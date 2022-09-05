banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.324,62
ALTIN
1.004,76
DOLAR
18,23
STERLİN
20,98
EURO
18,10
Malatyalılardan Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan'a Ziyaret (VİDEOLU)
Malatyalılardan Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan'a...
CHP'li Karabat'tan: Enflasyon Açıklaması
CHP'li Karabat'tan: Enflasyon Açıklaması
Fazla Stres Ve Kaygı Yapmak Vücuttaki Glutatyon Üretimini Etkiliyor!
Fazla Stres Ve Kaygı Yapmak...
İBB Yetkilileri Yalılara Alınmadı
İBB Yetkilileri Yalılara Alınmadı

Okul Servisi Ücretini Buradan Hesaplayabilirsiniz

İBB, okul servisi ücret hesaplama uygulamasını güncelledi. Uygulamaya giren veliler, başlangıç ve bitiş rotasını seçerek en doğru fiyata anında ulaşabiliyor. Aplikasyon ile servis esnafı ile ebeveynler arasındaki ücret tartışmasının bitirilmesi amaçlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Eylül 2022 Pazartesi 12:38
Okul Servisi Ücretini Buradan Hesaplayabilirsiniz
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak mobil uygulama ve aplikasyonlarla İstanbulluların hayıtını kolaylaştırmaya devam ediyor. İBB’nin Servis esnafı ile ebeveynler ve okullar arasındaki tartışmayı bitirecek uygulaması güncellendi. Aplikasyona, https://application2.ibb.gov.tr/tulasim/ucrethesaplama.aspx linkinden ulaşılıyor.

BAŞKAN İMAMOĞLU AÇIKLADI

İBB’nin okul servisi ücret hesaplama uygulamasının yenilendiğini sosyal medyadan açıklayan Başkan Ekrem İmamoğlu, “Okul servis ücretlerini bu uygulamamız üzerinden kolaylıkla hesaplayabilir, UKOME tarafından belirlenen tarife ve servis kurallarıyla ilgili detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz” yazdı.

FİYATLARA REHBER ÜCRETİ İLE KDV DE DAHİL

Fiyat tarifelerinin 24 Ağustos’ta alınan UKOME Kararına göre yeniden düzenlendiği uygulama şöyle çalışıyor; Ev ve okul adresi ile okul tipi seçeneklerini dolduran vatandaşlar, “Rota Çiz” butonuna bastığında, mesafenin kilometresi ile aylık ve yıllık fiyatları anında hesaplanıyor. Hesaplanan ücretlere; anaokulu, ilkokul ve ortaokul için yüzde 35 rehber personel ücreti ile KDV de ekleniyor.

ROTA EN YAKIN TOPLU ULAŞIM GÜZERGAHI

Rota, ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergâh uzunluğuna göre belirleniyor. Hat üzerinde otobüs, minibüs güzergâhı yoksa, ev ile okul arasındaki ulaşılabilir en yakın mesafe dikkate alınıyor. Ücret hesaplanması km olarak tek gidiş üzerinden hesaplanıyor, dönüş için ayrıca km hesabı yapılmıyor. Ancak, belirlenen ücretler gidiş-dönüş için olup, devlet okulları ile özel okulların tümünü kapsıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB Teknoloji Atölyelerine Başvurular Başlıyor
İBB Teknoloji Atölyelerine Başvurular Başlıyor
SMM Panel Hangi Hizmetleri Sağlar
SMM Panel Hangi Hizmetleri Sağlar
Kuru İncirin İhracat Yolculuğu 7 Ekim’de Başlıyor
Kuru İncirin İhracat Yolculuğu 7 Ekim’de Başlıyor
Gelecek Partisi’nden Üniversiteye Hazırlanan Öğrencilere Hazırlık Kursu
Gelecek Partisi’nden Üniversiteye Hazırlanan Öğrencilere Hazırlık Kursu
Tiktok Türk Beğeni Satın Al
Tiktok Türk Beğeni Satın Al

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169