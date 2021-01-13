Osman Kumandan Hakka Yürüdü

13 OCAK 2021 SAAT 12.00 DA ZEYTİNBURNU KOZLU GASİLHANESİNDE KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA HABİPLER YAYAL MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLECEKTİR…

Zeytinburnu ile alakalı yapılan bir çok hayırlı çalışmanın içinde yer alan Osman Kumandan’ın yaşadığı evinde bir süre önce yangın çıkmış ve ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşama tutunamayarak 12 Ocak 2021’de vefat etti.

Çetiner Şunları Söyledi;”Merhumu yaklaşık olarak 15 senedir tanırım.6 senedir de beraber Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) çatısı altında ilçemiz için vazife yapıyoruz. Gerek yönetim kurulu olarak gerekse de yaptığımız seminer,etkinlik,ziyaret ve her türlü çalışmalarımıza bizzat katılarak sık sıkta toplantılara katılmayanlara tatlı getirme cezası verelim derdi. Kendisi ile beraber görev yapmaktan dolayı memnunun. Rabbim taksiratını af, mekanını cennet eylesin” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)