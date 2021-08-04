Orman Yangınları Turizm STK'larının Gündeminde

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman; “Millet olarak yangınlar başlar başlamaz fidan bağış kampanyaları düzenleyerek zor günlerde ne kadar iyi bir dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olduğumuzu gösterdik. Ancak sadece bu bireysel çaba değil, turizm sektöründeki kurum ve kuruluşların katkıları ve oluşturacağı bilinç de çok önemli. Bu anlamda ATİD olarak elimizden gelen her türlü yardıma hazırız, daha yeşil bir gelecek için ülkemize katkı sağlayacak her projeyi destekliyoruz” dedi.

Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye ve Kayseri başta olmak üzere Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarının kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna “Orman Genel Müdürlüğü, OGEMVAK ve turizm alanında örgütlenmiş 17 sivil toplum kuruluşunun ortaklığında hayata geçirdiğimiz “Turizm Ormanı” projesine destek veriyoruz. Yangınlar sonucunda Türkiye'nin kaybı çok büyük. Turizm Ormanı, yanan alanların ağaçlandırılması ve ülkemizin yeşil bir geleceğe sahip olması için önemli bir adım” şeklinde konuştu.

Türkiye’yi yasa boğan orman yangınları karşısında sessiz kalmayan Türkiye Turist Rehberleri Birliği'nin (TUREB) Başkanı Suat TURAL ise “Turist rehberleri olarak ülkemizin doğal, tarihi, kültürel zenginliklerine aşkla bağlıyız. Cennet vatanımızın neresinde olursa olsun yaşadığımız doğal kayıplarda da içimiz yanıyor, tarifsiz acılar çekiyoruz. Bu sebeple elimizden geldiğince ülkemizin doğal zenginliklerini korumak ve artırabilmek adına paydaşı da olduğumuz Turizm Ormanı projesine bütün delegelerimiz adına fidan bağışında bulunduk. Ayrıca, 2002 yılında Ankara-İstanbul otobanı üzerinde kurduğumuz TUREB Ormanı’nı da tekrar canlandırma çalışmaları yapıyoruz. TUREB olarak ülkemizin doğal mirasına her zaman sahip çıkacağız” dedi.

Türkiye Küçük Oteller Derneği (TÜRKODER) Başkanı Ertan Ustaoğlu güzel giden sezonun ortasında bu felaketlerin olmasının son derece moral bozucu olduğunu ve devam eden yangınların yerli ve yabancı turistleri korkuttuğunu ifade etti. Ustaoğlu, “Rezervasyonların da iptal olması, özellikle bölgedeki küçük ve butik otelleri çok önemli ölçüde etkilemiş durumda. Turist sayısında 15-20 günlük bir süreçte çok ciddi düşüşler olacaktır. Eylül ve Ekim aylarının rezervasyonlarını pandemiyi de göz önüne alırsak Ağustos ayının sonuna doğru görebiliriz. Artık sezonu düşünmeyi bıraktık. Heba olan ormanlarımıza, telef olan hayvanlarımıza, evleri ve tesisleri yanan vatandaşlarımıza çok büyük üzüntü duyuyoruz. En kısa zamanda bu felaketin bitmesini, biraz olsun yüzlerin gülmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık ise iklim değişikliği ve kuraklığın çok ciddi bir sorun olduğunu, hem dünyanın hem de ülkemizin geleceğine kalıcı bir miras bırakmak için üretilen her projeye katkıda bulunacaklarını ifade etti.

Deniz Memelileri ve Yunus Parkları Derneği Başkanı Halil Cenk Gökalp ise önceliğin yangınların bir an önce kontrol altına alınması olduğunu, ardından düzenlenecek kampanyalarla Türkiye'nin kaybettiği ormanların yerine konması için çalışmalara başlanması ve orman yangınları ile ilgili alınan ya da alınmayan önemlerin ve afetle mücadele yöntemlerinin sorgulanması gerektiğini belirtti.

“Ülkemizin dört bir yanından art arda gelen yangın haberleri bizi çok üzse de mücadele etmekten yılmayacağız” diyen İş İnsanları Platformu Başkanı Avukat Emre Kılıçarslan, günümüzde artan dünya nüfusu, gelişen sanayi ve teknolojiler nedeniyle yangın da dahil olmak üzere yaşanan çevresel sorunların tarih boyunca hiç olmadığı kadar yoğun yaşanmakta olduğunun altını çizerek, “Alınacak önlemler çevre sorunlarının yaygınlığı gibi küresel boyutta olmalı. Tüm insanlar, şirketler ve devletlerin sadece günümüz için değil gelecek için de acil eylem planlarını uygulamaya koyması gerekiyor” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)