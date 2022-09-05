Okul Servisi Ücretini Buradan Hesaplayabilirsiniz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak mobil uygulama ve aplikasyonlarla İstanbulluların hayıtını kolaylaştırmaya devam ediyor. İBB’nin Servis esnafı ile ebeveynler ve okullar arasındaki tartışmayı bitirecek uygulaması güncellendi. Aplikasyona, https:// application2.ibb.gov.tr/ tulasim/ucrethesaplama.aspx linkinden ulaşılıyor.

BAŞKAN İMAMOĞLU AÇIKLADI

İBB’nin okul servisi ücret hesaplama uygulamasının yenilendiğini sosyal medyadan açıklayan Başkan Ekrem İmamoğlu, “Okul servis ücretlerini bu uygulamamız üzerinden kolaylıkla hesaplayabilir, UKOME tarafından belirlenen tarife ve servis kurallarıyla ilgili detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz” yazdı.

FİYATLARA REHBER ÜCRETİ İLE KDV DE DAHİL

Fiyat tarifelerinin 24 Ağustos’ta alınan UKOME Kararına göre yeniden düzenlendiği uygulama şöyle çalışıyor; Ev ve okul adresi ile okul tipi seçeneklerini dolduran vatandaşlar, “Rota Çiz” butonuna bastığında, mesafenin kilometresi ile aylık ve yıllık fiyatları anında hesaplanıyor. Hesaplanan ücretlere; anaokulu, ilkokul ve ortaokul için yüzde 35 rehber personel ücreti ile KDV de ekleniyor.

ROTA EN YAKIN TOPLU ULAŞIM GÜZERGAHI

Rota, ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergâh uzunluğuna göre belirleniyor. Hat üzerinde otobüs, minibüs güzergâhı yoksa, ev ile okul arasındaki ulaşılabilir en yakın mesafe dikkate alınıyor. Ücret hesaplanması km olarak tek gidiş üzerinden hesaplanıyor, dönüş için ayrıca km hesabı yapılmıyor. Ancak, belirlenen ücretler gidiş-dönüş için olup, devlet okulları ile özel okulların tümünü kapsıyor.