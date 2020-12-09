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Otelde Kalan Evsiz Vatandaşlar İBB Misafirhanesine Nakledildi

İBB’nin yıllardır evsiz vatandaşlara yönelik sürdüğü hizmetler; pandemi koşullarında bu kış aylarında da devam ediyor. Günlük ortalama 165 evsiz vatandaş Bağcılar, Beyoğlu ve Fatih’teki otellerde misafir edildi. Korono testi uygulanan vatandaşlardan negatif sonuç çıkanlar Florya Engelliler Kampı’na aktarıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Aralık 2020 Çarşamba 11:00
Otelde Kalan Evsiz Vatandaşlar İBB Misafirhanesine Nakledildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından evsiz vatandaşlara yönelik yürütülen kış hizmetleri; pandemi koşullarında devam ediyor. Sokakta kalan 165 evsiz vatandaş; Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kiralanan otellerde misafir edildi. Yemek, duş ve barınma hizmeti verilen evsiz vatandaşlar, zorlu pandemi ve kış şartlarından etkilenmedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Beyoğlu, Bağcılar ve Fatih’te 4 Aralık’tan buyana misafir edilen evsiz vatandaşlara korona testi yapıldı. 165 vatandaştan 4’ünün pozitif, 8’inin temaslı çıktığı testler sonrasında, 79 evsiz vatandaş Florya Engelliler Kampı’na aktarıldı. 86 evsiz de kendi isteğiyle kaldıkları otellerden ayrıldı.

İBB Kayışdağı Darülaceze Müdürlüğü’ndeki kadın kış hizmetlerinde ise bir evsiz kadın misafir ediliyor.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)

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