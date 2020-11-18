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Okul Eşyaları Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Okul eşyası seçimi birçok ebeveyn için oldukça önemli bir konu olarak görülmektedir. Uzmanların da okul eşyaları seçiminde insanları sıkça uyarması bu konuyu daha hassas bir hale getirmektedir. Öğrencilerin kullanmış olduğu kırtasiye malzemeleri ve okul eşyaları sağlığı tehdit eden ya da olumsuz etkileyen birçok madde barındırmaktadır. Bu nedenle okul eşyaları alırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Kasım 2020 Çarşamba 10:38
Okul Eşyaları Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?
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Öncelikle göz, burun ve ağza kolay bir şekilde gidebilecek malzemeleri içeren ürünler tercih edilmemelidir. Çocuklar okul eşyalarında bulunan küçük malzemeleri yutabilir ve boğulma gibi çeşitli solunum sıkıntıları yaşayabilir. Ayrıca, kimyasal içerikli birçok ürün, kanserojen maddeler içerebilir ve çocukların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle okul eşyası seçimi yaparken mutlaka ürün içerikleri detaylı bir şekilde okunmalı ve gerekli araştırmalar dikkatle yapılmalıdır.

Kokulu kırtasiye ürünleri de sağlığı tehdit eden bir diğer unsurdur. Çeşitli kimyasallardan elde edilen kokulu kırtasiye ürünleri okul eşyası seçimleriniz arasında kesinlikle bulunmamalıdır.

Çocukların her gün okula giderken kullanmak zorunda olduğu çantalar da sağlık üzerinde büyük bir role sahiptir. Sırt ve omurilik sağlığı için önemli bir yerde olan çantalar, doğru seçimler yapılmadığı takdirde kalıcı hasarlara neden olabilir. Bu nedenle; geniş askılı, hafif taşınabilir ve tekerlekli çantaların kullanımı uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Mutlaka Alınması Gereken Okul Malzemeleri Listesi

Okul alışverişlerinin olmazsa olmazı okul malzemeleri listesidir. Okul için gerekli malzemelerin alınması ve bunların unutulmaması için liste hazırlanması oldukça önemlidir. Ne alacağını bilmek daha iyi organize olmayı sağlar ve bu alışverişlerin daha iyi gerçekleşmesine büyük bir yardımcı olur.

Okulların ek olarak istediklerinin dışında okul malzemeleri listesinde mutlaka bulunması gereken ürünler vardır. Bunlar; okul çantası, kareli ya da çizgili defter, kurşun kalem, kırmızı kalem, boyalar, beyaz etiket, silgi, yapıştırıcı, kalemlik ve dosya kağıdı gibi temel kırtasiye ürünlerinden oluşmaktadır.

Okul Eşyaları Alırken Neden E-Ticareti Tercih Etmelisiniz?

Okul malzemeleri listeniz oldukça uzunsa ve tüm bunları gezip dolaşarak elde etmek için yeterli vaktiniz yoksa kesinlikle e-ticaret sitelerini tercih etmelisiniz. Hem daha uygun fiyatlı hem de daha hızlı bir alışveriş için e-ticaret siteleri artık okul eşyaları alışverişinde sıkça tercih edilmektedir.

Oturduğunuz yerden gerekli tüm ürünleri tek bir siteden çok kısa bir sürede temin edebilirsiniz. Ürün çeşitliliğinin çok fazla olduğu dijital alışveriş dünyası çocukların da isteklerine mutlaka olumlu bir yanıt verecektir.

Ayrıca, erken kapanan mağazalara yetişme derdi 7/24 alışveriş imkanı sunan e-ticaretle beraber artık son buluyor. Siz de okul alışverişlerinde kısıtlı zaman ve seçenek derdi yaşamadan e-ticaret fırsatlarını tercih edebilirsiniz.

Kaliteli ve Uygun Fiyatlı Okul Eşyaları Nereden Alınır?

Okul eşyaları alışverişinde birçok kişinin aklını kurcalayan konu fiyatlardır. Çeşitli markaların ürünleri özellikle okul sezonunda çok daha fazla fiyata satılabilmektedir. İndirim fırsatlarının azlığı ve maliyetin üzerine eklenen fazla ücretler okul alışverişlerini çok daha pahalı hale getirmektedir.

Ayrıca, piyasada sağlıksız ve güvenilir olmayan ürünlerin de artmasıyla aileler çocukları için güvenilir yollar aramaya başlamıştır. Okul alışverişi konusunda e-ticarete olan taleple beraber çoğu kişi tercihini Avansas’tan yana yapıyor.

Hem kaliteli hem de çeşitli testlerden geçmiş sağlıklı ürünlerin satışını yapan Avansas, okul eşyaları kategorisinde aynı zamanda çok uygun fiyatlı ürünleri de bulundurmaktadır. Kırtasiye ürünlerinin kalitesizliği ve güvensizliğinden şikâyet eden birçok kişi e-ticarette Avansas’ı tercih etmektedir. Toptan alışveriş imkanları ve hızlı teslimat avantajlarıyla çok kısa sürede uygun fiyatlara okul ürünlerinizi Avansas’tan kolayca satın alabilirsiniz.

 

Son Güncelleme: 18.11.2020 10:41
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