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Ömer Arısoy Müjdeyi Verdi: “Başarı Sizden Ödül Bizden”

Zeytinburnu Belediyesi 2022 Yükseköğretim Kurumlar Sınavı’nda (YKS) başarılı olan öğrencilere 3 bin TL nakit başarı ödülü verecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ağustos 2022 Salı 11:23
Ömer Arısoy Müjdeyi Verdi: “Başarı Sizden Ödül Bizden”
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Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği 2022 Yükseköğretim Kurumları yerleştirme sonuçları açıklandı. Bunun üzerine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy üniversite heyecanı yaşayan gençlere büyük bir müjde verdi. Arısoy, “İlçemizde yaptığımız birçok çalışmada odak noktamız gençlerimizdir. Zeytinburnu’nda yaşayan 4 yıllık devlet üniversitesi veya tam burslu özel bir üniversiteye yerleşen öğrencilerimize 3 Bin TL Başarı Ödülü veriyoruz. Başarı sizden ödül bizden değerli kardeşlerim. Güle güle harcamanızı diliyorum.” dedi.

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ BAŞARI ÖDÜLÜ İÇİN DETAYLAR…

Zeytinburnu Belediyesi’nden gelen açıklamaya göre nakit 3 bin TL’lik başarı ödülünü kazanabilmek için gerekli şartlar ise şöyle: T.C. vatandaşı olmak, son bir yıldır Zeytinburnu’nda ikamet etmek, 1999 ve sonrası doğumlu olmak, 4 yıllık devlet üniversiteleri veya özel üniversitelere %100 burslu olarak ilk defa yerleşmek.

Ayrıca Açık öğretim veya uzaktan öğretim programlarına yerleşen öğrencilerin ‘Zeytinburnu Belediyesi Başarı Bursu’ için talepleri ise kabul edilmeyecek.

Başvuru için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

https://zeybim.zeytinburnu.bel.tr/basari-odulu

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (iTHA)

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