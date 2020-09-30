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Okullar Açılsın Veya Açılmasın Tartışması Nereye Varacak ?

Özellikle özel okullar,servisler,kırstasiyeciler,dershaneler ve bir çok uzman okula gidemeyen öğrenciler evde izole değil. Onların kanları kıpır kıpr,ya parktalar,ya sokakta ya da caddede bu yerler okullardan daha güvenli değil diyerek okulların bir an önce kontrollü bir şekilde açılmasını istiyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Eylül 2020 Çarşamba 09:07
Okullar Açılsın Veya Açılmasın Tartışması Nereye Varacak ?
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İŞTE BU KONUDA EĞİTİMCİ,YAZAR VE SENDİKA BAŞKANI MEHMET NURİ KAYNAK ŞUNLARI SÖYLEDİ…

Cesur açıklamaları ile gündem oluşturan Eğitimci Yazar Mehmet Nuri Kaynar: "Haydi Okula" çağrısı ile dikkatleri çekmeye devam ediyor.

Memur ve Emekli Sendikaları Konfederasyonu na bağlı Diriliş Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Nuri Kaynar: "Okullar marketlerden, sokaklardan, parklardan, kahvehanelerden ve eğlence merkezlerinden daha temiz ve güvenlidir." Dedi.

"Okullar açılmalıdır" çıkışıyla büyük ses getiren Diriliş Eğitim Sendikası yapmış olduğu çağrısını yeni bilgi ve belgelerle destekleyerek "Haydi Okula" çağrısı yaptı.

Açıklamasında Diriliş Eğitim Sen Genel Başkanı Mehmet Nuri Kaynar : "Egitim ve bunun sahada ki uygulayıcısı olan okulların açılması geciktirilmeye devam ederse çok büyük kayıplarımız olacaktır. Mevzu elbette önce sağlıktır. Ancak bu virüsün biteceğine dair bir tarih öngörülememektedir. Keşke üç ay, altı ay sonra biteceğini bilsek de sabretsek ama böyle bir şey kısa vade de görünmüyor. Yıllarca sürerse okullar yıllarca kapalı mı kalacak?" Dedi.

Okul zili bütün öğrenciler için çalmalıdır.

Mehmet Nuri Kaynar yaptığı açıklamasını "Okul zili sadece okul öncesi ve 1. Sınıflar için hafta da iki gün olsa da çaldı. Okul zilini ve “haydi okula” çağrısını bekleyen milyonlarca öğrencimizi okullarına kavuşturalım." diyerek bitirdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 30.09.2020 11:10
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