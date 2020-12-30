Op.Dr Urlu : Daha İyi Bir 2021 Yılı Diliyorum

Hocam siz tecübeli bir hekimsiniz 2020 yılı sağlık açısından çok kötü geçti neler söylemek istersiniz ?

Biz Tıp fakültesinde eğitim alırken bütün dünyayı etkisi altına alan hastalıklara pandemi denildiğini öğrenmiştik. Ancak 2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona Virüs ile böyle bir hastalığa hekim olarak da şahit oldum. Bu hastalığı yakalanan birisi olarak da ne yazık ki hastalığı hem bir hekim hem de bir hasta olarak süreci yaşadım. Bundan korunmanın en etkin yolu da Maske-Mesafe ve Hijyen konularında dikkat etmek gerektiğini vurgulamak isterim.

Peki Hocam siz ciddi etkin ve köklü bir özel sağlık kurulşuşunun kurucusu ve yönetim kurulu başkanısınız pandemi sürecini kısaca bize anlatabilir misiniz ?

Evet bütün dünya bu süreci çok olumsuz bir şekilde yaşıyor. Sağlık bakanlığımızın yoğun çabaları ve tedbirleri ile ülkemiz bu süreci en az hasarla atlatmaya çalışıyor. Halkımızdan sadece sağlık bakanlığımızın kural ve tedbirlerine özellikle uymalarını tavsiye ederim.

Hocam Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşa Yerleşkelerinde Binlerce kişi çalıştıran geniş ve büyük bir sağlık ailesisiniz süreç sizin için nasıl geçti ?

Evet sizinde belirttiğiniz gibi Avrasya ailesi olarak bizler her iki kurumumuzda ve ortağı olduğumuz diğer sağlık kuruşunda yaklaşık olarak bin arkadaşımız ile beraber yerli ve yabancı hastalarımıza her şartta hizmet veriyoruz.

Tabi her kurum ve kuruluşun olduğu gibi biz de bir sağlık kurumu olarak ekonomik olarak bu sürecin olumsuz etkilerinde nasibimizi aldık. İnşallah yakın sürede Kovid 19 sorunu biter ve herkes rahat bir nefes alır.

Yurt dışında çok sayıda hastanın sizi tercih ettiğini biliyoruz bunun sebebi nedir acaba ?

Bunun bir çok nedeni var. En önemli neden kurumlarımızda akademik kariyere sahip hekimlerimizi ve son model medikal cihazlar ile kaliteli ve uygun fiyata bir sağlık hizmeti sunuyor olmamız gelir.

Diğer bir tercih sebebi de ülkemizin sağlık turizmini teşvik etmesi, Ülkemizde gezilecek ve görülecek çok sayıda tarihi yer ve mekan olması başta olmak üzere çok sayıda nedenden dolayı İstanbul tercih ediliyor.

Avrasya Hastaneler Grubu olarak bizde ülkemize döviz kazandırmak adına var gücümüz ile çalışmaya devam ediyoruz.

Son olarak sizi tercih eden ve edecek olan hastalara neler söylemek istersiniz ?

1998’den bu yana olduğu gibi pandemi döneminde de çok şükür bize inanan ve güvenen yüz binlerce hastamız yine bizi tercih etti.

Bugüne kadar bizi tercih eden ve bundan sonrada tercih edecek olan yüz binlerce hastamız başta olmak üzere 2021 yılının sağlık sıhhat içinde geçmesini dilerim şeklinde konuşan Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr Hüseyin Urlu başarımızda emeği olan bütün çalışma arkadaşlarımız başta olmak üzere herkese 2021 yılında da sağlık dilerim dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)