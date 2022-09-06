‘Olay Yerinden Kaça Adet Boş Kovan Toplandı?’

Olayın aydınlatılmasını isteyen DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu TBMM’ye soru önergesi verdi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlamasını istedi. Yeneroğlu “Polisin silah kullanma yetkisinin şarta tâbi olup, silah kullanılması halinde de öldürücü noktaya ateş edilmemesi gerektiği herkes tarafından bilinmektedir” dedi.

‘Sorumluların tespiti ve cezalandırılmaları amacıyla sorular sormak gerek’

Önergesinde “Bir vatandaşın vefatı ile sonuçlanan ve yaşam hakkının ihlali olan bu durumun tüm gerçekliği ile kamuoyu önünde ortaya çıkması, silah kullanma yetkisinin sınırları aşılarak yeni ölümlere meydan verilmemesi adına, sorumluların tespiti ve cezalandırılmaları amacıyla söz konusu olaya dair aşağıda yer alan soruları sormak gerekmiştir” ifadelerine yer veren Yeneroğlu’nun Soylu’ya sorduğu sorular şöyle:

‘Dur ihtarında bulunuldu mu?’

Adem Kara kaçma girişiminde bulunurken, dur ihtarında bulunulmuş mudur?

Neden ölümcül bir bölge olan ensesine ateş edilmiştir?

‘Adı geçen polis veya polisler hakkında idari soruşturma başlatıldı mı?’

Adem Kara’nın ense bölgesine kaç metre uzaklıktan ateş edilmiştir?

Adem Kara’nın yakalanması sırasında olay yerinde görevli kaç polis memuru vardır?

Olay sırasında polisler tarafından kaç el ateş edilmiştir? Maktul vatandaşın vücudunda kaç kurşun izi vardır? Olay yerinden kaç adet boş kovan toplanmıştır?

Olayda adı geçen polis veya polisler hakkında idari bir soruşturma başlatılmış mıdır?

‘Adem Kara’nın yaralı halde bırakıldığı iddiası doğru mu?’

Adem Kara’nın vurulması sonrasında ilk müdahale polisler tarafından mı yapılmıştır?