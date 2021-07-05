On Bir Büyükşehir Belediyesi Başkanından Ortak Açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş’ın katılımlarıyla gerçekleşen toplantının ardından bir açıklama yayınlandı. Bu açıklama açıklama şöyle:

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

“Türkiye nüfusunun yarısından fazlasına hizmet veren Büyükşehir Belediye Başkanları olarak, buluşmalarımızın pandemi sebebiyle yaptığımız online toplantılar dahil, 11.sini Antalya Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde, turizm cenneti Antalya’da gerçekleştirdik.

Toplantımızda her zaman olduğu gibi Türkiye’mizin öne çıkan başlıklarını bütüncül bir boyutta ele alarak ortak değerlendirmelerde bulunduk.

YENİ NORMALLEŞMEDE TEDBİRLER ELDEN BIRAKILMASIN

1 Temmuz itibari ile açıklanan yeni normalleşme sürecinin tüm sektörlere canlılık getirmesin diliyor ve bu konuda tedbirlerin elden bırakılmamasını çok önemsediğimizi ifade ediyoruz. Pandemi döneminde 11 büyükşehir belediyemiz başarılı bir mücadele vermiştir ve dayanışmanın en güzel örneklerini gözler önüne sermiştir. Sürecin en başından itibaren yaşamını kaybeden vatandaşlarımızın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Her birinin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bir daha bu acıların yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı aşılanma haklarını kullanmaya davet ediyoruz. Bu süreçte fedakarca görevlerini ifa eden sağlık çalışanlarımıza şükran ve saygılarımızı iletiyoruz.

TASARRUF GENELGESİNİ YAKINDAN İZLİYORUZ

Kamuoyunun çok yakından bildiği gibi, tasarruflu ve israfa karşı yönetim anlayışı 11 büyükşehir belediyemizin yönetim anlayışının omurgasını oluşturmaktadır. Seçim kampanyasındaki günlerimizden bu yana hepimiz israf düzeni ile mücadeleyi ve tasarrufu vatandaşlarımıza vaat ettik. O günden bugüne bu duruşumuzdan ayrılmadan kararlılıkla icraatlarımızı yürüttük. Bu tedbirlerle ciddi başarı elde edilmiş, mali bütçelerimize katkı sağlanmıştır. Bu nedenle 30 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı genelgesini belediyelerimiz yakından takip etmektedir. Bu genelgenin istisnasız tüm kamu kurumlarını kapsaması gerektiği inancındayız.

Söz konusu genelgenin, belediyelerimizin görevlerini yapması yönünde bazı engeller oluşturabileceği kanaatindeyiz. Bu hususta, ilgili kurumlarla irtibat kurarak belli maddelerin açıklığa kavuşturulmasını talep edeceğiz.

CUMHURBAŞKANI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI İLE TOPLANMALI

Bu belirsizliklerin giderilmesi ve Belediyelerimizin birikmiş tüm diğer sorunlarının değerlendirilmesi adına Sayın Cumhurbaşkanı ile 11 Eylül 2019 tarihinde yaptığımız 30 Büyükşehir Belediyesi toplantısının bir benzerinin en kısa sürede yapılmasının gerekliliğine inanıyor ve bu toplantıyı talep ediyoruz.

Başkanlığını yürüttüğümüz 11 Büyükşehrimiz, Türkiye turizminin odağıdır. Şehirlerimiz, Türkiye turizm ekonomisine büyük katkılar yapmaktadır. Günümüzde Turizm ekonomisi kum deniz güneş turizminden çok daha fazlasını ifade etmektedir. Turistlerin talepleri kültür ve doğa ekseninde gelişmekte ve ana akım turizmin türleri çeşitlenmektedir. Bu nedenle, Büyükşehirlerimizde sadece kıyı ilçelerinde değil, iç kesimdeki kırsal ilçelerimizde de turizmin gelişmesi için kararlılıkla çalışmaları sürdürüyoruz.

TURİZM POLİTİKASI OLUŞTURULMALI

Türkiye genelinde de benzer bir politika uygulanması gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizin turizm gelirini artırmak ve bu gelirin ülkemizin tüm illerinde adil bir şekilde dağılması için Türkiye’nin yeni bir turizm politikası oluşturulması ve uygulanması gerektiğini savunuyoruz.

Turizmin sadece başkanları olduğumuz büyükşehirlerde değil, Anadolu’nun ve Trakya’nın birbirinden değerli tüm il ve ilçelerinde yaygınlaşması için tüm ilgili bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla birlikte çalışmayı ve tecrübelerimizi aktarabilmeyi istiyoruz.

TEŞVİK KANUNU BELEDİYE GELİRLERİNE EL KOYMA ANLAMI TAŞIYOR

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından meclise gönderilen Turizm Teşvik Kanunu Taslağı, meclis ihtisas komisyonundan geçmiştir. Taslağa göre belediye sınırları içinde bulunan yeme-içme, eğlence, günübirlik mesire alanları ile konaklama tesisleri ve plajlar dahil turizmle ilgili alanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tasarruf ve denetimine bırakılacaktır. Bu yaklaşımın belediyelerin gelirlerine el koyma anlamını taşıdığı ve işlemeyeceği ortadadır.

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal krizlere rağmen 11 Büyükşehir Belediye başkanı olarak canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm engellemelere karşın umudu çoğaltarak vatandaşlarımızın derdine derman olacağız.

Bu buluşmamız vesilesiyle tüm vatandaşlarımızın yaklaşmakta olan mübarek kurban bayramını kutluyoruz.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)