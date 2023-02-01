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Okan Sarıoğlu: İstanbul Youtuberlar için Çok Önemli Bir Şehir

Bursalı önemli bir izleyicisi kitlesine sahip olan içerik üreticisi ve YouTuber olan Okan Sarıoğlu İstanbul hakkındaki anlattıklarıyla dikkat çekti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Şubat 2023 Çarşamba 18:38
Okan Sarıoğlu: İstanbul Youtuberlar için Çok Önemli Bir Şehir
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Doğduğundan beri Bursa'da yaşayan ve başka şehire yerleşmeyen Sarıoğlu'nun, neredeyse her ay İstanbul'a geldiği ve birkaç günlük tatiller yaptığı biliniyor. Bu kadar sık İstanbul ziyareti yapmasının sebebini ''İstanbul'u çok seviyorum ve bu şehre aşığım'' olarak yorumladı. İstanbul gerek tarihi yerleriyle gerek turistik yerleriyle Dünya üzerinde oldukça önemli bir şehir. Tabii bu kadar popüler ve büyük çaplı bir şehrin fenomenler üzerinde de etkisi büyük. Youtube kanalında 500 bin aboneye sahip Genç YouTuber Okan Sarıoğlu da bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.

''İstanbul gerçekten harika bir şehir. Çocukluğumdan dolayı İstanbul'a tüm şehirlerden daha ilgi duyuyorum. Kendimi bildim bileli hep İstanbul'da yaşamak istemişimdir. Böylesine güzel bir şehrin bir de ticari yanı var tabii. İstanbul büyüklüğünden dolayı kesinlikle ticaret için Türkiye'nin ilk şehridir. Aradığınız her şey İstanbul'da bulunabiliyor. Tüm büyük markaların ofisleri de tabii ki normal olarak İstanbul'da bulunuyor. Bu yüzden de tüm sosyal medya fenomenleri için İstanbul iş hayatında önemli bir yere sahip. Ben işten çok güzelliği için seviyorum bu şehri. Galata Kulesi, Kız Kulesi gibi çok önemli değerlerimiz varken bu şehir için işi düşünmeye fırsatım olmadı.''

İstanbul'u övmekle bitiremeyen Sarıoğlu, ''Dünya bir ülke olsaydı, İstanbul başkenti olurdu.'' diye ekledi. Youtuber'ın açıklamalarından da anlıyoruz ki, İstanbul; iş hayatı için çok önemli bir bölge.

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