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
11 Kasım 2020 Çarşamba 14:08
Outdoor Meraklılarına Özel Yeni Yıl Armağanları
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Yılbaşı alışverişi için telaş başladı. Pandemi dolayısıyla outdoor etkinliklere olan talep arttı. Haliyle ihtiyaçlar da çoğaldı. Outdoor etkinliklerine meraklı kişilerin yaşamını kolaylaştıracak, sporseverlerin egzersizlerine konfor katacak ürünleri sizin için derledik. İşte outdoor meraklılarına özel yeni yıl armağan alternatifleri:

Spor Giyim Ürünleri

Outdoor etkinliklerde termal etki sağlayan polar kıyafetler, yağmurluklar, aksesuarlar büyük önem taşıyor. Sevdiklerinin bedenlerini biliyorsanız onlara outdoor giyime uygun kıyafetler alabilirsiniz. Eğer beden konusunda tereddüt yaşıyorsanız, eldiven, atkı, bere gibi kullanışlı ve genellikle standart bedende tasarlanan aksesuarlar arasından yılbaşı hediyenizi seçebilirsiniz.

Küçük ve Sıcak Kurtarıcılar

Cep sobası, ısı patchleri, yemek ısıtıcı torbalar kampta hayat kurtarıyor. Isı sağlayan ürünlerden satın alarak sevdiklerinize sıcak etkinlikler müjdeleyebilirsiniz. Sıcaklığın outdoorda en önemli unsur olduğunu bilenlerin size minnettar kalacağından emin olabilirsiniz.

Akıllı Yardımcılar

Akıllı saatler, sporda performans ölçmeye, kondisyonu raporlamaya yardımcı oluyor. Kronometreden adımsaymaya kadar farklı işlevlerle spora konfor kata saatlerden alabilirsiniz. Koşu, yüzme gibi farklı etkinliklere özel geliştirilen teknolojiler için Kalenji ürünlerini tercih edebilirsiniz.

Spor Çantalarını Unutmayın

Bel çantaları, koşu kol bandı, şişe taşıma çantası gibi spora konfor katan aksesuarlar en iyi yılbaşı hediyelerinin başında geliyor. Eşyaların spor sırasında kolaylıkla taşınmasını sağlayacak çantalara herkesin ihtiyacı oluyor. Özellikle su geçirmez kumaştan yapılan seçenekler çok daha kullanışlı görülüyor.

Outdoor Dinlenceler için Hediyeler

Kamp alanında keyifli vakitler geçirmeye yardımcı olacak eşyalar da gerekli… Yılbaşı hediyesi olarak şık bir kamp sandalyesi, katlanır masa, kamp matı alabilir, sevdiklerinizle keyifli akşamüstlerinde güzel vakit geçirebilirsiniz.

Kamp Mutfakları Yenileniyor

Sık sık kampa giden arkadaşlarınız varsa, iki kişilik Quechua mutfak setlerinden, termoslardan, soğutucu boxlardan alarak onlara en güzel hediyeyi seçebilirsiniz. Bagaja kolaylıkla yerleştirilecek kompakt mutfak eşyaları, kamp alanlarında ziyafet sofraları kurmaya yardımcı oluyor. Elbette herkes yemek yapmak istemeyebilir, onlar için ise hazır kamp yemekleri setlerinden seçebilir, uzun ömürlü yiyeceklerden oluşturacağınız setle mükellef bir sofra armağan edebilirsiniz.

Outdoor Sporların Olmazsa Olmazları

Outdoor sporlarla ilgilenenler, özel ayakkabılar, batonlar kullanıyor. Oldukça maliyetli etkinlikler olan outdoor sporlar için sevdiklerinize sürpriz yapabilirsiniz. Onlara baton, outdoor ayakkabı seçebilirsiniz. Kamp tercih edenlere yeni bir kamp çadırı, uyku tulumu veya şişirilebilir yatak alarak, kamp yapmayı yeni yılda daha konforlu bir etkinlik haline getirebilirsiniz.

Keyif Herkesin Hakkı

Kampta keyifli vakit geçirmeye yardımcı olacak hamaklar, mangallar, uyku maskeleri, kutu oyunları alternatif hediyeler arasında sayılıyor. Kamp günlerinde yaşama biraz daha keyif katmak isteyenleri memnun edecek hediyeler arasına kahve ve çay setlerini de ekleyebilirsiniz.

Macera Sevenler İçin

Eğer outdoor sporlarla macera arayan sevdikleriniz varsa, onlara karabinalı pusula, telsiz, düdük, kafa lambası, el feneri, germe ipi, dürbün veya kamp bıçağı hediye edebilirsiniz. Yeni yılda heyecan dolu maceralara yelken açarlarken sizi yanlarında hissedeceklerinden emin olabilirsiniz.

Dünyayla Bağlantıda Kalmak İçin Teknolojik Gereçler

Outdoor etkinliklerde dünyayla bağlantıda kalmak zorlaşıyor. Onlara hayattan kopmamaları için pil setleri, güçlü powerbankler, radyolar, solar şarj cihazları, güneş panelleri, ışık sistemleri alabilirsiniz. Teknolojiden faydalanarak hayatlarını kolaylaştırabilirsiniz.

Yeni yıl hediyesi seçerken, armağan sahiplerini mutlu edecek seçimler yapmak büyük önem taşıyor. Özellikle outdoor spor yapmıyor, etkinliklere katılmıyorsanız, ihtiyaçlarını tahmin etmekte zorlayabilirsiniz. Outdoor sporlara, etkinliklere meraklı sevdiklerinize hediye seçerken önerilerimizden ilham alabilir ve onları mutlu edecek kullanışlı seçimlere imza atabilirsiniz.

Son Güncelleme: 11.11.2020 14:59
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