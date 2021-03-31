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OMERKA Dernek Başkan Vekili Demir GÜNDEM’in Konuğu Oldu…

Mardin ve Şırnak’ta bir çok köyde yaşayan Omerka aşiret mensupları merkezi Zeytinburnu’nda olan Omerka derneğini 2 sene önce kurmuşlardı. Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner Zeytinburnu ilçesindeki Dernekleri İstanbul Times Medya Grubunun yayın organlarında seslerini duyurmalarına imkan sunuyor. Bu kapsamda OMERKA Dernek başkan vekili İş adamı Nail Demir GÜNDEM programında çalışmalarını anlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Mart 2021 Çarşamba 10:44
OMERKA Dernek Başkan Vekili Demir GÜNDEM’in Konuğu Oldu…
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ZEYTİNKÖY TV ZEYTİNBURNU HALKININ HİZMETİNDE

İstanbul Times Yayın Grubu bünyesinde yayın yapan ZeytinKöy TV sadece Zeytinburnu ilçesinde yapılan çalışmalara yer vererek ilçenin dışarı açılan penceresi olmayı başardı. Gazeteci yazar Hüseyin  Çetiner’in konuğu olan OMERKA Dernek başkan yardımcısı İş adamı Nail Demir derneklerinin yaptığı çalışmaları şu şekilde anlattı.”Öncelikle dernek başkanımız İhsan Kaya’nın size ve bütün izleyicilerimize selamlarını iletiyorum. Bizler OMERKA aşiretine mensup bireyler olarak 2 sene önce merkezi Zeytinburnu Veliefendi mahallesi Ahmet Yesevi caddesi Dilsizoğlu pasajında çok büyük, güzel ve şık bir dernek merkezimizi açtık. Geçen sene ramazan ayında 1500 koli ramazan kumanyası dağıttık.

Pandemiden önce taziyelerimiz başta olmak üzere bir çok sosyal ve kültürel çalışmamızı yaptık. Hatta sizlerde Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) olarak üyelerimize yaptığınız seminerde İŞTE ZEYTİBURNU BELGESELİ’nizi hep beraber izlemiştik.

İnşallah  pandemi tehlikesi geçer geçmez yeniden çalışmalarımıza hızlı bir giriş yapacağız. Bütün OMERKALILAR doğal üyemiz ama isteriz ki akrabalarımız dostlarımız bizzat  gelerek de derneklerine sahip çıkmalarını  dilerim. Bizler geldiğimiz Mardin ve Şırnak’ı unutmayarak derneğimizin kurulduğu Zeytinburnu ve İstanbul’u da unutmayarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.

PROGRAMIMIZI YOUTUBE DE :OMERKA DERNEK BAŞKAN VEKİLİ İŞ ADAMI NAİL DEMİR HÜSEYİN ÇETİNER’İN SUNDUĞU GÜNDEM’İN KONUĞU OLDU… Başlığı ile aratıp ZeytinKöy Tv de YOUTUBE kanalından izleyebilirsiniz…

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 31.03.2021 10:51
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